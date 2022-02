Así es el podcast 'Archivo 81': qué te puedes encontrar en la historia que dio origen a la serie de terror de Netflix

‘Archivo 81’ (Archive 81, 2022) es el caso atípico de una serie adaptada de un podcast, algo no del todo nuevo, pero que seguramente empiece a convertirse en costumbre. Siguiendo el ejemplo de ‘Limetown’ (2019) –de hecho la directora de aquella se ocupa de la mitad de episodios aquí–, la ficción de terror de Netflix se inspiró en un programa de ficción homónimo narrado al estilo de los viejos seriales radiofónicos.

Actualmente en su tercera temporada ‘Archive 81’ comenzó como una serie de podcasts sobre "horror, ciudades y el subconsciente" tomando el formato de metraje encontrado de la narración de terror moderna aplicándolo al audio, de tal forma que todos los eventos que se explican parecen ocurrir en tiempo real al estilo de ‘El proyecto de la Bruja de Blair’ (The Blair Witch Project, 1999) o ‘Paranormal Activity’ (2007), pero solo para los oídos, un elemento que en la serie de Netflix no se cumple, pese a servir como punto de partida.

Cómo nació 'Archivo 81'

Creado por Dan Powell y Marc Sollinger, e inspirado en series como ‘Expediente X’ y las novelas de Jeff VanderMeer, ‘Archive 81’ logró mucha fama en el mundo de la narración de ficción a través de medios no convencionales, con sus propios hilos de reddit y club de fans. La idea de la historia surgió cuando Powell consiguió un trabajo en una biblioteca de efectos de sonido y a Sollinger se le ocurrió un concepto basado en la experiencia de su colega al escuchar grabaciones de audio extrañas y poco convencionales.

En agosto de 2015, Sollinger comenzó a concebir ideas y personajes inspirados en él mismo y Powell, concretando la historia de Dan, un archivista contratado por un misterioso benefactor llamado Davenport para catalogar y limpiar una colección de cintas con el número 81; pero después de la desaparición de Dan, un nuevo personaje, Mark, comienza a grabarse mientras intenta dar sentido a las grabaciones de Dan mientras trabajaba para Davenport. La primera temporada de ‘Archive 81’ se grabó durante fines de semana a partir de un guion elaborado por Powell y Sollinger.

No hay un narrador general, lo que permite a los oyentes reconstruir la escalofriante historia por sí mismos a través de diversos archivos de audio de distintas fuentes, consiguiendo un éxito instantáneo que se fue consolidando con una mayor presencia en redes sociales y la mayor planificación de una historia cuidadosamente organizada en distintas pistas de unos 15 minutos de media, expandiendo su universo a diversas líneas temporales y localizaciones.

Algunas diferencias de base

Por lo general ‘Archivo 81’ de Netflix es una muy buena adaptación, pero presenta diferencias con la fuente. Por ejemplo, la sexualidad de Melody es diferente y en el podcast tiene una esposa llamada Alexa que incluso mata a un hombre para abrir un portal y encontrarla. Sin embargo, la presencia femenina en la serie es mucho más rica y variada, una de las carencias más criticadas del original. Otro cambio obvio es que Dan restaura cintas de audio en lugar de las cintas VHS, como es obvio por los formatos que se manejan en ambos medios.

El podcast tampoco llega a utilizar nunca el cristianismo como tema, se reduce a su elemento lovecraftiano en los eventos sobrenaturales que les suceden a los personajes, y hace que el nivel cósmico del peligro les convierta en motas irrelevantes el esquema general del universo, acercándose más a una aventura que podría formar parte de un módulo de juego de rol inspirado en Lovecraft, algo que ha llevado a apuntar el parecido de la serie con las aventuras gráficas de los 90.

Otra característica única del podcast es que la cantidad de personajes en cada escena siempre se mantiene pequeña y manejable, para que el oyente pueda distinguirles solo con la voz, ya que más de cuatro o cinco personajes por escena crearía confusión. Dada su naturaleza limitada también tiende a confiar en la imaginación del oyente, hay suficientes descripciones para avanzar, pero nunca se vuelven exhaustivas hasta perder el hilo, en un delicado equilibrio que a veces crea imágenes más fantásticas en la cabeza que la que puede plasmarse en pantalla, incluso reflejado con efectos que no pueden no estar a la altura.

Lo que no hemos visto en la serie de Netflix

Sin embargo, la mayor diferencia, por ahora, es que el programa ya abarca tres grandes arcos, seguidas de una miniserie relacionada de tres episodios. En temporadas posteriores se nos introducen conceptos como La Ciudad, una dimensión alternativa con el parecido más cercano a lo que los humanos pueden comprender. Es un espacio onírico compartido con nuestra Tierra desarrollado por los Leviatanes, que son las diferentes "entidades", "conceptos" o "dioses" que conforman la mitología de la serie, como Kaelego.

Los leviatanes son encarnaciones o creaciones abstractas de conceptos colectivos, ideas, historias o incluso canciones. No son ni buenos ni malos y sus motivos siguen ocultos. Son como fuerzas más que seres físicos, y pueden existir tanto en la Tierra como en La Ciudad, existiendo en un velo entre ambas que no podemos asimilar, por lo que es más fácil para ellos manifestarse en un mundo de ideas, como conceptos mismos. Algo muy parecido a lo que nos explicaba la película ‘The Empty Man’ y su noosfera.

Ya en la temporada 3 se profundiza mucho más en cómo funcionan los rituales, describiendo una espeluznante ceremonia en la que, para obtener poder, tienes que causar daño a tu propia familia. No está claro que la serie de Netflix vaya a seguir por ese mismo camino, pero para cualquier interesado en el universo de ‘Archivo 81’ el podcast es un gran ejemplo de narración de audio profesional, con una producción de sonido muy espeluznante y una historia envolvente capaz de dar miedo y enganchar en su misterio dentro de un lore propio complejo y trabajado.