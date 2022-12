El abrigo rojo más impactante del cine no está en 'La lista de Schindler': la obra maestra del terror que marcó a cineastas como David Cronenberg, Edgar Wright o Ari Aster

Un matrimonio se queda devastado por la trágica pérdida de su hija, haciendo un traslado a Venecia para intentar despejarse mientras él intenta llevar a cargo un encargo de restaurar una vieja iglesia como arquitecto. Allí un par de ancianas que aseguran estar conectadas con el más allá y lo sobrenatural les intentan convencer de comunicarse con su difunta hija. Aunque, eso sí, les advierten de un peligro inminente.

Él no cree en esas cosas. Es un hombre de razón, no de fe, así que no se toma en serio el reclamo, al descartar la posibilidad de lo sobrenatural, de la vida tras la muerte. Pero 'Amenaza en la sombra' a lo largo de casi dos horas intentará no sólo acabar con su escepticismo sino destruir toda su razón de ser. La historia más potente de Nicolas Roeg para hacer una obra maestra del terror psicológico.

No mires ahí

La película, disponible en Filmin, sigue manteniendo fuerza e influencia casi 50 años después. Cineastas esenciales como David Cronenberg se han rendido ante su perturbadora propuesta poniéndola como su película de terror favorita (y para impactar al maestro de la nueva carne ya hay que ser bueno). Su manera de esconder el horror en los callejones y la conexión con los fantasmas ha influido a Edgar Wright para su 'Última noche en el Soho', y su tragedia familiar es importante para Ari Aster a la hora de hacer 'Hereditary'.

Pero más allá de su impacto en otros cineastas o en muchos aficionados del cine de terror y fantástico, la película es un ejercicio magistral que hizo progresar la manera de plasmar la perturbación psicológica en pantalla. El agarre con la realidad de Donald Sutherland y Julie Christie queda trastocado continuamente por enigmas e imágenes chocantes que ellos perciben, pero nunca terminan de anclarse como reales.

Aunque, para ellos, lo son, y eso es lo que importa. La película maneja bien el huracán emocional que supone una historia tan devastadora, contándola con personalidad visual apabullante. Roeg muestra siempre enorme inteligencia a la hora de elegir donde poner la cámara, mientras que su uso del montaje es realmente ejemplar por su celeridad y su eficacia en todo momento.

'Amenaza en la sombra': thriller psíquico

Por eso, incluso siendo una producción modesta, resulta todo un impacto en lo visual. Los diseños son una contribución enorme a este impresionante acabado, con un ejemplo bastante marcado en el chubasquero rojo que resulta aún más icónico e impactante que el más comentado de 'La lista de Schindler' de Steven Spielberg. Uno de los momentos que se te quedan en la retina involucra precisamente ese abrigo y a un Sutherland llenando la pantalla con su emoción (imagen equiparable a su compartidísimo meme de 'La invasión de los ultracuerpos').

El color rojo es, junto al agua y los cristales rotos, elementos que el director británico emplea como motivos para que la historia progrese y resulte mejor elaborada de lo que la sencillez de su argumento podría ofrecer. Otra película menor contaría lo mismo en una experiencia más directa y chabacana, dejando en el camino la hermosa sutileza, la conmovedora emoción o la increíble experiencia psíquica que hace de 'Amenaza en la sombra' un clásico imprescindible.