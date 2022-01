'Good Omens': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la adaptación de la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman para Amazon Prime Video

Vaya sorpresa nos llevamos cuando dos años después de emitir lo que en principio iba a ser miniserie, desde Amazon Prime Video anunciaron que habría temporada 2 para 'Good Omens', la adaptación de la también magnífica 'Buenos presagios'.

Neil Gaiman, coautor de la novela seguiría al frente de la serie junto a Douglas Mackinnon con una nueva aventura para Azirafel y Crowley que, esperemos merezca la pena. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos de la temporada 2 de 'Good Omens'

Una vez terminada la fuente, el excelente libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman, toca ver cómo continuar con las aventuras de esta pareja sobrenatural. A pesar de no desvelar demasiado, o por lo menos más de lo que podríamos imaginar, la primera sinopsis que tenemos de esta temporada 2.

Después de haber logrado evitar el Apocalipsis, veremos a Azirafel y Crowley intentando llevar una vida tranquila entre mortales en el Soho londinense cuando un mensajero inesperado se presenta con un misterio sorprendente.

Y hasta aquí. No tenemos más detalles sobre lo que pondrá sobre la marcha al ángel y al demonio más conocidos de Amazon pero seguro que sea tan absurdo e interesante como la primera.

Tanto Martin Sheen como David Tennant regresarán para estos nuevos episodios. El reparto de esta temporada 2 ya está confirmado casi al completo con Jon Hamm, Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda y Shelley Conn, entre otros.

Dame Siân Phillips, Tim Downie, Pete Firman, Andi Osho y Alex Norton son las principales incorporaciones al reparto, al que vuelven Derek Jacobi, Mark Gatiss, Steve Pemberton, Reece Shearsmith y Niamh Walsh.

