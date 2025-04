'First Dates', la peculiar reacción de una soltera de Barcelona cuando su cita le recibe cantando el himno del Barça. "Madridista el que no bote"

Muchos solteros de 'First Dates' tienen una serie de requisitos físicos para su cita y otros solo buscan alguien con quien compartir su pasión por algo en concreto. Miriam amaba el Barça por encima de todas las cosas y quiso poner a prueba a Cristina recibiéndola con el himno del equipo.

Días de fútbol

Miriam es de Barcelona, tiene 44 años y trabaja de dependienta: "El momento más inolvidable que tengo siendo culé es la remontada contra el PSG". Efectivamente, la soltera era una fan incondicional del Barça, vino con una bufanda del equipo y gritando a los vientos que el equipo "era su vida". Buscaba a una persona, chico o chica, con quien ir a ver los partidos y compartir la afición.

Carlos Sobera le propuso recibir a su cita con el himno del Barça para ver cómo reaccionaba y a ella le pareció una gran idea. La aludida era Cristina "Cris del mini", también barcelonesa, quiromasajista y de 40 años. Era toda una futbolera e incluso se trajo su propio balón a la cena.

Cuando Miriam la recibió entonando el himno, ella se sonrió y se llevó la pelota a la cabeza para acompañar la canción sosteniendo el balón. A su compañera de cita le encantó ver que también era del Barça "a muerte", tanto que venía con la bandera enrollada en el brazo y tatuaje a juego.

Sin embargo, hubo algo que descuadró a la dependienta: "Físicamente no me ha atraído". Tampoco conectaron en el tema de que a Cristina le gustaba mucho el fútbol femenino y a Miriam no: "Nunca he ido a verlo ni me atrae. Veo que les falta agresividad en el juego".

En la cena, no pararon de hablar del Barça y Cristina explicó que cada vez que decían aquello de "Madridista el que no bote", se besaba el tatuaje. Aun así, Miriam dudó sobre su pasión por el equipo cuando ella le dijo que no dejaba de hacer otras cosas solo para ir a ver un partido: "Yo intento priorizar siempre al Barça" insistió.

"La veo como desgastada, quizá es la genética" pensó Cristina al saber que tenían casi la misma edad. También concluyó que igual Miriam se volcaba demasiado en su afición futbolera y por eso no tenía otros hobbies, así que al final prefirió decir que no quería otra cita. Ella coincidió en que como mucho podían ser amigas y se despidieron con un "Visca el Barça!".

