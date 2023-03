Es una de las mejores series para adultos que nadie está viendo en Disney+: folk horror y violencia en este thriller asiático que se atreve con un tema tabú

‘Gannibal’ es una nueva serie de terror de Japón sobre el canibalismo en un pueblo rural japonés producida por Hulu y que pude encontrarse en Disney+ a nivel internacional y en España, pero a pesar de su país de origen recuerda bastante a la brillante película surcoreana ‘El extraño’ (The Wailing, 2016). Se estrenó en la plataforma el 28 de diciembre de 2022, pero apenas ha dado conversación, y es una lástima.

La mayoría de los siete episodios en la serie se estrenaron ya en 2023 y esto la convierte, sin duda, en la mejor serie de terror del año hasta ahora, pese a que prácticamente nadie parece haberla visto, y es muy difícil encontrar críticas sobre ella en la red. En Rotten Tomatoes no tiene ni una sola contabilizada, en metacritic ni siquiera está dada de alta y en letterboxd o imdb apenas cuenta con 500-800 votos. Siendo una coproducción de Hulu, con buen presupuesto, no deja de parecer paradójico.

‘Gannibal’ es una adaptación de acción real de un popular manga homónimo, que cuenta con guion y dibujo de Masaaki Ninomiy en sus 13 volúmenes y que en España ha sido editado por Acheri. Ha sido llevada a la pantalla por Takamasa Oe como guionista y está dirigida por Shinzô Katayama, que dirigió anteriormente el gran thriller de terror ‘Missing’ (2021), que no tiene nada que ver con la película homónima actualmente en cartelera, y ha aplicado aquí su estilo oscuro y áspero, más en la línea del cine coreano de los 2000 que al japonés, quizá porque estuvo como protegido en aquella industria.

La trama principal, como sugiere el título, gira en torno al canibalismo, ubicado aquí en un pueblo rural japonés. Después de causar un gran incidente en la gran ciudad, el oficial de policía Daigo Agawa se lleva a su esposa Yuki y a su hija Mashiro a vivir al remoto pueblo de montaña de Kuge, un lugar que parece perfecto para que la familia se recupere de la terrible experiencia, a pesar de la misteriosa desaparición del anterior oficial destinado allí. El pueblo se nutre de la silvicultura, y los residentes se ganan la vida con la madera de ciprés.

Conspiraciones caníbales

A cargo de toda esa empresa está la familia Goto, propietaria de la mayor parte del pueblo. Un día, el cuerpo de una anciana se encuentra en la montaña y, mientras los Goto dicen que fue atacada por un oso, Daigo nota una marca de mordedura humana en el brazo y comienza a sospechar que algo no anda bien en el pueblo. La cosa tiene las letras gordas cuando vamos notando que cualquiera que intente investigar a la familia tiende a desaparecer, nos adentramos en terrenos de terror rural familiares, pero no menos escalofriantes.

Daigo tratará de resolver el caso de su predecesor desaparecido, destapando la horrible verdad sobre el pueblo. Obviamente el misterio no es algo que nos vaya a hacer morder las uñas, pero la clave es que la historia está impulsada por los personajes, empezando por un protagonista que va más allá de las líneas grises habituales con un comportamiento violento lejos de ser heróico. ‘Gannibal’ es capaz de conjurar lo mejor del terror japonés, combinado con thriller policial híperviolento en la onda de ‘Encontré al diablo’ (2010).

Hay una serie de némesis que nunca se nos ocultan y el género criminal más macabro acaba derivando incluso con el neowestern, con clanes y familias enfrentadas dentro de una atmósfera siniestra. Hasta cierto punto hay elementos de películas de acción americanas como ‘Carne viva’ (Prime Cut, 1972), pero con elementos que pasan al terreno de la fantasía, con más en común con ‘Butcher Block’, la memorable temporada 3 de ‘Channel Zero’, aunque se mantenga más dentro de un terreno más realista.

Un cierre espeluznante y oscuro

‘Gannibal’ no ofrece nada que no encontremos en otras películas de conspiraciones caníbales como ‘Tratamiento de shock’ (1973), ‘Il profumo della signora in nero’ (1974), ‘La noche de la muerte’ (1980), o en especial, a pesar de que el título pueda hacer pensar otra cosa, ‘Cole, cole, que te como’ (1980), pero aquí le da al conjunto un elemento ancestral con raíces folk horror, que lo separa del elemento antropológico que popularizó, por ejemplo, el cine italiano de explotación de los 70 y 80.

Dirigida como si fuera cine para la gran pantalla, durante su paciente caída en la espiral, con misterios en distintas líneas temporales que circulan alrededor de la tradición que origina el consumo de carne, hay tiempo para escenas de acción espectaculares, que van dado paso a un tono más asfixiante, adentrándose cada vez más en terrenos familiares para los fans de ‘El hombre de mimbre’ (1973) en un entorno actual, sin cortarse con la sangre y la violencia.

‘Gannibal’ puede parecer la clásica serie policial, pero su naturaleza oscura sin excusas entra en terrenos de cineastas como Kiyoshi Kurosawa, con rituales oscuros y un clímax de pesadilla que no hace concesiones ni compromisos hasta su mismísima escena postcréditos. Coherente hasta su final, que puede ser interpretable, ofrece un inusual sabor amargo en un formato en distintos capítulos para cerrar una serie que se postula como uno de los grandes sleepers de la televisión tenebrosa nunca salidos bajo una marca como Disney.