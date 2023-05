Qué significa el final de 'Beau tiene miedo': un análisis de la película de Ari Aster a través de todos sus símbolos y pistas

Escrita y dirigida por Ari Aster, ‘Beau tiene miedo’ es una pieza de cine kamikaze protagonizada por Joaquin Phoenix como un hombre lleno de problemas, fobias y ansiedades. Sus tres horas de metraje desafiaron a A24 y a los espectadores de las salas, pero su extenso metraje también es un espacio en el que caben un montón de preguntas, callejones narrativos sin salida y pistas que no llevan a respuestas sólidas. Todo lo que presenta es relativamente obvio, pero al final nadie sabe explicar qué pasa en la película.

Es un largometraje lleno de complejidades que desafía interpretaciones de su extraña realidad, pero no hay nada más difícil que poder dar un “final explicado” en el que todo conecta minuciosamente, ya que es una propuesta pensada para dejar ideas, líneas de punto que conectan para hacer dibujos independientes, un paisaje conectado, pero no necesariamente en una misma figura. Según el director de 'Hereditary' y 'Midsommar' en una entrevista reciente con Associated Press.

“Hice algo para el público y espero que sea emocionante y divertido y haga que la gente sienta cosas. Simplemente no puedo hablar sobre qué son esas cosas, y no debería”.

Una interpretación de cien direcciones

El director se ha mostrado firme a no revelar detalles o su visión sobre su obra, pero sí deja algunas pistas como que trata "tan obviamente sobre la culpa que ni siquiera vale la pena decirlo". Esa franqueza pura y exagerada de ‘Beau tiene miedo’ es parte de su punto. Sin atrevernos a dar una explicación, ya que queda claro que ninguna solución existe como forma única, sí que podemos buscar una interpretación de varios de los momentos principales presentados a lo largo de su trama, un viaje mental surrealista, alternativamente divertido y de pesadilla.

Beau (Phoenix) es un hombre de mediana edad cuyo intento de regresar a casa para visitar a su madre se convierte en una odisea infernal de ansiedad, culpa y vergüenza. Su viaje está destinado a ser su visita anual a su madre en el aniversario de la muerte de su padre, pero cuando Beau pierde su vuelo debido a una serie de extrañas circunstancias, sus planes cambian y además recibe la noticia de su madre puede haber muerto, por lo que está aún más desesperado por llegar a su casa, pero parece que el mundo entero está tratando de evitar que logre su objetivo.

‘Beau tiene miedo’ trata sobre la relación de un Beau con su madre, sobre una persona neurótica y desaliñada cuya vida entera está moldeada por el "amor" materno, y a lo largo de 179 minutos experimentamos lo que es ser él, mientras seguimos su punto de vista totalmente subjetivo. Lo que vemos y escuchamos no es la realidad a la que estamos acostumbrados, sino la visión del mundo a través de una lente distorsionada, similar a un sueño, que nos insta a sentir lo que experimenta el personaje en lugar de tratar de encontrar un sentido lógico de lo que está sucediendo.

La espiral miserable de la culpa

Desde un tono de fábula al horror psicológico a una torsión del viaje del héroe, esta “comedia de pesadilla” funciona en múltiples niveles y cada uno de estos está lleno de significado y metáforas, desde la primera escena con el personaje ya adulto, una sesión de terapia en el que sus reacciones nos dan la sensación de que vive abrumado por un tremendo sentimiento de culpa, como señalaba el director, y gran parte de esta está relacionada con su madre. En ese momento, su terapeuta subraya la palabra “culpable”, pero no es para tomar una nota sobre la que trabajar más adelante, sino una sentencia prematura que conecta con el final, como veremos más adelante.

Aunque en ese momento no lo sepamos, la madre de Beau (Patti LuPone), es la directora ejecutiva y homónima de la omnipresente Industrias MW (acrónimo de su nombre), un cruce entre Pfizer (farmacéutica) y Procter & Gamble (cuidado e higiene personal), con un logo que aparece en vallas publicitarias, carteles, electrodomésticos, cajas de alimentos congelados y más. Como veremos, la empresa tiene la edad de Beau, y su negocio parece haber evolucionado junto con él, apareciendo desde niño en anuncios de medicamentos para la alergia, inhalando el aroma de una flor sin signos de secreción nasal ni ojos llorosos.

Cuando llega a la adolescencia, los anuncios cambian a tratamientos para el acné, y cuando es mayor todo tipo de fármacos. Cuando sale del terapeuta vemos el mundo exterior como un lugar increíblemente hostil e insensible, un mundo cómicamente peligroso que encaja con el estado de ánimo de Beau, quien está convencido de que todo el mundo quiere atraparle y, en su versión de la realidad, la que vemos, es cierto. Esto está relacionado con lo que veremos en el último capítulo, en un caballete en la oficina de Mona que muestra la representación de un arquitecto para el edificio de apartamentos donde vive el Beau ya adulto, identificable por el sex shop “Erectus Ejectus” de la esquina.

Una pesadilla urbana subjetiva

Su barrio es algo así como una zona de viviendas protegidas de MW Industries, ella es propietaria del plató y emplea a muchos de sus actores, por lo que la manzana funciona como un cruce exagerado entre la sórdida Nueva York de ‘Taxi Driver’, Skid Row y los núcleos urbanos infestados de crimen que imagina el canal Fox News (o el programa de Ana Rosa, en nuestro caso). No está claro cuántos de los asaltantes, cadáveres y mendigos de la zona están controlados por MW, pero en el vestíbulo del edificio los vagabundos se arrastran como muertos vivientes, la basura se acumula en las esquinas y hay asesinos desnudos sueltos.

El bullicio del crimen y el peligro aparece en el subconsciente de Beau en diferentes ocasiones. La noche antes de su vuelo a Wasserton, el ruido ambiental es el ligero murmullo de cualquier ciudad antes de la medianoche. Sin embargo, cuando Mona le regaña por su retraso, el sonido de la calle estalla en disparos, sirenas y perros ladrando a media tarde. Un juego de sonido subjetivo que ya ocurría en la terapia, como un signo de la ansiedad. Pero en realidad esa ansiedad parece controlada a su antojo por Mona, que no es solo es propietaria del edificio, sino que parece controlar a sus empleados con encargos como poner la música a todo volumen o robarle las llaves a Beau.

No es casualidad que su tarjeta de crédito deje de funcionar en el momento en que cancela sus planes visitar a su madre, ella también le vigila. Más adelante, cuando vemos la escalera de caracol en la casa de Mona, que está llena de fotos del joven Beau posando, la única como adulto es una instantánea de él parado en medio de su apartamento, desde un ángulo que sugiere una captura de una cámara de seguridad de cuando recibe la noticia de su muerte, como si quisiera coger (y mostrarle a su hijo) pruebas de su reacción. De hecho, el logo MW aparece como productora de la película, ¿un guiño simpático o una idea de que todo lo que vamos a ver es su versión de los hechos?

El plan de la madre castradora

MW está dispuesta a cualquier cosa para poner a prueba a su hijo, de hecho, finge su propia muerte de manera tan convincente que Beau encuentra obituarios publicados online, además de ver un clip de noticias con la marca de agua ‘MW Digital’ que informa sobre su destino. Es capaz de convencer a una empleada para morir en su nombre y organizar un funeral opulento. En su casa veremos todo un collage de trabajadores de MW con gente como Elaine (Parker Posey), el punk tatuado que persigue a Beau o Roger (Nathan Lane), el hombre que le secuestra tras su accidente.

‘Beau tiene miedo’ narra el complot alrededor de su personaje principal, en el que su madre ha reunido la mano de obra de MW Industries para crear una especie de situación a lo ‘El show de Truman’ a modo de gran test sobre su lealtad familiar. Algo que puede verse como una externalización de la responsabilidad del propio personaje, que imagina que el mundo es una conspiración de un conglomerado multinacional en su contra, poniendo la culpa sobre su progenitora, pero la premisa sobre la que funciona es que la mujer lo está haciendo realmente.

Esto explica el segundo capítulo, cuando Beau se despierta en la casa de Grace y su esposo Roger, un cirujano que se ha ocupado de sus heridas. Hay una situación extremadamente extraña, se da cuenta de que tiene un monitor de tobillo que le dicen que es para su salud, como si fuera un secuestro junto a otros “pacientes”, creando una situación como ‘Canino’ de Yorgos Lanthimos. Grace parece querer mantener seguro a Beau, y la escuchamos en una llamada telefónica quejándose de que algo "no era parte del contrato original" y diciéndole a la persona del otro lado: "Yo también soy madre, ¿sabes?”, lo que sugiere que está en tensión con su empleadora, Mona.

La cárcel de los samaritanos

De ahí que reaccione con tanta virulencia cuando le encuentra en el cuarto de su hijo. En realidad ambos están allí para vigilarle y están siendo observados, como muestra el televisor del canal que contiene una grabación. La hija grita a sus padres que Beau "ya falló en su estúpida prueba", lo que indica explícitamente que todo es parte del plan maestro de Mona para evaluar cuán desleal es su hijo y ver cuánto esfuerzo está poniendo en honrarla. Este segmento también es otra visión de Aster de la suburbia como la parte más oscura del sueño americano.

Ya lo vimos en ‘Hereditary’ y la escena inicial de ‘Midsommar’, y aquí de nuevo nos muestra una adolescente dispuesta a suicidarse bebiendo pintura –como la intoxicación por CO de la hermana de Dani en su anterior film—, una familia tomando pastillas (probablemente de MW) como gominolas, un puzzle de un hijo muerto o Nathan Lane hablando como un padre de sitcom vieja para ganarse la confianza de Beau. Una lista de síntomas y diagnóstico de una sociedad obsoleta cuyo reflejo es la automedicación, el trastorno de estrés postraumático de la guerra y sus secuelas.

De ese escenario familiar Beau queda a su suerte llegando a un bosque en el que conoce a una bondadosa mujer embarazada llamada Penélope (una referencia directa a ‘La Odisea’) que le introduce en un microcosmos existencialista en el que hay un teatro donde se imagina a sí mismo como el héroe de la historia. Experimenta un momento de introspección y catarsis convirtiéndose en un hombre que encuentra el amor verdadero y forma una familia. Ve cómo la pierde y cómo se reencuentra con ella, una vida alternativa que podría haber vivido si no hubiera estado encadenado a su madre, es capaz de experimentar lo que habría sido de él al romper esa cadena.

Matar al padre (ausente)

Más tarde, vemos “el otro lado” de la cadena en su casa, en un plano ubicado encima de la tumba de su madre, pero también un símbolo de donde él estaba atado. La ruptura del eslabón está relacionado con la muerte de Mona, una pista que podría empujar a Beau al asesinato de su madre, que podría haber pasado en algún momento del futuro (o del pasado). Su yo anciano se encuentra con la misma obra en el bosque que está viendo, en donde se reúne con sus tres hijos perdidos, todos adultos, pero mientras está presenciando esto con el resto de huérfanos del bosque, se presenta un hombre extraño.

Un señor enjuto que afirma que conocía al padre de Beau y que todavía está vivo. Cuando Jeeves ataca y todos huyen, Beau está convencido de que el extraño es su padre. Su madre le dice (más adelante) que su progenitor es el pene con patas de insecto escondido en el desván, pero se ha dejado claro que no podemos confiar en todo lo que le cuenta. Todo parece indicar que el verdadero padre de Beau es el hombre misterioso que se le acerca, ya que tiene cierta semejanza con la foto borrosa del padre que vislumbramos antes en su apartamento.

Si el hombre conocía al padre o lo es sigue siendo un misterio, pero la parte importante de esta parte de la historia es que comienza a sembrar dudas sobre su madre en la mente de Beau. Ella le contó de niño que su padre murió cuando Beau fue concebido, afirmando que tuvo un soplo fatal en el corazón en el momento del orgasmo, y que ese soplo es hereditario y también había afectado a su abuelo de la misma manera, inyectándole el miedo a la muerte y otros terrores psicosexuales profundamente arraigados que atrofian su desarrollo.

El monstruo de un solo ojo

En esta parte Aster se adentra en el reino del simbolismo freudiano, convirtiendo el ático en el subconsciente del personaje, con lo que el monstruo que allí encuentra representa la sexualidad reprimida de Beau, un falo furioso que, como sus propios testículos distendidos, ha crecido (a base de estar reprimido) a proporciones grotescas. Es, en esencia, su masculinidad castrada, por eso es capaz de matar a Jeeves sin problema, y su representación hace referencia al encuentro de Ulises con el cíclope, siguiendo con los paralelismos homéricos de la mitología griega, en conexión con la idea del Edipo que conecta a Sófocles con la psicología freudiana.

Por esa razón, Beau nunca ha estado con una mujer ni ha tenido un orgasmo. Está convencido de que morirá si lo hace. Cuando Beau besa a Elaine y follan en la cama de su madre cree que va a morir como lo hizo su padre, pero cuando esto no ocurre, está eufórico. Sin embargo, la que se desploma Elaine, sugiriendo que nunca podrá eludir la verdadera maldición que su madre le ha puesto. La canción de Mariah Carey, “Always Be My Baby” no tiene el sentido romántico que parece, sino que es un mensaje de Mona que refuerza lo inevitable del momento.

En la letra hay detalles inquietantes que dan otro sentido a la escena “Soy parte de ti indefinidamente Chico, ¿no sabes que no puedes escapar de mí?”, es básicamente Mona transmitiéndole a su hijo que él “siempre será su bebé”. El único momento de relax de Beau se rompe y se multiplica la culpa cuando su madre se presenta viva, habiendo estado observando todo el tiempo la primera vez de su hijo, de nuevo, toda la situación con Elaine ha sido una prueba al amor de Beau orquestada por Mona.

La conspiración del funeral

Mona no solo fingió su muerte dándole a su criada “suficiente dinero para que toda su familia pudiera dejar de trabajar” sino que contrató a "Elaine" para examinar el verdadero compromiso de Beau con ella y su religión. Su testamento estipula que no puede ser enterrada sin él presente, lo que lo convierte no solo en un mal hijo, sino también en un mal judío. Como le recuerda el abogado de Mona a Beau, la ley judía requiere que los cuerpos sean enterrados en las primeras 24 horas. Se nos muestra el rencor de Mona a la niña que su hijo conoció hace décadas simplemente porque este le mostró su afecto, atisbando la profundidad de la manipulación mental que le debe haber infligido durante toda su vida.

Pero la idea más perversa es que puede que Elaine siempre hubiera trabajado para Mona cuando, de adolescente, se ganó el amor y la devoción del joven Beau. Podría ser una parte crucial del juego mental con el que Mona le inculcó el miedo al sexo, o a encontrar a otra mujer además de su madre. Hay un momento en el sueño recurrente en la bañera en el que vemos a Elaine y cuando esta le besa en el crucero solo puede ser en un espacio de 10 segundos, lo que podría implicar que no quiere ser pillada por quien le ha pagado. Cuando vemos a su madre llamarle, hay un plano en el que no se ve a su madre, sino a Mona.

Pero ese no es el único momento de control. También se nos revela que le está pagando a su terapeuta para que le envíe grabaciones de sus sesiones y le que haga preguntas capciosas como "¿Alguna vez deseaste que tu madre estuviera muerta?". El control llega hasta el final, cuando Beau se encuentra en un auditorio donde lo juzgan por los crímenes de toda su vida contra su madre, que parecen haber sido grabados desde una perspectiva omnisciente. El estadio lleno de espectadores está presidido por Mona, todavía con los moratones de su muerte en su garganta, y su abogado, quien presenta “pruebas” de que el acusado de es un mal hijo, traidor y una mala persona.

El juicio de Beau

El abogado de Mona enumera en voz alta las injusticias que Beau ha cometido contra su madre, pero ¿es realmente él hablando solo, la culpa en la que siempre ha existido? La madre culpable es una figura literaria común, al igual que el niño culpable que intenta afirmar su identidad, el final representa la impotencia frente a los argumentos en una relación vertical en la que el hijo no tiene poder para replicar, un resumen de la realidad paternofilial impuesta por la sociedad y la angustia que esta es capaz de producir al anular al individuo.

La película termina con la explosión del motor del bote, volcando y ahogando a Beau. Antes habíamos visto brevemente a un niño jugando con un barco de juguete en una fuente pública, su madre le agarra el brazo enojada y lo tira, lo que hace que se vuelque como el de la escena final. Su destino se predice en ese momento y a partir de ahí no tiene ninguna esperanza de escapar. Como la casa de muñecas de ‘Hereditary’, el determinismo de Aster muestra lo inevitable. En la clase de aquella también se hacía referencia a la mitología griega y cómo Hércules solo es un "peón en una máquina horrible y sin esperanza" y que no ve las señales que le llevan a su destino.

Esto nos deja la idea de que la verdad es que realmente no importa lo que Beau haya hecho o no. Como todos los personajes de Aster, es culpable solo por existir. Hay decenas de detalles que muestran ideas premonitorias y símbolos que encuentran respuesta en otros momentos de la cinta. En la oficina de su terapeuta Beau está mirando una pecera y al final de la película, tras estrangular a su madre, ella cae de cabeza en una pecera vacía, lo que cierra el círculo y sugiere que la muerte de su madre en sus manos puede ser real y la terapia sea posterior a ese momento, con el asesino recibiendo sesiones porque cree que su madre aún le persigue o cree que sigue viva.

El purgatorio de la culpa

Algo que sostiene esa hipótesis es la estancia de Beau en la casa de Grace, lo que explicaría su grillete de seguimiento, el color azul de las paredes y la extraña fauna de personajes fuera de sí que, como otros pacientes, comparten estancia con él, ambos adictos a la medicación, lo que llevaría su peripecia a una fantasía de negación al estilo ‘Shutter Island’ —quizá por eso Scorsese estuvo en la presentación—, película que, como esta, tiene un constante simbolismo con el agua. Además, en ese lugar es capaz de avanzar rápidamente hasta el final de su historia, capturada en "Canal 78" en la sala de estar.

En ese canal con poder de mostrar el futuro, que nos puede recordar a otra fantasía de negación como ‘Carretera Perdida’: vemos la salida de Beau del bosque, sentado en la repisa sobre el ataúd de su madre, el barco e incluso el coliseo vacío de los créditos finales, tras haber volcado. Por una parte está la idea de que el destino de los personajes de Aster se establece en el momento en que comienza la historia, pero por otra ese destino podría haber pasado y como en ‘Joker’, Joaquin Phoenix podría estar repasando su historia como narrador no fiable, en este caso poniendo como excusa todos sus miedos inducidos.

¿Qué es esa exposición de las consecuencias de la educación tóxica de su madre sino una gran excusa de su responsabilidad en la muerte de aquella? Como dice Aster, la película trata sobre la culpa. Su terapeuta le juzga y dice que es culpable. Pero por otra parte su madre muere y vuelve a la vida dos veces durante su periplo, con lo que puede ser sencillamente un fantasma recurrente que le perseguirá toda su vida. Su culpa puede ser tan solo un constructo que se niega a desaparecer incluso tras la muerte de Mona, la haya matado él o no.

Sueños recurrentes y trauma

Beau parece existir en múltiples espacios y tiempos simultáneamente. Tras ser atropellado por la camioneta de Grace y Roger, hay un destello del cielo negro y estrellado que ve cuando está en el océano, en el final del camino. Cuando se golpea la cabeza con la rama de un árbol en el bosque, vemos a su madre cerrando la puerta del ático. Su viaje es una odisea psicológica hecha de miedos, sueños, fantasías y recuerdos reprimidos, ninguno de los cuales se ciñe a las reglas habituales de la lógica. Su "sueño" recurrente le muestra resistiendo los intentos de su madre de meterle en la bañera.

Experimentamos su punto de vista subjetivo de niño desde dentro del agua mientras su madre discute con lo que parece ser su gemelo o é mismo, primero con sonidos inhumanos, como el siseo de una serpiente, luego mientras le sube al ático, al que, como el de ‘Hereditary’, se accede por una escalera que se pliega desde el techo, su madre empuja a su versión y cierra la puerta del ático para siempre verbalizando la clave de la película para el personaje y también para el espectador.

"¿No lo entiendes, estúpido idiota? Eso no fue un sueño. Eso fue un recuerdo”.

El recuerdo nos muestra un momento crucial en la vida de Beau. Los gemelos pueden verse como los dos lados del propio niño, su lado sumiso y su lado asertivo. El día de la bañera es el punto en su vida en el que su lado con seguridad en sí mismo quedó encerrado para siempre. El hombre encadenado, que supuestamente es su hermano perdido, representa su yo más valiente y dueño de sí mismo, que permanece encadenado metafóricamente, y esto es lo que le llevó a convertirse en el desastre neurótico que es.

Simbolismo y claves ocultas

El film está plagado de imágenes y elementos que sirven como anclas y representaciones de las ideas por las que navega, como la estatua de porcelana de una madre con un bebé en brazos que Beau planea darle como regalo a Mona en el aniversario de la muerte de su padre. La estatua se rompe cuando Beau la deja caer, pero Grace la pega de nuevo. Un símbolo lleno de grietas de que la relación es ya irreparable para el hijo. Su madre tiene la misma estatua en el patio de su casa —de nuevo el control omnipresente de MW— y muestra cómo la visión de esta sobre su relación es completamente diferente.

Otro elemento de inevitabilidad deudora de ‘Hereditary’ era la idea de la transmisión del control por generaciones. Aquí Mona explica su comportamiento cuando relata su propia experiencia con su madre, a la que vemos representada en un grotesco retrato, tan cómico como perturbador.

“Ella ni siquiera me tocaba. Yo no era digna de su amor, no me lo había ganado. Y nunca me lo gané. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto de mi ser más profundo y real negara, enterrara y sofocara hasta que estuviera muerta, nada de eso importaba. Ella me culpó por todo lo que su madre le hizo. Entonces te tuve a ti y prometí: ‘Nunca le haré eso. Le daré todo el amor que tengo”.

El andamio ¿otro artefacto de control de Mona para vigilar a su hijo?

El principio del film nos muestra cómo Beau emerge a la vida inocente, tranquilo, sereno. Desde ese instante, su madre se preocupa por él de forma neurótica, preguntando histérica al médico sobre si es una mala señal el hecho de que no llore, este golpea en el trasero al bebé y este finalmente llora por primera vez, pero desde ese momento nunca va a dejar que corra ningún peligro. Mona afirma que los problemas de Beau se deben a sus propios fracasos, de los que él se niega a asumir la responsabilidad e insiste en que no tiene nada que ver con los complejos de su hijo.

El significado del agua

La única vez que Beau aparece tranquilo, es cuando estaba dentro del útero de su madre, por ello, cuando la lancha motora se desliza hacia una cueva en el mar, instintivamente parece estar buscando el calor y la seguridad del vientre materno el breve periodo de tiempo en que la relación entre él y Mona fue algo saludable. Cuando al final es condenado a una tumba acuosa, en realidad se ve obligado a aceptar el único lugar en el que se ha sentido seguro, el resto de elementos del mundo le supone un infierno, condicionado por su educación, su cuna también se convierte en su tumba.

No es casualidad que acabe ahí, porque el agua juega un papel vital en la película, tanto en la trama como en los detalles visuales. Se abre y cierra con sonidos e imágenes del agua. Wasserton, el agradable pueblo costero donde está su casa familiar viene de Wasser, que significa agua en alemán. A menudo escuchamos agua en la banda sonora, vemos destellos de un lago y regresamos repetidamente al recuerdo en el baño (uno con la vista ahogándose desde arriba y desde abajo) o al crucero por el océano donde Beau conoció a Elaine.

El muerto que flota en la piscina es el mismo al que atropella el taxi, el medicamento contra la ansiedad recetado por el terapeuta debe tomarse con agua, y la bañera también es donde se encuentra a un hombre suspendido. El agua puede ser libertad y la muerte, el símbolo del amor de una madre, también asfixiante y destructivo; cuando intenta liberarse y se dirige al agua en el bote comprueba que Mona también controla el agua. Su único acto de independencia en la película le lleva a su desaparición. El agua refuerza la idea de que siempre estuvo condenado.

Cine de terror de madres terribles

Uno de los elementos más turbios de toda la relación madre e hijo es que la obsesión de Mona en su entrega de todo su amor, es que también quiere todo el amor de Beau de vuelta, lo que significaba no compartirlo nunca con otra mujer. Hay detalles deliberadamente seductores en la forma en que Zoe Lister-Jones interpreta a la versión más joven de Mona en el flashback, lo que acerca la relación a la de Norma y Norman Bates, que como se muestra en ‘Psicosis IV’, tiene un elemento incestuoso común.

Aster nos muestra a Beau mirando por la mirilla de su apartamento con un encuadre similar al de la película original de Hicthcock, aunque debido a su naturaleza de flashbacks y recuerdos, bien podría ser una versión intelectual de la precuela, en la que se nos mostraba cómo Norman llegó a matar a su madre. Mismo punto de esta si se sigue esa interpretación. De una u otra forma, la relación acerca el film al ABC del subgénero de las películas de terror sobre madres dominantes y niños traumatizados, incluso si su el tono es más satírico que escalofriante, pero se puede englobar dentro de ‘Carrie’, el remake de ‘Navidades negras’, ’Brain Dead’ o ‘Cisne negro’.

De cualquier manera, ‘Beau tiene miedo’ no es un rompecabezas para ser resuelto, sino una representación de emociones destinadas a ser experimentada, está estructurada de manera que puede dar lugar a múltiples interpretaciones diferentes, y todas pueden ser válidas, pero lo que deja claro es que estamos dentro de la mente del personaje de Phoenix y no podemos tomar todo lo que ve y experimenta literalmente, sino que la manipulación y control contínuo es la exageración de una vida lastrada por preocupaciones, expectativas y demandas, una verdad más alegórica que real.

