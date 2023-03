Meryl Streep llega a 'Solo asesinatos en el edificio': el primer tráiler de la temporada 3 nos deja con ganazas de que se estrene ya la serie de Disney+

Hulu ha compartido el primer clip de Meryl Streep de la nueva temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) y después de anunciar el casting de Meryl Streep, Hulu finalmente ha lanzado un pequeño vídeo de la veterana actriz en la temporada 3 de la serie, estrenada en España por Disney. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de los nuevos episodios.

Fichaje de lujo

El clip, de apenas 30 segundos, muestra a Streep diciendo: "¡Dios mío, soy yo! Oh, lo siento mucho. Soy yo, ¿no?" entre ataques de risa tímida. Es la primera mirada a la actriz dentro del personaje tal y como la veremos en la serie, aunque fue la cantautora Selena Gomez la que sorprendió a los fans con la noticia del casting de Streep en enero a través de un vídeo en el rodaje que se hizo viral rápidamente.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

Streep se une a Steve Martin, Martin Short, Andrea Martin y Paul Rudd, además de Gomez en el programa. Aún no está claro qué personaje interpretará la veterana actriz. La serie sigue a tres extraños, Charles, Oliver y Mabel (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez), que están obsesionados con los crímenes hasta que se ven envueltos en uno. En la temporada 3, los aspirantes a detectives favoritos de todos intentan descubrir quién mató a Ben Glenroy (Paul Rudd).

La pista sobre el personaje de Streep, es que aparece durante una lectura de guion para lo que presumiblemente es para una de las producciones de Oliver, con lo que es posible que la actriz interprete a una actriz. También se han incorporado actores como Ashley Park, para un personaje llamado Kimber, una ingenua de Broadway y Jesse Williams. 'Solo asesinatos en el edificio' es una creación de Steve Martin y John Hoffman. La serie ha sido aclamada por la crítica por su enfoque cómico y extraño de la ficción criminal, así como por las actuaciones y la química entre el trío principal.