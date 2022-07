'Popeye': la película maldita de Tartakovsky ha aparecido online y ha sido mejor que una lata de espinacas... pero la han borrado horas después

Popeye no empezó siendo una estrella. Su carrera como personaje de cómic comenzó como secundario en 'Thimble theatre' y los cortos de Max Fleischer terminaron de convertirle en una estrella. Casi cien años después de su aparición el personaje casi ha desaparecido de la cultura popular para convertirse en un mito.

Y como tal quería reflejarlo Genndy Tartakovsky en una película que, de alguna manera, ha terminado saliendo a la luz después de ser cancelada. Más o menos.

Popeye el marino soy

La historia de la película de animación maldita de Popeye es muy compleja: Tartakovsky, creador de 'El laboratorio de Dexter' y 'Primal', entre otras maravillas, se empeñó en dirigirla de la manera más artística y menos realista posible.

La película tardó mucho tiempo en ser producida, y aunque el test de animación gustó a los ejecutivos de Sony, no dudaron en darle al botón de stop: la empresa acababa de ser hackeada y entre el nerviosismo y las dudas, nadie le volvió a contactar para darle notas. Tan solo un "Mira, Genndy, te queremos, pero no nos gusta Popeye".

Se supone que la película cancelada había caído en manos de la distribuidora de los cómics, King Features, autores también de '¡El show de Cuphead!', pero no se ha vuelto a saber nada... hasta ayer, cuando 'Popeye' resurgió online con una animática completa, que nadie sabe de dónde salió ni del punto del proceso de producción en que se hizo. La película abría con un Popeye bebé en medio de una tormenta y exploraría un poco de su drama entre cachiporrazo y aventura. No olvidemos que en 2016 ya nos dieron un adelanto de la animación de la película, que aún nos hace lamentar más que no podamos verla.

Las cosas bonitas no suelen durar, y Sony ya ha eliminado de YouTube esta hora y media de storyboards animados, que probablemente vayan resurgiendo una y otra vez a lo largo y ancho de Internet como una de las piezas de lost media más valiosas de la red. ¿Llegaremos algún día a ver esta película maldita o se convertirá en uno de los "Qué pasaría si" más grandes de la historia del cine de animación? Vamos a abrirnos una lata de espinacas y darle vueltas.