'Solo asesinatos en el edificio' encuentra en Paul Rudd su primer fichaje para la temporada 3 después de su cameo sorpresa en la serie de Disney+

Acaba de terminar la temporada 2 de 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) y la comedia de misterio ya tiene a su primer fichaje para la temporada 3. La serie de Hulu, que podemos ver en Disney+, contará con la participación de nada menos que Paul Rudd ('Ant Man y la Avispa: Quantumanía').

Esto viene después de que los espectadores de la serie le viésemos en un sorprendente cameo al final de la temporada 2. Por cierto, spoilers si no habéis visto el episodio.

El misterio de Ben

Una escena en la que, tras un salto de un año, conocíamos a Ben Glenroy (Rudd), protagonista de la nueva producción de Broadway de Oliver, que cae muerto nada más empezar la función.

Así abría John Hoffman, cocreador de la serie, el misterio que nos llevará a lo largo de la temporada 3 y en el que, parece ser, conoceremos mejor al enigmático personaje interpretado por Paul Rudd que, tal como se nos insinúa, debía tener una relación bastante tensa con Charles (Steve Martin) que se exploraría en los nuevos episodios.

Hoffman, además, ha desentrañado cómo ha sido la elección:

«Todos somos fans suyos. Pero además, Paul tiene una relación muy cercana con Martin Short y también hizo una película con Selena, y ella le adora. Pero el detonante es que Paul ha venerado a Steve Martin desde que era pequeño, por lo que todo eso se junto en esta gran petición. Estábamos diciendo, ¿hay algún mundo en el que una estrella gorda del cine pudiese venir a hacer estos cinco minutos para nuestro final de temporada? Pero más importante aún, cuando vayamos a rodar la temporada 3 dentro de muchos, muchos meses, ¿estaría disponible porque es ahora un cierto tipo de víctima dentro de nuestra serie? Necesitamos tener tiempo con él; ¿volvería y jugaría con nosotros en la temporada 3? Que Dios ame a Paul Rudd porque dijo inmediatamente que sí.»

Aunque últimamente le vemos más como el marvelita Hombre Hormiga, Rudd no es un rostro para nada extraño en la ficción televisiva. No hay que irse muy lejos, ya que a finales del año pasado protagonizó 'The Shrink Next Door' junto a Will Ferrell para Apple TV+.