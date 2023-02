El reboot de 'The Twilight Zone' de Jordan Peele es otra víctima de Paramount: las dos temporadas del director de '¡Nop!' han desaparecido sin previo aviso

Es cada vez más común que los servicios de streaming se carguen contenido original con el objetivo de reducir impuestos, y a raíz de la fusión de Showtime con Paramount+ están sucediendo cancelaciones y desapariciones inesperadas, al estilo de HBO Max. Ahora Deadline informa que el reboot de CBS de 'The Twilight Zone' se ha eliminado de su servicio de transmisión, Paramount +.

Hace poco fue nueva serie 'Let the Right One In' la que se eliminó de Showtime, como parte de los cambios de la integración del canal y su plataforma de VOD en Paramount+ , que viene con un rebranding de la cadena , que pasará a llamarse Paramount+ with Showtime. Esta se suma a las bajas de 'American Rust', 'Wakefield', 'Llegar a ser Dios en Florida' y 'Kidding'.

Pero el revival de 'Twilight Zone' ya estaba cancelado previamente. Se emitió originalmente en CBS All Access, que eventualmente se convirtió en Paramount+. Duró solo dos temporadas, sese estrenó en 2019 y finalizó en 2020. Lo que diferencia a esta noticia de otras es que ambas temporadas de la serie presentada por Peele se habían lanzado en DVD, por lo que siguen disponibles de forma legal.

Lo que si se puede encontrar todavía en Paramount+. es la serie original 'Twilight Zone' de Rod Serling, aunque en España no se encuentra ninguna de las dos. Esto crea un precedente preocupante, que hace que contenido no vuelva a estar disponible. En Europa y España parece que podrá verse parte del contenido de las dos plataformas en SkyShowtime, plataforma de llegada inminente que, por cierto, ha rescatado las series europeas purgadas por HBO Max.