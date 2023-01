'Solo asesinatos en el edificio': todo lo que sabemos de la temporada 3 de la notable comedia de misterio de Disney+

Nos sorprendió en 2021 como una excelente comedia de misterio y en 2022 volvió a reclamar un puesto entre las mejores comedias del año. 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) ha logrado ganarse un rincón en nuestro corazón y pronto regresará con una temporada 3.

De esta manera, la serie de Hulu, que en España vemos vía Disney+, regresará próximamente con nuevos episodios y un nuevo misterio para el trío formado por Mabel, Oliver y Charles. Vamos a repasar todo lo que sabemos:

La historia

Para saber de qué va la temporada 3, tenemos que irnos al epílogo de la temporada anterior. Al igual que en su primera entrega, esta terminaba con una misma muerte: en este caso la de un personaje nuevo, Ben Glenroy, protagonista de la obra de teatro de Oliver, que cae desplomado en plena función.

Lo poco que se muestra deja entrever cierta rivalidad con Charles, lo que le situaría de nuevo como uno de los sospechosos. Y hasta ahí sabemos. Sí que John Hoffman quiere explorar los lazos emocionales que mantiene Oliver con su mundo teatral:

«Solo diría que esta serie ha tenido siempre un toque de teatralidad en la manera de contar sus historias. Si la temporada uno estaba más enfocada en la trama emocional de Mabel y Tim Kono, y temporada dos fue un poco más conectada a Charles y la relación con su padre y consigo mismo, estoy muy emocionado por inclinarnos hacia el lado teatral de Nueva York y también con Oliver y su mundo.»

El reparto

Ojo porque en esta temporada tenemos fichajes de lujo. Por un lado vimos a Paul Rudd haciendo del muerto en esta ocasión. Un fichaje que John Hoffman, showrunner de la serie, explicó:

«Todos somos fans suyos. Pero además, Paul tiene una relación muy cercana con Martin Short y también hizo una película con Selena, y ella le adora. Pero el detonante es que Paul ha venerado a Steve Martin desde que era pequeño, por lo que todo eso se junto en esta gran petición. Estábamos diciendo, ¿hay algún mundo en el que una estrella gorda del cine pudiese venir a hacer estos cinco minutos para nuestro final de temporada? Pero más importante aún, cuando vayamos a rodar la temporada 3 dentro de muchos, muchos meses, ¿estaría disponible porque es ahora un cierto tipo de víctima dentro de nuestra serie? Necesitamos tener tiempo con él; ¿volvería y jugaría con nosotros en la temporada 3? Que Dios ame a Paul Rudd porque dijo inmediatamente que sí.»

No es el único fichaje llamativo, ya que también tanto Jesse Willams como la gran Meryl Streep estarán en esta nueva temporada de la serie, que seguirá protagonizada por nuestro trío formado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

Sobre el resto, ahí nos movemos en terrenos más inciertos. Parece probable que podamos volver a ver a Tina Fey y a Da'Vine Joy Randolph como la detective Williams.

El rodaje

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

El rodaje de la temporada 3 ya ha comenzado. Así lo anunció la propia Selena Gomez a través de sus redes sociales. John Hoffman seguirá al frente de la serie como showrunner.

La fecha de estreno

A día de hoy no se ha desvelado la fecha de estreno de esta temporada 3. Se espera, eso sí, que sigan el calendario de otros años y que podamos ver los nuevos episodios este verano. Puede que más tarde porque han empezado a rodar poco después que de costumbre. En España se emite en Disney+.

El tráiler

De momento, no disponemos ni de tráiler ni de imágenes de la temporada 3 de 'Solo asesinatos en el edificio'.