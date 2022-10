Es el esperado regreso del autor de la "nueva carne" y una compleja reflexión sobre el espectáculo moderno: llega al fin a streaming la última película de David Cronenberg

La prolongada ausencia de un genio imprescindible como David Cronenberg es algo que debería apenarnos a todos, aunque es cierto que hay matices a considerar. Que saque una nueva película siempre es celebrable, pero uno no puede olvidar que sus últimos proyectos serían puntos muy bajos en la filmografía de cualquier cineasta, no hablemos ya de un autor seminal como él.

No obstante, era difícil no sentir mariposas en el estómago con el anuncio. Cronenberg volvía, lo hacía en cines y además regresando al fantástico puro, a ese terror de la nueva carne que él mismo se encargó de acuñar, mostrando todas las posibilidades del cine de género en cuanto a imagen y lectura. Más allá del resultado completo, una película como 'Crímenes del futuro' merece ser vista.

La cirugía es el nuevo arte

El paso en cines fue discreto, así que le queda el streaming como nueva vía para volver a cautivar y provocar a los espectadores. La película ya se encuentra disponible en Movistar+, con imágenes nuevamente potentes, conceptos atrevidos cargados de significado y juego con los códigos del horror corporal, la ciencia ficción y el cine de investigación.

Aquí se nos vende un interesante triángulo entre Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Los dos primeros son artistas de vanguardia y chocantes por sus performances, que consisten en la extracción quirúrgica en vivo de los órganos mutantes y excesivamente proliferantes que el cuerpo de él produce. Stewart, por su parte, interpreta a una investigadora de la Oficina del Registro Nacional de Órganos fascinada por ambos.

Pero el triángulo es una de las múltiples cartas que va lanzando Cronenberg al aire y que queda parcialmente desarrollado. Siendo justos, la película tiene interesantes reflexiones en torno al arte, de su comercialización y explotación hasta su preocupante situación en favor de producciones artificiales que empiezan a absorber todo el mercado, explicado a través de órganos mutantes y sacrificios viscerales.

'Crimenes del futuro': Confusion Is Sex

Cronenberg se pone a sí mismo en todo el embrollo a través del personaje de Mortensen, un artista que se desvive en cuerpo y alma casi de manera literal. Los achaques y dolores que van sufriendo se sienten también muy personales ante un artista en su vejez y que empieza a mirar a la muerte a los ojos, contemplando el panorama a su alrededor con melancolía taciturna. Ojalá un poco más de desarrollo en torno a ello y menos con una trama criminal confusa y a medio cocer.

Lo que realmente apena de una película como 'Crímenes del futuro' es lo cerca que está de ser un regreso por la puerta grande, porque los elementos están ahí. Hay ideas, hay magníficos detalles audiovisuales que consigue a través de sus colaboradores, especialmente de su reparto y del compositor Howard Shore.

Hay también enquistados problemas, tramas a medio cocer, cierta letargia en algunos puntos y un desarrollo confuso que te lleva a pensar que te has dormido y te has perdido algo. Es frustrante, pero al mismo tiempo te alegra que te cause cierta reacción emocional que no sea enfado completo, que ya es un avance con las últimas cintas de Cronenberg.

