'Minx', renovada: la amable serie de HBO Max sobre el porno feminista en los 70 tendrá temporada 2

Creo que, al menos en España, no fuimos muchos los que disfrutamos con 'Minx', una serie demasiado transgresora para quien buscara algo amable y demasiado amable para quien buscara algo transgresor. Sin embargo, las hadas de las renovaciones han decidido darle una segunda oportunidad en HBO Max, que ha asegurado una segunda temporada. Aunque la primera podría haber terminado ahí, la verdad es que se agradece poder continuar con la historia, ahora en paralelo, de Joyce y Doug.

El retorno de los penes

'Minx' no es lo que te esperas de una serie de HBO: los personajes no son blancos o negros, y Doug en particular es todo un hallazgo. La serie abandona la suciedad y la sordidez que normalmente acompañarían a este tipo de producciones (el nacimiento de la industria del porno para mujeres en los años 70) y se centra en hacer creíbles a unos personajes cuya evolución es vibrante.

Todos en 'Minx' nos hemos impresionado con la respuesta apasionada del público alrededor del mundo, que nos han renovado a base de mezclarnos, subirnos a TikTok y hacernos fanfics. Brindo por más pelo en el pecho, blusas con lazada y desnudos con gusto en la temporada 2

Ellen Rapaport, la creadora de la serie, terminó la primera temporada en un punto de no retorno para los dos protagonistas tras una temporada tumultuosa en la que ambos han crecido acompañados de un equipo de inadaptados buscando su propio camino en la vida. Ojalá veinte temporadas más.