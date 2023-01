El cancelar se va a acabar: Warner Bros. Discovery asegura que ha terminado con la masacre indiscriminada de series y películas

En esta era en la que cuando menos te lo esperas te cancelan una serie parece que tenemos un halo de esperanza para 2023 y es que desde Warner Bros. Discovery aseguran que la severa política de cancelación masiva que ejecutó en los últimos meses de 2022 ha terminado.

Una política motivada por la toma de poder de David Zaslav como CEO y su odisea para sanear las cuentas de la empresa. Esto ha llevado a jugadas inesperadas como la cancelación de una 'Batgirl' a punto de terminarse, de 'Minx' en sus últimos días de rodaje de la temporada 2 o de 'Westworld' por una temporada 5.

La casa de los cancelados

Eso y la retirada de catálogo de algunos de los originales de HBO Max han llenado líneas de tinta digital dentro del nuevo plan de negocio de Warner. Esa época de cancelación masiva ha llegado a su fin según lo ha asegurado Gunnar Wiedenfelds, CFO de la compañía:

«Nos ha llevado un poco más de tiempo para asegurarnos que lo hacíamos apropiadamente. Hemos encontrado nuevas casas para algunos de los títulos. Por eso nos ha llevado seis o siete meses. Pero creo que hemos llegado a grandes soluciones y lo que es más importante, hemos acabado con ese capítulo.»

De esta manera, parece que la limpieza de armario de la que hablaba Zaslav hace unas semanas ha terminado y los altos ejecutivos de Warner ya tienen la sensación de que la situación está bajo control: «creo que el equipo ha sentado unos grandes cimientos y estoy muy emocionado sobre el crecimiento desde ahora», completa Wiedenfelds.

Si lo que dicen desde Warner es cierto, podemos respirar tranquilos ante cierta seguridad de que nuestras series favoritas no serán canceladas de la noche a la mañana. Lo cual no quiere decir que no tengamos bajas este año que entra (no deja de ser negocios).