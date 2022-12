Warner Bros. Discovery quiere que veamos 'Raised by Wolves' y 'Westworld' gratis: venderá a otras plataformas las series que elimine del catálogo de HBO Max

Seguimos con el goteo de series de las que HBO Max se está deshaciendo poco a poco. Si ya hemos hablado de casos como 'Westworld' y la cancelación y retirada de 'Minx' (que ya tenía grabada la temporada 2), las nuevas en unirse al cadalso son 'Raised by Wolves' y 'La mujer del viajero del tiempo', que desaparecerán próximamente del catálogo de la plataforma.

Pero, como ya veníamos avisando, esto no significa que las series queden en el limbo, ya que desde Warner Bros. Discovery han confirmado que el plan es licenciar los derechos de emisión de estas series a otras plataformas de streaming, concretamente los de carácter gratuito (llamados FAST).

De esta manera, Warner estaría preparando una biblioteca de series para vender a terceros. Vamos, lo que de toda la vida se ha llamado la "sindicación" de una serie en la televisión tradicional (es decir, licenciarlo a otros canales que no sean los originales) pero en versión streaming.

Esto quiere decir que, a falta de que Warner tenga un servicio propio de streaming gratis con publicidad (que están en ello), series propias de HBO como 'Westworld' o 'The Nevers' se podrían ver de manera gratuita en plataformas como Pluto TV, Rakuten TV y similares (Freevee e incluso Peacock...). No será el único destino pero será de algún modo la prioridad.

Esto en el caso de sus producciones propias. Las externas como 'Minx' o 'Love Life' volverán a sus "dueños"/estudios y ellos verán cómo insuflan nueva vida a sus series. En el caso de la comedia sobre la revista pornográfica, tienen que encontrar una casa para emitir la temporada inédita.

Todas las series que desaparecen de HBO Max

David Zaslav justificó recientemente estas salidas como una limpieza de armario:

«Es más desastroso de lo que pensamos, mucho peor de lo que pensamos. Abrimos el armario y las cosas cayeron. Las estamos arreglando. Algunas cosas son mejores de lo que pensamos en el fondo, el talento es mejor de lo que creíamos. Pero había mucho que era inesperadamente peor de lo que creímos.

»Todas estas amortizaciones... no quitamos ni una serie de una plataforma que nos vaya a ayudar de algún modo»

Estas son, en orden alfabético, todas las series y realities que tienen previsto desaparecer del catálogo (o ya lo han hecho) de HBO Max:

'Camping', 'Ellen's Next Great Designer', 'FBOY Island', 'Buscando a Magic Mike', 'The Garcias', 'Generation Hustle', 'Gordita Chronicles', 'Head of the Class', 'Legendary', 'Love Life', 'Made for Love', 'Minx', 'La mujer del viajero en el tiempo', 'The Nevers', 'Raised by Wolves', 'Run', 'La señora Fletcher', 'Vinyl' y 'Westworld'