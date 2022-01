'Archivo 81': el final explicado por la creadora de la serie de Netflix y qué nos espera en la temporada 2

'Archivo 81' es uno de los éxitos sorpresas de Netflix que ha ido generando más y más adeptos por su historia espeluznante que trasciende el tiempo y el espacio a medida que los giros trastocan la realidad a Dan y Melody, los dos protagonistas atrapados en una trampa de paranoia, conspiración y horror cósmico. A lo largo de su primera temporada de ocho episodios, se generan muchos enigmas y subtramas llenas de información.

Su final responde muchas cuestiones, pero deja varios misterios por resolver y se generan muchas nuevos que se supone que respondería una segunda temporada en la que es de esperar que Mamoudou Athie y Dina Shihabi repitan sus roles. La web The Wrap entrevistó a la showrunner Rebecca Sonnenshine y consiguió aclarar algunas preguntas, desde los orígenes de Kaelego hasta las posibilidades de la esperada temporada 2.

Tras restaurar las cintas de video de de Melody Pendras en el edificio de apartamentos The Visser, el Episodio 8 muestra a Dan regresando al complejo de Virgil Davenport (Martin Donovan) para preguntarle sobre la verdad de las cintas. Davenport revela que el padre de Dan era uno de los que trataban de evitar la invocación del demonio, se llevó las cintas y que quemaron su casa para destruirlas. Después descienden al sótano, donde la estatua de Kaelego y la sala ritual se han recreado a partir de la de The Visser y la mansión anterior.

En ese momento aparece Bobbi con el arma de Davenport y se revela que en realidad es la madre de Melody y ha estado haciéndose pasar por la jardinera. En ese momento acepta ayudar a realizar el ritual, ya que es una bruja Baldung, para tratar de rescatar a Melody. Dan entra en El Otro Mundo, es tentado por Kaelego, encuentra a Melody y está a punto de sacarla cuando Samuel le retiene. Melody regresa a nuestra dimensión con su madre, pero Dan se despierta aparentemente en la década de 1990.

El plano final de la temporada es de Dan mirando por la ventana, y ve que las Torres Gemelas aún están en pie; antes una enfermera le dice que acaba de sobrevivir a un incendio en The Visser, y la tele tiene puesta MTV News, que están dando la noticia sobre la muerte de Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Sonnenshine no da muchos datos sobre esta cuestión:

“Oh, Dios mío. Quiero decir, no sé, ¿dónde podría estar? Diría que estén atentos a la temporada 2. Esto es, para nosotros, solo un nuevo giro en el viaje en el tiempo, lo cual es como pasar por otra dimensión. No es lo que pensamos que es un viaje en el tiempo. Pero hay mucho dentro de esta serie que trata sobre el tiempo, cómo se mueve y qué es y ¿es un círculo plano? ¿Es un universo en expansión? ¿Es un universo de bloques?

No lo sabemos, pero el juego de tener esta dimensión alternativa pone sobre la mesa abre un nuevo campo de posibilidades. Para nosotros en términos absolutos significa que alguien se fue a los noventa y otro se fue al presente. ¿Eso significa que hay pequeños agujeros por los que puedes viajar? Esta siempre fue la idea. No es una máquina del tiempo. Es algo diferente. Es una forma de doblar el tiempo a través de una dimensión alternativa, por lo que hay vías de ida y vuelta”.

Cuando en el episodio final, finalmente visitamos El Otro Mundo, vemos espacios definidos por la psique de Dan y Melody más que un lugar infernal. Según Sonnenshine:

“No diría que nada de lo que ven es real, pero eso es lo que perciben cuando entran en esta otra dimensión que está gobernada por un dios o demonio alucinante muy poderoso. Así que creo que lo que buscábamos al final, es llevar el Otro lado a algo que signifique algo para el personaje… como un momento en el que todo cambió para ellos y se sintieron atraídos allí para volver a visitarlo o revivirlo, o tener una vida diferente en ese instante. No es el Upside Down de ‘Strange Things’, es algo un poco más conectado con sus propio subconsciente”.

“No está basado en nada excepto lo que hay en mi cabeza. Es una especie de elemento lovecraftiano en esta serie, que es un dios mayor o un demonio dependiendo de cómo se mire. Así que parece real, pero es una invención y obviamente se basa en muchos tropos y otras ideas, pero el monstruo, el dios o el demonio mismo no está basado en uno concreto o existente”.

Una de las grandes cuestiones sin resolver en el final son los verdaderos motivos de Davenport para organizar todo, quien incluso le explica a Dan que hay dos facciones: los que quieren mantener a Kaelego encerrado en El Otro Mundo, y los que no se detendrán ante nada para sacarlo, sin que nos diga cuál es su bando. Sabemos que los videos de Melody en el sótano están destinados a "desenredar el hechizo" pero no hay más pistas:

“Creo que es algo para lo que habrá que esperar a una segunda temporada, pero ya tenemos planeada la historia de Davenport. Simplemente no tuvimos tiempo de entrar en ese asunto, aunque ya habíamos trazado todas sus motivaciones. Creo que para nosotros todo volverá a un lugar emocional, pero eso definitivamente está sobre la mesa para explorarlo con más historia adicional en una temporada 2, en caso de que suceda”. ¿Sabía Davenport que Bobbi era la madre de Melody?

“En nuestra cabeza, él no lo sabe eso. Pero Virgil puede sorprenderme. A veces, un personaje me sorprende en el momento más extraño en el que dice: 'En realidad, lo sabía'. Y piensas: 'Oh'. Así que creo que una de las cosas de hacer programas de mitología es que tienes que dejar espacio y abrirte a que los personajes te sorprendan en algún momento”.

“La historia de Bobbi definitivamente es un tema a explorar en la Temporada 2, porque al final de la Temporada 1, se conocen y todavía no se dicen nada entre ellos, pero obviamente ese es un terreno muy rico para indagar. Y nuevamente, esa fue otra historia a la que no llegamos: en ocho episodios, solo tienes una cantidad limitada de cosas que puedes mostrar. Pero ya habíamos mucho sobre dónde había estado Bobbi y cómo terminó en la situación en la que terminó”.