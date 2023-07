'Good Omens' vuelve a encantarnos con una temporada 2 aún más desopilante: la serie de Neil Gaiman en Amazon Prime Video regresa con un buen misterio divino

La temporada 2 de ‘Good Omens’, que estrena este próximo viernes Prime Video, ha llegado como una grata sorpresa y con ciertas expectativas. Sorpresa no porque no supiésemos de su existencia, sino porque, una vez superada la parte de adaptar la novela original de Terry Pratchett y Neil Gaiman, entrábamos en el terreno de lo desconocido y la duda de por dónde decidirán tirar conscientes de la jugada que supone expandir algo de unos autores tan queridos. Ha salido bien.

Bien, sí. Pero con algunos matices en este regreso del ángel Azirafel (Michael Sheen) y el demonio Crowley (David Tennant) cuyo destino les tiene reservado un nuevo misterio que resolver en forma de un arcángel Gabriel (Jon Hamm) que aparece desnudo y desmemoriado en la célebre Whickber Street del SoHo londinense. Un misterio divino que desentrañar pero que no es el centro de estos nuevos episodios.

Porque Neil Gaiman y John Finnemore, como cabezas del guion de la temporada 2 de ‘Good Omens’ deciden vertebrar este caso “a resolver” en pequeñas píldoras en lo que desarrollan la historia de la amistad extraña entre los dos protagonistas comenzando desde “Antes del comienzo”. Gran parte de estos nuevos episodios se plantean la pregunta de cómo se forjó esta improbable relación.

Misterio pero sin mucha intriga

Sin quitarle sus méritos, es verdad que este enfoque puede que llegue a cansar un poco al espectador que no sea nada fan del uso de macguffins. El problema es que, incluso entendiendo cierto carácter de macguffin, creo que el guion no dosifica bien el “suspense” teniendo en cuenta que es una temporada de seis episodios (he podido ver 4). Una cuestión más de la dirección que se toma que de otra cosa pero que arroja cierta sensación de que podría haber sido mejor aprovechada.

Tampoco creo que aprovechen bien la expansión de secundarios y tiendas de la calle. El personaje de Nina Sosanya, que vuelve ahora para regentar una cafetería (Dame café o dame muerte) y la incorporación de Maggie Service como Maggie, dueña de una tienda de discos, son un buen ejemplo de subtrama que aun encantadora es algo descolgada. Por una razón o por otra, no termina de encontrar su sitio.

Es cierto de que más que defectos son observaciones, pero son lo suficientemente notables como para que la temporada 2 de ‘Good Omens’ aun siendo de gran calidad tenga algunas aristas que empobrecen el resultado final. No es para nada redonda, pero tampoco pasa nada porque creo que es incluso más disfrutable y divertida que la primera.

Ahí creo que el culpable se encuentra en la incorporación de Finnemore como guionista. Su experiencia en comedia le convierte en el fichaje que necesitaba la ficción fantástica para progresar y volver con aires renovados. Sin ir más lejos, y sin entrar en spoilers, hay en el episodio 2 un momento de revisión de una conocida historia bíblica que es tan desternillante como deliciosa.

Una adaptación que derrocha cariño

Deliciosa también porque se nota que la adaptación de ‘Buenos presagios’ sigue estando hecha con muchísimo cariño. El diseño de producción sigue siendo uno de los más impresionantes del panorama de la fantasía en streaming, con una atención al detalle precisa. Personalmente, me sigue fallando precisamente la combinación de la estética de la serie y los efetos que necesitan… que a veces quedan algo más pobres de lo que debería.

Nuevamente, tampoco es que sea un aspecto que sea especialmente malo en una serie como 'Good Omens' y se que puedo pecar de indulgente con ella pero es cierto que creo que sería algo más beneficioso quitarse, en caso de que haya una temporada 3 (algo me huelo), este aspecto de producción de televisión barata que a veces lastra.

Sobre todo cuando el resto de aspectos es de poco menos que sobresaliente porque al igual que la temporada 1 calló la boca a todos los que teníamos nuestros fundados temores al respecto (los antecedentes de adaptaciones de Pratchett no terminaban de convencer), esta demuestra que hay mucha vida después de superada la novela original.

En definitiva, creo que a pesar de ciertos altibajos (que también los tenía la primera entrega), esta temporada 2 de 'Good Omens' es toda una nueva delicia tanto para los fans del libro como para los de la serie de Amazon. Nuevamente, David Tennant y Michael Sheen están en su salsa divirtiéndose, sobre todo el primero, con todo lo que propone el libreto. Fantástico.

En Espinof | Las mejores series de Amazon en 2023