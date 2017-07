¡Wubbalubbadubdub! Diez razones por las que el regreso de 'Rick y Morty' es todo un acontecimiento

Esta semana regresa 'Rick y Morty' a Adult Swim. La serie de animación para adultos, de culto total, auténtica mina de memes y fiebre internáutica, vuelve tras una prolongada espera: el 4 de octubre de 2015 finalizó la segunda temporada, y aunque desde agosto de ese año se sabía que habría tercera temporada, la serie creada por Dan Harmon y Justin Roiland se ha tomado su tiempo en regresar.

Tras un adelanto en forma de primer capítulo en abril, la singular, excesiva e inclasificable epopeya de ciencia-ficción doméstica e interdimensional vuelve con todos los honores. ¿Hará honor esta tercera temporada a las dos primeras? De momento, te proponemos revisar qué la ha hecho tan grande y por qué arrastra un culto tan entregado. Estas son las diez razones por las que 'Rick y Morty' es imprescindible.

Este artículo tiene spoilers moderados.

1 - Está creando un universo consistente

Los títulos de crédito de cualquiera de las temporadas son la mejor prueba de ello: ese batiburrillo de clones, alienígenas, viajes interdimensionales, portales, persecuciones con monstruos inenarrables, naves espaciales y escenas moderadamente domésticas forman parte de un universo común... y tiene sentido. La sensación inicial para el espectador recién llegado es que todo vale, pero no: el universo de 'Rick y Morty' es enfermizamente racional.

Para dar coherencia a todo lo que sucede en él, Harmon y Roiland han ido dejando caer gloriosas semillas de continuidad a lo largo de las dos primeras temporadas, colisionando muchas de ellas en el primer episodio de la tercera temporada: el traumático pasado de Rick, el Congreso de Ricks o la Federación. Y hay más: secundarios recurrentes (Señor Ojetesucio, Hombre Pájaro), inventos que se van repitiendo...

Uno de los casos más notorios: en la primera temporada, Rick y Morty acuden a una dimensión donde sus dobles mueren, enterrarlos y sustituirlos. Parece que la serie simplemente ha hecho borrón y cuenta nueva y que eso queda un guiño para espectadores de ese capítulo. Pero no: muchos episodios después, ese suceso es citado. El universo de Rick & Morty no solo tiene lógica: también tiene continuidad.

2. No tiene reparos en maltratar a sus personajes

La citada secuencia en la que unos Rick y Morty mueren y sus equivalentes interdimensionales tienen que enterrarlos y quedarse a vivir en una dimensión que no era la original de la serie es uno de los momentos más duros y celebrados de la serie. Ésta mencionará el hecho de que un Morty está enterrado en el jardín en más de una ocasión. Porque es el tipo de cosas que les suceden a los personajes de la serie.

No solo los protagonistas de 'Rick y Morty' son apaleados, asesinados, sustituídos y enfrentados con su lado oscuro de continuo. Por descontado, los personajes secundarios corren riesgos mucho mayores, y más te vale no encariñarte con ninguno: si algún secundrio reaparece, quizás lo haga para morir de forma horrible, dejando en ridículo a Juego de tronos y jugando con los tópicos de las series que complacen las expectativas de su audiencia.

3. Se burla de una de las vacas sagradas de la cultura pop

Hablamos, por supuesto, de 'Regreso al futuro'. Rick es una versión ebria y antipática del adorable Doc, y Morty es un Marty McFly que solo recibe palos cuando confía en alguien aparentemente más sabio y maduro que él. Pero es que, además, 'Regreso al futuro' está en la propia génesis de la serie. Se basa en un corto de animación de Roiland titulado 'The Real Animated Adventures of Doc and Mharti'.

No os lo vamos a poner por aquí porque su contenido excede todos los filtros de decencia habidos y por haber, pero no os costará encontrarlo a partir de su título. Harmon era uno de los creadores del festival de cortos al que Roiland presentó su gamberrada, y cuando Adult Swim pidió ideas a Harmon para una nueva serie, éste acudió a Roiland para adaptar su corto. Aunque visualmente el parecido es innegable, 'Rick y Morty' cambió en algunos aspectos.

Por supuesto, dejó de lado el tono abiertamente pornográfico del corto, pero también eliminó la referencia directa. En 'Rick y Morty' es un guiño más en la sombra: los viajes en el tiempo se sustituyen por viajes entre dimensiones, pero sin perder nunca de vista la perturbadora idea de un anciano que lo sabe todo y que lleva a un joven acompañante de aventuras. Efectivamente, también es 'Dr. Who', claramente referenciada en la sintonía de cabecera.

4. Sus guiños nunca son complacientes

Pese a su origen abiertamente referencial, 'Rick y Morty' no cae en el guiño para fans que tanto daño ha hecho a series como 'Padre de familia'. Aunque es difícil, en un entorno de ideas robadas a la ciencia-ficción, no soltar guiños y codazos cada dos secuencias, 'Rick and Morty' se las arregla para ser un festín para aficionados, y aún así, no necesitar serlo para que todo encaje.

Los guiños de 'Rick y Morty' a los clásicos de la ciencia-ficción nunca impiden el disfrute de la serie aunque el espectador no los pille.

Está, por ejemplo, la idea de llamar "Cronenbergs" a unos monstruos horribles y llenos de pústulas que mutan a partir de los propios personajes de la serie. O el propio hecho de titular 'M. Night Shaym-Aliens!' un episodio lleno de giros sorpresa. O la mezcla de 'Pesadilla en Elm Street' e 'Inception' que se produce en 'Lawnmower Dog' (referencia, por otra parte, a 'El cortador de césped') y que parodia con mucho gusto tanto los tics de Freddy Krueger como el castillo de naipes de Nolan... aunque no haga falta haber visto ninguna de las dos películas para disfrutarlo.

5. Sus elementos de ciencia-ficción no hacen concesiones

Sin duda uno de los elementos más celebrados de la ciencia-ficción de 'Rick y Morty' es que no tiene problemas en introducir conceptos teóricos propios de la facción más dura literatura de género y consigue plasmarlos en imágenes conservando toda la diversión y el disparate pero sin que pierdan el filo científico. Por ejemplo, en 'A Rickle in Time' se juega con la idea de las dimensiones temporales paralelas... en un espacio lleno de gatos de Schrödinger.

Y hay más: el argumento de 'Total Rickall', con aliens que pretenden ser viejos amigos implantando recuerdos es pura ciencia-ficción clásica, al más puro estilo Philip K. Dick. O, en otra onda, 'Big Trouble in Little Sanchez' asimila uno de los grandes tropos de la ciencia-ficción, el viaje al interior del cuerpo humano, pero pone bien a la vista todos los elementos repulsivos que puede dar de sí ese argumento si el cuerpo receptor estuviera lleno de infecciones.

'Rick y Morty' hace algo que, en realidad, también es muy propio de la ciencia-ficción "seria": preguntarse "¿Y si...?", pero sin poner el freno en ningún momento. De ahí el delirante caos que se genera en episodios como el citado 'Total Rickall', con decenas de recuerdos falsos salidos de literalmente ninguna parte, y cuya paradójica existencia se soluciona de la forma más rickandmortiana posible: por la vía del existencialismo trágico.

'Rick y Morty' es experta en llevar sus historias al extremo, lo que hace que a veces algunos episodios necesiten varios visionados para exprimírseles todo el jugo, como en el castillo de realidades, posesiones y dimensiones paralelas que es el primer capítulo de la tercera temporada. Pero están forjados de la forma más resistente posible: por muy locos y paródicos que sean, su ciencia-ficción es tan buena que resiste hasta las propias y destructivas intervenciones de sus personajes.

6. Los personajes están definidos a hachazos, pero muy buen escritos

Es más difícil de lo que parece hacer una serie en la que a los personajes les puede pasar literalmente de todo, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente carismáticos como para que se asienten en la memoria del espectador. Ejemplos en los que eso ha fallado hay a docenas: simplemente piensa en esa serie de animación que todo el mundo te recomendó por los personajes y con los que luego fuiste incapaz de empatizar.

'Rick y Morty' arriesga en ese aspecto: es imposible identificarse con los personajes, que son pura animación para adultos de hoy, una crítica tan feroz de la institución familiar y a la sociedad despiadada que hemos creado que apenas queda humanidad dentro de ellos. ¿O sí? Aunque Rick Sánchez es un científico que usa a los suyos (lo que incluye a Morty y a su propia hija) para sus propios y muy egoístas fines, a veces es capaz de entender cómo funciona el corazón, porque él también lo tuvo.

Rick es, esencialmente, un sociópata: se comporta como se supone que se tiene que comportar si eso le da un beneficio; desprecia a todos salvo cuando le conviene; salva a la humanidad porque qué demonios. Pero a la vez algo dentro de él nos recuerda que no es un robot sin sentimientos: la conclusión de 'Auto Erotic Assimilation' o su sacrificio temporal en 'A Rickle in Time' lo demuestran... aunque su relación con Morty sea absolutamente tóxica.

'Rick y Morty' es una serie cruel y su humor a menudo juega a dejar la carcajada congelándose en la garganta del espectador, pero precisamente por eso sus incursiones en el lado humano de su fauna es aún más dolorosa. En el episodio aparentemente de relleno 'Rixty Minutes', Summer, Beth y Jerry usan gafas especiales para ver qué hubiera sido de sus vidas si hubieran cumplido sus sueño... abortando a Summer.

La avalancha de sentimientos que desata el conflicto entre los deseos no cumplidos y la triste realidad acaba con el abandono de Summer, confrontada por un Morty que le suelta un parlamento que resume perfectamente la filosofía (porque 'Rick and Morty' tiene filosofía) de la serie: "Nada tiene un propósito, nada pertenece a ningún sitio, todos vamos a morir.... ¿te vienes a ver la tele?"

7. Sus episodios recursivos de temporada son gloriosos

El citado 'Rixty Minutes' es el equivalente en 'Rick y Morty' de los episodios de Halloween de 'Los Simpson': una estructura de contenedor que va variando de tono y estilo, y que de momento ha tenido esta entrega y otra, 'Interdimensional Cable 2: Tempting Fate'. En ambas, los personajes surfean por una cantidad aparentemente infinita de programas de televisión por cable entre dimensiones, lo que permite literalmente todo.

Gente con castores en el culo u hormigas en los ojos, una parodia de Garfield llamada Gazorpazorpfield, un policiaco típico en el que el protagonista tiene piernitas de bebé... un delicioso absurdo en formato zapping galáctico donde todo está permitido y que resume el tono de la serie: tan frenético como extraño y desconcertante. En la temporada 3 hay un episodio titulado 'Vindicators 3: The Return of Worldender'. ¿Será este nuestro nuevo zapeo interdimensional?

8. La versión original es imprescindible

Bueno, vaya perogrullada, ¿no? En este caso es especialmente cierto: como se puede ver en este vídeo, la propia estructura de los guiones favorece la improvisación y las variaciones con respecto a un esquema inicial muy reducido. De ahí la sensación de naturalidad y fluidez que desprenden los diálogos, donde unos personajes hablan interrumpiendo a otros, como en la vida real.

Buena parte del carisma de las voces, en las que los responsables han reconocido la obvia influencia de 'Los Simpson', pero también la de 'Hora de aventuras' o 'Ren y Stimpy', se debe a Roiland, que lee los textos tanto de Rick como de Morty. Un detalle que se encontró con la opisición de Cartoon Network en la etapa de preparación del piloto, pero que pronto acabó revelándose como la mejor posible gracias al talento de Roiland.

9. La serie es puro Dan Harmon

Harmon le debe su fama y la expectación que despierta todo lo que hace a dos series: ésta y, previamente, 'Community', una producción donde tan interesante es la propia serie como toda la tensión acumulada entre bambalinas: broncas entre actores, eternos problemas con las cadenas y los productores, emisión accidentadísima y con pausas poco habituales entre temporadas... Y una personalidad única y similar a la de 'Rick y Morty'.

'Community' es una serie que juega a la multiparodia y a la vez sabe inyectar de vida y personalidad a sus héroes, que se pierde ensimismada en sus trucos, entrando en espirales de metanarración, pero a la vez es genuinamente emocionante y divertida. 'Community' es también una fábrica de memes infalible, como 'Rick y Morty', porque rebosa momentos aislados, imágenes que se clavan en las retinas e ideas que se sostienen por sí solas.

Harmon, además, es un creador singular. Para entenderlo, solo hay que sumergirse en algunas de sus técnicas narrativas. Por ejemplo, creó una forma de estructurar sus guiones, el "embrión de historias", que no es sino una simplificación para los intereses de Harmon del fundacional "Viaje del héroe" popularizado por el narratólogo Joseph Campbell. Ah, y su accidentada vida personal y sus enloquecidos rants en Twitter son legendarios.

10. Tenemos que comprobar si decae

Los sucesivos retrasos en la llegada de la tercera temporada de 'Rick y Morty' y los rumores acerca de peleas muy raves entre Harmon y Roiland hacían temer lo peor por la serie. Finalmente parece que todo está encarrilado: la tercera temporada ha llegado y, para sorpresa de absolutamente nadie, el propio Rick Sánchez la anuncia en el trailer como "el año más oscuro de nuestras aventuras".

El pasado mes de abril, Adult Swim emitió en primicia el primer episodio de estas nuevas aventuras. Y aunque era tan retorcido, excesivo y planteaba algunas de las paradojas trasdimensionales más logradas de la serie (además de adentrarse -¿falsamente?- en un hipotético 'Rick Sánchez Origins'), algunos espectadores se quejaron de que la continuación no estaba del todo a la altura de la soberbia conclusión de la segunda temporada.

De momento solo podemos conjeturar, pero como ya contamos en su día, un Pepinillo Rick y una parodia de 'Mad Max' (cosas que podrían aparecer o no en la tercera temporada, en la más pura tradición de los avances de la serie) hacen que mantengamos las expectativas altas. ¡Pongámonos cerdis!