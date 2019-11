Amazon y Woody Allen llegan a un acuerdo tras la demanda de 68 millones de dólares por incumplimiento de contrato

En Amazon decidieron desentenderse de su acuerdo con Woody Allen por el resurgimiento de las acusaciones hacia el director por parte de Mia Farrow. Eso llevó a que la compañía se negase a distribuir 'Día de lluvia en Nueva York' y Allen reaccionó presentando una demanda por incumplimiento de contrato por una cantidad de 68 millones de dólares. Ahora se ha sabido que ambas partes han llegado a un acuerdo extrajudicial.

Fin a la guerra

Los términos del acuerdo entre Amazon y Allen no se han hecho públicos, pero fuentes cercanas a Deadline aclaran que "no ha habido ganadores". Vamos, que Amazon no ha pagado todo lo que pedía Allen, pero tampoco ha debido salirle precisamente la decisión de romper el acuerdo que les unía.

La demanda de Allen señalaba que el estudio estaba al tanto de las acusaciones que había recibido varias décadas atrás -y que las autoridades habían concluido que no había suficientes pruebas contra él- y que le debían 68 millones en pagos garantizados en el acuerdo que habían sellado.

Esto no quiere decir que 'Día de lluvia en Nueva York' vaya a estrenarse en Estados Unidos, donde todavía sigue inédita. Sin embargo, seguro que le pone las cosas más fácil a Allen para levantar nuevos proyectos. Por ahora, ya ha acabado de rodar 'Rifkin's Festival', que gira alrededor de un matrimonio que visita el Festival de Cine de San Sebastián.

Vía | Deadline