La nueva 'Jurassic World' agarra al director de 'The Creator'. Gareth Edwards cogerá la batuta de la saga tras su milagrosa última película

Recordatorio amistoso: jamás te creas lo que dice un estudio de Hollywood en lo que respecta a la gestión de sus franquicias. Hace una temporada, Universal dijo por activa y por pasiva que la saga 'Jurassic World' terminaría en trilogía con 'Dominion'; pero el pasado 23 de enero trascendió la noticia de que los dinosaurios volverían a la gran pantalla con una cuarta entrega que promete volver a las bases que hicieron grande a la licencia.

Experto en lagartos gigantes

Una de ellas es recuperar al guionista David Koepp, que coescribió la 'Parque Jurásico' original junto a Michael Crichton y que repitió labor en la infravalorada secuela 'El mundo perdido'. No obstante, por el momento no había ningún director asociado al proyecto que tradujese en imágenes el libreto de Koepp; una carencia a la que se ha puesto solución hoy mismo.

Según ha trascendido, nada menos que Gareth Edwards será el encargado de capitanear la cuarta 'Jurassic World' después de haber firmado ese deslumbrante espectáculo —por no llamarlo milagro— en clave sci-fi titulado 'The Creator'. Sin duda, un fichaje de lo más interesante, especialmente considerando que el cineasta tiene experiencia tanto con los lagartos gigantes como con las superproducciones franquiciadas, habiendo cogido la batuta de 'Godzilla' y 'Rogue One: Una historia de Star Wars' en 2014 y 2016.

El nombre de Edwards ha aterrizado en la séptima 'Parque jurásico' después de que David Leitch, responsable de la 'John Wick' original junto a Chad Stahelski, y de títulos como 'Deadpool 2' o 'Bullet Train', rechazase la oferta del estudio para hacerse cargo de la producción. Veremos si Edwards vuelve a hacer uso de su estilo de rodaje, que combina métodos indie con los grandes presupuesto para traer un soplo de aire fresco a la fórmula.

En Espinof: