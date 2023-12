Las 23 grandes películas de 2023. Los estrenos favoritos y recomendaciones del equipo de Espinof en un año de cine

2023 ha sido intensito. Queda ya muy poco para celebrar la Nochevieja y dar la bienvenida al nuevo año, un 2024 que, como siempre, llega cargado de ilusiones y esperanzas, deseos y propósitos, entre ellos, que haya más suerte y salud. Y cine, mucho y buen cine. Con motivo de las huelgas que han desestabilizado la industria, y más batacazos en taquilla de lo habitual, se han retrasado títulos potentes a 2024 pero, aún así, la cosecha cinematográfica de 2023 es realmente fabulosa.

Autores como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Hayao Miyazaki, Greta Gerwig, Ari Aster, Pablo Berger, Justine Triet, Paul King o la debutante Celine Song, nos han sorprendido con sus últimas películas, y podemos seguir rajando de las películas de las plataformas de streaming (porque, venga, todos a la vez: ¡el cine se ve mejor en el cine!) pero lo cierto es que han estrenado producciones muy recomendables, como 'Bottoms', 'Saltburn' o 'El asesino', títulos que si bien no aparecen en nuestro ranking, merece ser destacadas como tres de las novedades más estimulantes del año.

Como el año pasado, el equipo de Espinof ha querido elegir los estrenos de 2023 que más nos han cautivado. Cada editor ha elaborado un TOP 10 con sus favoritas (los podéis encontrar al final del artículo) y debo decir que ha sido una tarea complicada, incluso dolorosa, quedarse con una selección tan breve, al igual que cuando elegimos las series del año. Por cierto, una aclaración importante: a la hora de considerar las películas que podíamos votar, hemos tenido en cuenta el calendario de estrenos en España, lo cual explica que haya producciones de 2022.

Sólo un último recordatorio antes de continuar. Si esta selección se os hace pequeña, o si ya habéis visto todas las películas que recomendamos, os animo a descubrir otras listas con lo mejor de 2023: los mejores estrenos de Netflix, de HBO Max, de Amazon Prime Video, de Disney+, lo más interesante del cine español, las comedias imprescindibles del año, los títulos más terroríficos o la animación más destacada que hemos visto en los últimos 12 meses. Sin más, os dejo con nuestro TOP 23 con el mejor cine de 2023.

Los 23 estrenos de cine más potentes de 2023, según Espinof

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon, 2023)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser...

"El reparto es impresionante pero si hay alguien que sobresale es Leonardo DiCaprio. No voy a decir que realiza la interpretación de su vida porque tiene varios papeles extraordinarios y aún debería darnos más alegrías pero aquí lo vuelve a dar todo, está insuperable; perfectamente en el TOP 3 de su carrera hasta ahora. Porque la película es un drama criminal, un western y una comedia negra... pero también tiene su drama romántico. Uno muy retorcido, desde luego. Y te lo crees porque, a pesar de todo, DiCaprio lo hace creíble."

Aún en salas de cine / Crítica en Espinof

John Wick 4 (John Wick: Chapter 4, 2023)

Dirección: Chad Stahelski. Reparto: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Ian McShane...

"'John Wick 4' es una película obligatoria para cualquier fan de la saga. Chad Stahelski se ha sacado de la manga una obra cumbre del cine de acción más excesivo, sin por ello descuidar para nada la rica mitología de este universo, llevando además al límite al mítico personaje interpretado por Keanu Reeves."

Se puede ver en Amazon Prime Video / Crítica en Espinof

Spider-Man: Cruzando el multiverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023)

Dirección: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson.

"'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' es un sueño hecho realidad no solo para los fans del personaje de Stan Lee y Steve Dikto, sino para los amantes del mejor cine, ya sea animado o no. Una joya que saca los colores a sus competidoras directas con una combinación perfecta de humor, tragedia, un corazón gigantesco y una legión de Spideys que demuestra que el problema con el cine de superhéroes no es el agotamiento de la fórmula, sino los procesos de producción puramente industriales y dignos de una fábrica de churros."

Ver en Movistar+ / Crítica en Espinof

Babylon (2022)

Dirección: Damien Chazelle. Reparto: Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Diego Calva, Samara Weaving, Jean Smart...

"'Babylon' es una película que lleva a la euforia tanto al público como a sus personajes para luego recordarnos que detrás de ella está el director de 'Whiplash' y 'La La Land'. También es el retrato de una época muy concreta de la historia del cine, celebrando sin pudor el séptimo arte pero mostrando también su lado más ruin. Todo cabe aquí."

Se puede ver en Movistar+ o Amazon Prime Video / Crítica en Espinof

Vidas pasadas (Past Lives, 2023)

Dirección: Celine Song. Reparto: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Ji Hye Yoon, Choi Won-young...

"'Past lives' discurre sobre el amor en todas sus vertientes. Pasado, presente y futuro -incluso habitando tan solo el mundo de las ideas-, pasional y racional, amistoso, comprensivo, tumultuoso y confiado. Es una pequeña joya arrebatadora, un logro del cine que deslumbra con su magia, su naturalidad, su aparente menudencia. Es una de las grandes películas de 2023 por méritos propios. No os la podéis perder."

Aún en salas de cine / Crítica en Espinof

Anatomía de una caída (Anatomie d'une chute, 2023)

Dirección: Justine Triet. Reparto: Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner, Swann Arlaud...

"Y es que no es tan importante el veredicto final del jurado sino el de los allegados de Sandra. Cada uno tiene su propia versión en la cabeza de lo que sucedió pero ¿a qué conclusión llegan las personas cuya opinión es de verdad importante para ella y por qué? 'Anatomía de una caída' es una de las películas más interesantes del año. Pese a su extensa duración, consigue enganchar con su retrato psicológico de la protagonista, lleno de ambigüedades que nos llevan inevitablemente a ponernos en el rol de jueces, tarde o temprano."

Todavía en cines / Crítica en Espinof

El chico y la garza (Kimitachi wa Dou Ikiru ka, 2023)

Dirección: Hayao Miyazaki.

"'El chico y la garza' es café para cafeteros miyazakianos: una bomba de cafeína fantástica que cuesta un poco de digerir porque su mitología puede resultar confusa y por la opacidad de sus personajes, pero que termina fascinando una vez te dejas arrastrar por todo lo que propone. Una experiencia que merece la pena ver en pantalla grande."

Disponible en salas de cine. / Crítica en Espinof

Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin, 2022)

Dirección: Martin McDonagh. Reparto: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon, Gary Lydon...

"Creo que a estas alturas sobra decir lo grandioso del trabajo de Brendan Gleeson y Colin Farrell, que con su expresión facial logra evocar los sentimientos que su personaje no es capaz de unir con palabras. En 'Almas en pena de Inisherin' todo encaja y está cuidado hasta el extremo por un McDonagh más heredero de 'Escondidos en Brujas' que de 'Tres anuncios en las afueras' que conoce hasta el último detalle de dos personajes tan complementarios que no les queda otra que destruirse mutuamente."

La puedes ver en Disney+ o Movistar+ / Crítica en Espinof

Tár (2022)

Dirección: Todd Field. Reparto: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant, Mark Strong, Sam Douglas, Sydney Lemmon...

"Extraordinaria interpretación de Cate Blanchett. [...] 'Tár' es una película imprescindible que funciona a varios niveles y lo hace además de forma intencionada. Con la más clara ya se disfruta mucho, pero la reflexión a la que invita la convierte en una de las obras más ricas y complejas que se hayan estrenado últimamente."

La puedes ver en Movistar+ / Crítica en Espinof

Dungeons and Dragons: honor entre ladrones (Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, 2023)

Dirección: John Francis Daley, Jonathan Goldstein. Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant...

"Todo suma para que 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' se convierta en un pasatiempo prácticamente infalible, una de esas películas que recuerdas con tanto cariño que no te va a importar volver a verla una y otra vez para volver a pasártelo en grande. Obviamente, ayuda que detrás de ella haya gente que muestra un cariño innegable hacia el mundo de Dungeons & Dragons. [...] Otra de sus claves, lo bien que desenvuelve para ofrecer un espectáculo de lo más divertido tanto para aquellos muy vinculados a la franquicia como para los demás espectadores."

Disponible en SkyShowtime / Crítica en Espinof

Oppenheimer (2023)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Jason Clarke, Josh Hartnett, Benny Safdie...

"Puede que 'Oppenheimer', debido a su temática y aspiraciones, sea el trabajo menos "popular" de Christopher Nolan en lo que respecta a atraer al gran público, pero esto no está reñido con que, al menos por el momento, podamos catalogarla como su magnum opus. Y es que estos imprescindibles y capitales 180 minutos son la consagración de un estilo bajo la forma más improbable posible. En tiempos de dudas, cambios de paradigma, rentabilidades dudosas y predominancia de contenido, el cine sigue vivo gracias a obras como esta."

Se puede alquilar a través de Amazon Prime Video, AppleTV o RakutenTV / Crítica en Espinof

Wonka (2023)

Dirección: Paul King. Reparto: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key...

"Las canciones también resultan un ingrediente fundamental, ya que potencian todo aquello que busca King y resaltan ese elemento más extravagante de la película pero sin dejar que so se apodere de la función y se convierta en una película de grandes momentos sin que todo lo que haya alrededor funcione igual de bien. 'Wonka' es un pequeño milagro. Hay tantas cosas aquí que podrían haber salido fatal que luego acaban siendo la base para algunas de las mayores virtudes de la película, que lo único que queda es celebrar que tengamos una película así en los cines."

De momento sólo está en cines. / Crítica en Espinof

Decision To Leave (Heojil kyolshim, 2022)

Dirección: Park Chan-wook. Reparto: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun, Go Kyung-pyo, Park Yong-woo, Kim Shin-young...

"Park Chan-Wook sabe que el cine es caos y escapa a la lógica humana. Por eso en 'Decision to leave' junta géneros, ideas, esperanzas, amores y destrozos emocionales sabiendo que tiene la carta blanca que una cámara le otorga para crear y narrar a su propio estilo. Por suerte, no se amedrenta en ningún momento ni le tiembla el pulso por lo atrevido de lo que lleva a cabo, su duración excesiva o dejar colgando algunas líneas argumentales. Un director con personalidad propia hace lo que le da la gana, aunque no de siempre en el centro de la diana. Y eso es perfecto."

Se puede ver en Movistar+ / Crítica en Espinof

Beau tiene miedo (Beau is afraid, 2023)

Dirección: Ari Aster. Reparto: Joaquin Phoenix, Parker Posey, Nathan Lane, Amy Ryan, Denis Ménochet...

"En 3 horas de pequeñas historias unidas por un hilo endeble, Ari Aster hace malabares continuos entre todas sus obsesiones y logra un resultado fascinante pero que, en algún momento de sus decenas de propuestas, termina por perder el pulso y se sale de la vía para nunca más volver. Es interesante, agobiante y rupturista, sin duda, pero no tanto como el propio director, que filma con la arrogancia de quien está seguro de haber creado una obra maestra, cree. Parece no haber un punto medio en 'Beau tiene miedo', como pasa en cualquier película que se salga de lo normal en el cine contemporáneo, invadido por la inmediatez de lo viralizable: es la mejor película del año o lo peor que se ha hecho nunca."

Actualmente en el limbo, ni en cines ni en streaming / Crítica en Espinof

The Creator (2023)

Dirección: Gareth Edwards. Reparto: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Allison Janney, Ralph Ineson...

"The Creator está pensada a lo grande y se alza como la mejor épica de ciencia ficción desde la trilogía de 'El origen del planeta de los simios', con Gareth Edwards dando un golpe en la mesa y plantándose como el gran heredero de James Cameron, presentándose como un visionario a otro nivel, que muestra hasta dónde pudo haber llegado el Neill Blomkamp de ‘District 9’, continuando su legado de ciencia ficción relevante y militante, con espacio para provocar y generar emociones desde la concepción de lo sublime."

La puedes alquilar a través de Amazon Prime Video, AppleTv o RakutenTV / Crítica en Espinof

Robot Dreams (2023)

Dirección: Pablo Berger.

"Robot Dreams es la mejor película de animación española del año (y eso que tenemos por ahí la divertida 'Momias'). Un cuento entrañable para todos los públicos sobre el amor y las relaciones humanas, que es capaz de reconfortarte pero también romperte un poquito el corazón en algunos momentos. [...] No quiero adelantar nada del desenlace porque creo que es de esos finales que merece la pena descubrir y dejar que te sorprenda. Solo añadiré que es un broche perfecto para este estupendo relato de hora y media de duración."

Aún está en cines / Crítica en Espinof

Nimona (2023)

Dirección: Nick Bruno y Troy Quane.

"Nimona es una de las grandes joyas de lo que llevamos de año. Es una película divertida, emocionante y con mucho desparpajo visual, pero es que además es una adaptación modélica que entiende muy bien la obra que adapta pero tampoco tiene miedo a proponer su propia versión de esa historia."

La puedes ver en Netflix / Crítica en Espinof

Barbie (2023)

Dirección: Greta Gerwig. Reparto: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell...

"Tiene a unos inspiradísimos Margot Robbie y Ryan Gosling, mientras que todos los demás actores no dejan de ser meros complementos, la mayoría de ellos con muy poca presencia real en la película. Una película refrescante, divertida y que se pasa en un suspiro si entras dentro del juego que que propone. Si no es el caso, es posible que al de 10 minutos de metraje estés deseando que acabe de una vez."

La puedes ver en HBO Max / Crítica en Espinof

Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Mission: Impossible – Dead Reckoning: Part One, 2023)

Dirección: Christopher McQuarrie. Reparto: Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Simon Pegg...

"'Misión imposible: Sentencia mortal' no es tan sobria ni concatena tanto segmento espectacular como 'Fallout' pero en general tiene una trama más trabajada, villanos más inspirados y menos redundancias de continuidad, trata temas relevantes y articula mejor sus conflictos y lo más importante, sabe mantener la tensión y guardar sus mejores cartas para el final, una última hora de circo vertiginoso que certifica la marca como una diversión de viernes noche eternamente infalible."

Se puede alquilar en plataformas como Amazon Prime Video, Movistar+ o RakutenTV / Crítica en Espinof

Holy Spider (Araña sagrada) (2022)

Dirección: Ali Abbasi. Reparto: Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Mesbah Taleb, Sara Fazilat...

"Holy Spider muestra una violencia desnuda, con alguna escena de sexo explícito y otras que resultan imborrables en su tristeza descarnada, como la de la alfombra. Tras la fantástica 'Border', Abbasi compone una rotunda pieza de true crime con dos partes bien diferenciadas, una con escenas de tensión con ribetes del realismo pesadillesco de 'Frenesí' de Alfred Hitchcock y otra, mucho más reflexiva, que analiza el odio a las mujeres sistémico del fundamentalismo estatal, en una amarga reflexión sobre cómo el mal se transmite entre generaciones, una pieza casi periodística que oscila entre 'El estrangulador de Boston' y 'A sangre fría'. Imprescindible, y tristemente muy actual."

La puedes ver en Movistar+ o en Filmin / Crítica en Espinof

The Quiet Girl (2022)

Dirección: Colm Bairéad. Reparto: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Carolyn Bracken, Andrew Bennett, Joan Sheehy...

Catherine Clinch, a sus 13 años, ya es un talento que seguir de cerca: su interpretación de Cáit es uno de los trabajos más honestos, honrados y únicos de los últimos tiempos, y hace imposible no conmoverse ante cada pequeño paso hacia adelante de su personaje. Claro está, nada sería su fabuloso papel sin un guion que se niega a ser la historia que te esperas y da un par de volantazos emocionales únicos y casi retadores, dispuesta a dejar el corazón molido en mil pedazos.

Se puede ver en Movistar+ / Crítica en Espinof

Suzume (2022)

Dirección: Makoto Shinkai.

"Como en cualquier película de Shinkai hay que mencionar la preciosa animación de CoMix Wave, que sigue siendo una auténtica gozada. Ya no solo con los fondos hiperrealistas que te trasladan a cada escenario, si no con la atmósfera llena de melancolía y la expresividad de sus personajes. Es posible que tras 'Your Name' llegásemos con la ilusión muy alta a 'El tiempo contigo', y que más de uno se llevase una pequeña bajoncilla de más de lo mismo. Pero 'Suzume' consigue remontar e incluso superar a la gran película de Shinkai, brillando con una luz propia arrolladora."

Al igual que 'Beau tiene miedo', 'Suzume' no se encuentra actualmente ni en cines ni en streaming. / Crítica en Espinof

Guardianes de la Galaxia, Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3, 2023)

Dirección: James Gunn. Reparto: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Pom Klementieff, Dave Bautista, Will Poulter, Chukwudi Iwuji...

"'Guardianes de la Galaxia 3' lleva el sello de James Gunn y también es una obra muy desconectada del resto del universo Marvel. Aquí el objetivo real es dar un cierre a la historia de este grupo de superhéroes, manteniendo el mismo estilo que en las dos primeras entregas pero elevando el toque emocional. Soy consciente de que hay muchos espectadores desencantados con el rumbo que lleva actualmente el MCU, pero aquí no se me ocurre ningún motivo para que aquellos que ya disfrutasen con las dos anteriores entregas no vayan a volver a pasárselo en grande."

La puedes ver en Disney+ / Crítica en Espinof

Los TOP 10 personales del equipo de Espinof

A continuación podéis consultar las listas personales con las películas favoritas de los editores de Espinof, por si tenéis curiosidad o queréis comprobar con quién tenéis más títulos en común.

Fallen Leaves (2023)

Decision To Leave (Heojil kyolshim, 2022)

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon, 2023)

Oppenheimer (2023)

Vidas pasadas (Past Lives, 2023)

Anatomía de una caída (Anatomie d'une chute, 2023)

El chico y la garza (Kimitachi wa Dou Ikiru ka, 2023)

Beau tiene miedo (Beau is afraid, 2023)

The Creator (2023)

Spider-Man: Cruzando el multiverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023)

Menciones especiales/finalistas: Barbie (2023), Creatura (2023), Robot Dreams (2023), Wonka (2023), John Wick 4 (John Wick: Chapter 4, 2023), Elemental (2022), Babylon (2022), El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness, 2022), Holy Spider (2022) y Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin, 2022).

'Los asesinos de la luna'

'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

'Almas en pena de Inisherin'

'Babylon'

'¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret'

'Tár'

'Robot Dreams'

'John Wick 4'

'Nimona'

'Amor en Rye Lane'

Menciones especiales: 'Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones', 'Guardianes de la Galaxia 3', 'Wonka', 'Vidas pasadas' y 'Saben Aquell'.

Almas en pena en Inisherin

Los Fabelman

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Araña sagrada

Babylon

La ballena

Misión imposible VII: Sentencia mortal 1

Reality

Dungeons and Dragons: honor entre ladrones

Tár

Menciones especiales: The Creator, Barbie y Decision to Leave.

Vidas pasadas

Oppenheimer

Asesinos de la luna

Anatomía de una caída

Skinamarink

Beau tiene miedo

Babylon

The Creator

John Wick 4

Wonka

Beau tiene miedo Indiana Jones y el Dial del Destino Babylon Dungeons & Dragons: Honor entre Ladrones Godzilla: Minus One The Creator Hellraiser El exorcista del Papa John Wick 4 Bottoms

Menciones: Tár, Hermana Muerte, Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1, The Portable Door y Araña sagrada (Holy Spider).

El chico y la garza

Suzume

Spider-man: Cruzando el multiverso

Los asesinos de la luna

Barbie

Dungeons and dragons

Misterio en Venecia

John Wick 4

Nimona

Wonka

Mención: El exorcista del papa

Oppenheimer Almas en pena de Inisherin Los asesinos de la luna Pearl TÁR Vidas pasadas John Wick 4 Decision to Leave El chico y la garza Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1

1. Decision to leave

2. Robot Dreams

3. Babylon

4. Suzume

5. Retorno a Seúl

6. Anatomía de una caída

7. Barbie

8. Wonka

9. The quiet girl

10. Te estoy amando locamente

Menciones especiales: Almas en pena en Inisherin, Nimona, Guardianes de la galaxia 3 y Pobres criaturas (porque aún no se ha estrenado).

Vidas pasadas Tár El chico y la garza Los asesinos de la luna Holy Spider The quiet girl Almas en pena de Inisherin Anatomía de una caída Robot dreams Spiderman: Cruzando el Spiderverso

Finalistas: Retorno a Seúl, La hija eterna, Los Fabelman, Barbie y 20.000 especies de abejas.

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Barbie

Dejar el mundo atrás

Nimona

John Wick 4

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

Gran Turismo

Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Super Mario Bros. La Película

