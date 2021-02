La patata caliente de HBO con 'The Nevers', la nueva serie de Joss Whedon: "No tuvimos quejas"

Las gravísimas acusaciones de Charisma Carpenter a Joss Whedon seguro que impactan de lleno a la carrera del director de 'Los Vengadores', pero no hace falta echar la vista demasiado atrás para ver que algo raro sucedía. Todo empezó con los duros comentarios de Ray Fisher sobre él y pareció tocar techo cuando abandonó 'The Nevers', la serie que el propio Whedon había creado para HBO.

Se da la casualidad de que apenas un par de semanas después de la marcha de Whedon, concluyó la investigación de WarnerMedia motivada por las acusaciones de Fisher, señalando que se habían tomado acciones sin especificar cuáles. Todo parecía haber quedado zanjado, pero desde HBO han tardado bien poco en afirmar que no hubo ni una sola queja hacia Whedon por parte de las personas implicadas en 'The Nevers' tras hacerse públicas las acusaciones de Carpenter y ahora se enfrenta a un problema mayor: ¿qué hacer con 'The Nevers'?

Un callejón sin salida

Creada, dirigida, escrita y producida por Joss Whedon. Esa frase sonaba a gancho difícil de resistir hasta hace relativamente poco. A fin de cuentas, Whedon estuvo detrás de series como 'Buffy, Cazavampiros', 'Angel' o 'Firefly', por lo que su regreso a la televisión parecía apostar por caballo seguro. Ahora HBO tiene entre manos una patata caliente en la que va a ser imposible distanciarse por completo del nombre de Whedon.

Hasta su marcha, Whedon había completado el trabajo como showrunner en los primeros seis episodios de la serie y no es posible para HBO eliminar su nombre como creador y productor ejecutivo, ni mucho menos de los capítulos que haya escrito o dirigido. Viviendo en un momento en el que muchos se preguntan hasta qué punto es difícil separar a la obra del artista, ese hecho podría ser una losa demasiado pesada para 'The Nevers'.

Y es que es cierto que la vinculación actual de Whedon con la serie no va más allá del mínimo estrictamente legal, ya que en enero se fichó a la guionista Philippa Goslett para ejercer como nueva showrunner de la serie, por lo que podría decirse que la serie pasa ahora a ser suya. Al menos a partir del séptimo episodio, pero antes 'The Nevers' es una serie de Whedon, y va a seguir siendo suya.

Tengamos en cuenta que HBO ya decidió no incluir mención alguna a Whedon en el tráiler de la serie cuando en circunstancias normales seguramente hubiésemos leído algo calificándole de visionario y recordándonos algunos de sus trabajos anteriores. Ahora toca mantener la distancia, ¿pero será suficiente?

Precedentes y posibles maniobras de HBO

No hay que echar mucho la vista atrás para recordar que Ridley Scott decidió borrar a Kevin Spacey de 'Todo el dinero del mundo' o que Amazon prefirió acabar cerrando un acuerdo multimillonario extrajudicial que seguir distribuyendo las películas de Woody Allen. Vale que no es lo mismo una película que una serie, pero seguro que en WarnerMedia ya tienen claro que la campaña promocional de 'The Nevers' va a estar repleta de preguntas relacionadas con Whedon.

La cuestión ahora está en ver cuál será su plan de acción, ¿seguir adelante como si nada incidiendo en puede que Whedon creara la serie pero luego se desvinculó de ella? Habrá quien ni siquiera esté dispuesto a dar una oportunidad a 'The Nevers' por haber sido creada por él, dando igual incluso alguna posible medida drástica como rehacerla entera desde el principio. Seguiría siendo una creación suya.

También está la opción de prescindir de la serie, guardar todo lo grabado en una caja de seguridad (o directamente quemarlo) y hacer como si nunca hubiera existido. Por mi parte, estoy totalmente en contra de cualquier decisión en esa línea, pero no me extrañaría que fuese una opción que se estuviera sopesando. La cuestión es que a HBO le van a llover las críticas tanto si estrena como si no 'The Nevers'.

El problema es que se encuentran en un callejón sin salida, una situación en la que todo depende más de cuál es la opción menos mala. Esto dudo mucho que pueda venirle bien a una serie que podría estrenarse ya muerta para el público, y luego está que tampoco tienen mucho margen para decidir, ya que su estreno está fijado para el 11 de abril.