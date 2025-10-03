La extraña conexión entre David Lynch y 'Hannah Montana' que una de sus estrellas aún lamenta a día de hoy

Entre el variopinto grupo de actores que tiene el placer de haber participado en una película de David Lynch está Billy Ray Cyrus. Quizás no lo recuerdes, pero él se acuerda muy bien de haber formado parte de 'Mulholland Drive'. En un papel pequeño pero bastante divertido, interpretaba al amante de la mujer de Adam Keshner, y tenía la oportunidad de echar al personaje de Justin Threoux de su propia casa a patadas.

Aquel pequeño rol fue también el primer dominó de una de las carambolas más extrañas de Hollywood. Tras una carrera fallida en el country y una carrera televisiva bastante discreta, la obra maestra del cineasta era una nueva oportunidad de ponerse el foco. 'Mulholand Drive' fue su primer "gran" papel, y le abrió el camino para protagonizar poco después su segundo. Portagonista de 'Doc', una serie médica.

En 'Doc', Billy Ray Cyrus hacía de un médico sureño recientemente transferido a un hospital de Nueva York, que tenía la oportunidad de demostrar sus buenos valores rurales a doctores de la Gran Manzana. Duró 89 episodios y en tres de ellos incluido el piloto aparecía brevemente una infante Miley Cyrus, inicialmente sin acreditar y posteriormente Destiny Cyrus.

Su relación paterno-filial en la ficción debió ser tan convincente como la real, porque cuando ya una niña Disney a Miley Cyrus se le presentó la oportunidad de hacer 'Hannah Montana', al equipo no se le ocurrió mejor idea que contar con Billy Ray para ser también el padre de la protagonista, habiéndolo visto en 'Doc' y pensando que clavaría el rol de bonachón. Irónicamente, aquel acabaría siendo probablemente el papel más reconocido de toda su carrera.

"De no ser por David Lynch, Miley nunca hubiera sido Hannah Montana", sentenciaba en una entrevista. Esto no solo es una curiosa coincidencia de la que reírse en los late shows, Billy Ray ha llegado tan lejos como a sugerir que el propio David Lynch tiene culpa de los infortunios de su familia, ya que en la misma entrevista despotricaba de lo mucho que 'Hannah Montana' arruinó su vida, al ser en sus palabras el proyecto causante de su divorcio y de enfriar la relación con su hija.

En Espinof | 'Hannah Montana' estuvo a punto de acabar como 'Los Serrano'. "El factor decisivo fue Miley Cyrus"

En Espinof | Las 7 mejores películas de David Lynch. Obras maestras sin igual entre los puzzles y los sueños