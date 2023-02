Paramount y Showtime siguen los pasos de HBO Max y su purga: las series de 'Déjame entrar' y 'American Gigolo' son canceladas en plena reestructuración de sus plataformas

Parece que en lo que a Warner se le pasa la fiebre de cancelaciones con HBO Max, esta va contagiándose a otra de las majors. Concretamente a Paramount, con la excusa de la integración de la principal competidora de HBO: Showtime. La cadena premium ha anunciado la cancelación de tres series: 'American Gigolo', 'Let the Right One In' y 'Three Women'.

En el caso de esta última, llama la atención porque el drama protagonizado por Shailene Woodley y Betty Gilpin había terminado su rodaje y ya se consideraba completada. Según apunta Deadline, sus productores han corrido a vender la serie a otras cadenas/plataformas para su emisión. Las otras dos series sí que hemos visto sendas temporadas 1 (aunque en España no se han estrenado).

Esta triple cancelación viene en un contexto de cambios y de reestructuración de los servicios de Showtime, la principal competencia de HBO en el mercado de la televisión por cable premium, en el nuevo esquema de plataformas y servicios de Paramount, la empresa matriz del canal.

Ch-ch-changes

Entre esos cambios se encuentra la integración de Showtime y su plataforma de VOD en Paramount+ y un renombramiento de la cadena lineal, que pasará a llamarse Paramount+ with Showtime. Esto, eso sí, también conlleva unas cuantas bajas en el catálogo.

Y es que, además de ser canceladas, tanto 'American Gigolo' y 'Let the Right One In' serán eliminadas de la plataforma de streaming. No serán las únicas, ya que también tendremos las bajas de 'American Rust', 'Wakefield', 'Llegar a ser Dios en Florida' y 'Kidding'. Series que, si bien se pudieron ver en Movistar Plus+ en su momento, actualmente se encuentran en el limbo del streaming excepto en el caso de la protagonizada por Jeff Daniels.

Si bien esto es en el mercado de Estados Unidos, habría que ver cómo afecta esto en la distribución global. Sobre todo en Europa y España con el inminente aterrizaje (se supone que este próximo febrero) de SkyShowtime. Plataforma que, por cierto, ha rescatado las series europeas purgadas por HBO Max.