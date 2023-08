'Solo asesinatos en el edificio': la eficaz temporada 3 confirma que Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short son lo mejor de la serie en Disney plus

Hay una escena en la temporada 3 de 'Solo asesinatos en el edificio' en la que uno de los nuevos personajes señala que le gustó más el primer podcast que hicieron Charles, Mabel y Oliver que el segundo. Seguramente sea la forma en la que los responsables de la serie al mismo tiempo que admiten su error se ríen del hecho de que la segunda temporada fue un claro paso atrás respecto a la primera.

Con todo, 'Solo asesinatos en el edificio' seguía siendo una serie repleta de encanto y que además obligaba a que hubiese una tercera entrega con ese potente cliffhanger con el que llegó a su final su predecesora. La gran duda estaba en saber si lograría enderezar el rumbo y volver a ser un título imprescindible o si por el contrario iba a convertirse de forma definitiva en una serie que uno disfruta más por el cariño que ha cogido a su trío protagonista. La realidad es que está mucho más cerca de esto último que de recuperar todas las virtudes de su debut.

La diversión cotiza a la baja

Uno de los grandes aciertos de la primera temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' es que confiaba mucho que en la unión hace la fuerza, es decir, que Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin compartían mucho tiempo en pantalla. El nacimiento y la evolución de la peculiar amistad que surgía entre ambos resultaba esencial para encontrar se punto de equilibrio esencial para que todas las vertientes de la serie brillasen prácticamente al mismo nivel.

Eso se perdió en la segunda y se ha agravado aún más en la tercera, donde vuelve a apostarse por una gran cantidad de líneas narrativas en la que cada uno del trío protagonista puede ir por su cuenta. Curiosamente, Gomez es la que mejor parada sale de eso cuando en la temporada 2 fue la más perjudicada, y lo digo no tanto por ese posible nuevo interés romántico como por la encrucijada personal en la que se encuentra Mabel y que apunta a una posible disolución de ese singular grupo de investigadores que forma junto a Charles y Oliver.

Se da la casualidad de que también es un componente más dramático lo que ofrece sus mejores escenas a Short en lo que he podido ver de esta temporada 3 -Disney no ha ofrecido a la prensa todos los 10 episodios que la dan forma-, ya que los momentos que comparte con una acertada Meryl Streep tienen una energía de lo más particular. Es como si se buscase cierto tono melancólico pero sin querer regodearse demasiado en ello, lo cual también ayuda a dejar claro que todo lo demás relacionado con su obsesión por la supervivencia de su obra se siente un tanto plano.

Algo parecido sucede con la idea de recuperar la idea de que Martin sospeche que su nuevo interés romántico puede estar detrás del crimen cometido, ya que un detalle muy evidente en esta temporada 3 es que en lugar de sembrar nuevas semillas cómicas, se intenta volver sobre las mismas. Ya sea a modo de comentario, algo habitual en el caso de Gomez, o porque simplemente los ingredientes que manejan los responsables de la serie pueden llegar a ser sospechosamente similares.

A cambio, la temporada 3 soluciona esa ligera tendencia de su predecesora a saturar con cameos que poco aportaban más allá de la curiosidad de identificar a los intérpretes, optando por contar la historia cómo vaya fluyendo. Sí que hay adornos ocasionales, alguno bastante logrado como cuando el trío protagonista escenifica un número musical de Broadway, pero en general son chispazos, como sucede con su componente más cómico en líneas generales.

Ahí el primer episodio seguramente sea el más logrado, ya que una presencia mayor de la esperada por parte de Paul Rudd ayuda a que todo sea bastante divertido, pero esa efectividad va perdiéndose en episodios posteriores, como también lo hace el hecho de que nos importa menos el misterio qué lo que estén haciendo sus tres protagonistas en ese momento.

Con todo eso no quiero decir que 'Solo asesinatos en el edificio' haya dejado de ser una serie disfrutable y con encanto, pero sí que cada vez es más evidente que la serie nunca va a volver a alcanzar el nivel de su primera temporada y que ha entrado en ese terreno en el que todo lo que rodea a Gomez, Martin y Short nos interesa menos que ellos, incluso aunque aquí cuenten con un fichaje de lujo como el de Streep.

En Espinof | Las 11 mejores series en Disney+ de 2023... hasta ahora