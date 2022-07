Cautivador primer tráiler de 'Let the Right One In': ya tenemos fecha de estreno para la adaptación televisiva de la joya del cine de vampiros

He de admitir que tengo bastante curiosidad por ver cómo salen airosos de esta adaptación. Showtime ha anunciado que estrenará 'Let the Right One In', remake de una de las joyas del cine vampírico del siglo XXI, el 7 de octubre en VOD (el 9 en el canal). Junto a la fecha tenemos un primer y cautivador teaser trailer.

Inspirada en la novela de John Ajvide Lindqvist y posterior adaptación de Tomas Alfredson, que aquí llegó como 'Déjame entrar', la serie cuenta la vida de un padre y su hija Eleanor, convertida en vampiro hace diez años. Presa en un cuerpo de doce años, la chica vive encerrada solo pudiendo salir de noche, mientras su padre hace lo mejor que puede para alimentarla con sangre humana para que pueda seguir viva.

'Déjame entrar', la serie

Demián Bichir y Madison Taylor Baez encarnan a Mark, el padre, y a Eleanor, la hija, liderando un reparto que se completa con Anika Noni Rose, Grace Gummer, Kevin Carroll, Ian Foreman, Jacob Buster y Nick Stahl, entre otros.

Andrew Hinderaker, quien ha trabajado en 'Penny Dreadful' pero también como creador de 'Away', es el responsable máximo de esta adaptación televisiva. Por otro lado, Seith Mann es el encargado de dirigir el piloto y varios episodios más. La serie cuenta con diez capítulos y en España todavía no ha sido anunciada por Movistar Plus+.

No es el primer remake que se hace de 'Déjame entrar', dos años después del lanzamiento de la cinta sueca, Matt Reeves realizó una nueva película bajo el título en versión original de 'Let Me In'.