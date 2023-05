Para sorpresa de nadie, 'Unicorn: Warriors Eternal' es la nueva joya animada imprescindible de Genndy Tartakovsky y podemos disfrutarla en HBO Max

No es extraña la premisa de "gente superpoderosa" que se reencarna en cuerpos nuevos —de hecho, la premisa de uno de mis cómics favoritos de lo que llevamos de siglo ('The Wicked + The Divine')— pero en manos del maestro de la animación Genndy Tartakovsky, 'Unicorn: Warriors Eternal', su nueva serie que podemos ver en HBO Max, prometía lo nunca visto. Y, para sorpresa de nadie, es una gozada.

Al igual que con 'Primal' es casi mejor darle al play sin saber mucho... o al menos nada que no hayamos visto en el tráiler: es la historia de guerreros ancestrales que cada vez que la fuerza del mal con la que luchan resurgen se reencarnan. La premisa es que en esta ocasión esta reencarnación no sale bien del todo, provocando ciertos conflictos internos.

De esta manera nos encontramos con una odisea superheroica (si lo podemos describir así) épica con toques de fantasía, acción y comedia en lo que vamos viendo cómo se desenvuelven estos tres guerreros místicos en la Londres de 1890 en lo que navegan con sus propios conflictos, sobre todo Em/Melinda, en cuanto temas del destino, familia y la identidad propia.

Es esta Emma/Melinda, al menos en los primeros cinco episodios (los que he podido ver) nuestro punto de entrada en este mundo en lo que vemos cómo esta joven chica bien, a punto de casarse, es poseída por esta guerra mística. Esto y la relación (por decirlo de algún modo) entre alter egos van construyendo a una heroína tan compleja como fascinante.

20 años de trabajo, y se nota

Decía Tartakovsky que 'Unicorn: Warriors Eternal' es una serie que llevaba 20 años preparando y, la verdad, es que se nota desde el principio el mimo y el cariño con el que está creada. Esto incluye una exposición de todo lo que el director y su equipo habitual han ido aprendiendo durante estas décadas.

En lo más evidente tenemos quizás un arte de estilo cambiado respecto al acostumbrado en otras obras del autor. Aquí abandonamos las facciones angulosas para ir a algo más suave y curvilíneo. La idea es, de algún modo, emular el estilo de animación clásico de Tex Avery y los años 30 y 40 del siglo XX, algo que por otro lado recuperó recientemente 'Cuphead'.

Pero no solo eso sino que tenemos toda una mezcolanza de estilos de todo el mundo, mayoritariamente del cómic europeo. En los primeros compases ya se ven influencias de Albert Uderzo (Astérix) o Franquin (Spirou) y también tiene su punto de influencia habitual del anime.

Reconozco, eso sí, que esta propuesta visual al principio me desubicó. Pero a la primera escena de acción, con el inconfundible sello de Tartakovsky, uno entra en la serie y no quiere salir admirando cada plano, cada secuencia y prácticamente cada fotograma.

Y es que, y en definitiva, 'Unicorn: Warriors Eternal' rebosa ambición. No solo en la animación, sobradamente cubierta, sino también con su desarrollo de personajes convincentes y unas aventuras bastante interesantes. Además, uno tiene la sensación, siempre bienvenida, de que cualquier cosa puede pasar en una serie que responde ampliamente a las expectativas más elevadas.

