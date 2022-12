'Westworld' y 'The Nevers' abandonan HBO Max: la limpieza de Warner Bros. Discovery continúa y se lleva por delante una de las series más emblemáticas de la plataforma

Las cancelaciones de 'Minx' y 'Love Life' no son los únicos movimientos en esta limpieza de HBO Max. Warner Bros. Discovery también ha anunciado que tanto 'Westworld' como 'The Nevers' abandonan la plataforma en las próximas semanas.

A diferencia de las antes mentadas (que son de estudio externo), estas dos son producidas por Warner Bros y la serie de ciencia ficción ha sido uno de los emblemas de la marca HBO durante el pasado lustro, a pesar de haber sido cancelada el pasado noviembre.

Esto marca, además, la cancelación "formal" de la serie de Joss Whedon, que ya de por sí se estrenó en pleno escándalo en torno a su creador en la primavera de 2021. Si bien se daba (por mero desinterés) por cancelada, el futuro de la serie no estaba asegurado después de su única temporada.

El limbo del streaming

Esta retirada del catálogo no implica que desde Warner no quieran seguir teniendo los réditos de sendas series. Es más, tienen que lograr rentabilizar el no dar un final a 'Westworld' ya que se calcula que su cancelación ha costado entre 10 y 15 millones de dólares.

Según Deadline, David Zaslav quiere dar prioridad al mercado del streaming gratuito con anuncios y puede que algunas de las bajas que se produzcan de HBO Max acaben en un canal de este tipo.