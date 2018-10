'Camping': una Jennifer Garner pasada de rosca sentencia una comedia olvidable

Siempre que existe una adaptación entre una serie o película británica hacia una norteamericana existen ciertos miedos, sobre todo por cómo entiende cada nación los entresijos del drama y de la comedia. De hecho hemos tenido ejemplos de todo tipo y, por mucho que nos gusten cosas como 'The Office' o 'Shameless' a final se queda la sensación de que "no es lo mismo".

Ahora tocaba ver cómo se las arreglaba HBO para trasladar al público una de esas comedias británicas. En esta ocasión hablamos de 'Camping', cuyo primer episodio ha estrenado la cadena de pago estadounidense y hemos podido ver a través de HBO España.

Creada originalmente por Julia Davis para Sky Atlantic, Lena Dunham y Jenni Konner ('Girls') son las encargadas de desarrollar la serie para el público norteamericano y, para ello, cuentan con una buena cabeza de cartel: David Tennant y Jennifer Garner.

'Camping' comienza con Walt y Kathryn (Tennant y Garner) llegando a un camping, lugar en el que han decidido celebrar el cuadragésimoquinto cumpleaños del padre de familia de una manera especial con sus amigos. A Garner y a Tennant le acompaña un reparto de secundarios habituales de comedia como Juliette Lewis, Ione Skye, Chris Sullivan, Arturo del Puerto, Janicza Bravo y Brett Gelman

Así, durante estos ocho episodios, de los cuales he podido ver cuatro, somos testigos de un fin de semana que hará detonar tensiones entre el grupo manifestadas por acontecimientos de los que no se ha hablado, o sentimientos nunca dichos y que ponen a la luz la realidad de las relaciones que guardan entre ellos.

Sobre el papel, 'Camping' debería funcionar. Y hacerlo muy bien: un reparto que puede trabajar fantásticamente con lo que le pongas y una pareja de guionistas escribiendo una serie que es totalmente su terreno. Pero no lo hace. Y es doloroso porque no sabes exactamente a qué atribuir este fallo debido a que es un "todo" y nada a la vez.

Quizá sea porque Jennifer Garner no termina de verse ya no cómoda, sino inspirada por su personaje de "doña perfecta" y control-freak al que todos temen y "odian" en secreto. Su personaje queda demasiado odioso y exagerado, lo que no termina de congeniar con el resto... y aquí incluyo el papel de la gerente del camping.

El problema de Garner no es único, ya que por lo general se respira un tanto de desgana y no me refiero a que a nadie parezca entusiasmarle pasar un finde con los amigos si no a que el desarrollo de personajes es vago, por no decir inexistente, y depende del carisma de cada actor y actriz el que nos interese más o menos sus subtramas.

Si logras no pensar ni por un momento en cómo son los personajes, te queda la sensación de que 'Camping' quiere ser una buena comedia pero no puede por mucho que lo intenta. En una comedia de planteamiento tan sencillo como este, si los personajes fallan la serie se desploma. Y es lo que pasa.

Podemos tener momentos más o menos graciosos, situaciones e ingredientes clásicas (la madre pillando con porno a su hijo, el marido absorbido por la esposa, crisis de mediana edad...) y algunas más "increíbles", pero nada de eso importa si no hay fuerza en el reparto.