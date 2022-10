La temporada 5 de 'El ministerio del tiempo' "está hecha desde hace un año" pero TVE no quiere que la veamos

Han pasado ya más de dos años desde el estreno del final de la cuarta temporada de 'El ministerio del tiempo' y seguro que no era el único que empezaba a pensar que la estupenda serie de ciencia ficción iba a quedarse ahí. Eso no quita para que haya sido una sorpresa descubrir que seguramente ya podrías estar viendo la temporada 5 de no ser por TVE.

Qué está pasando con la temporada 5

Javier Olivares, creador de la serie junto a su fallecido hermano Pablo, ha desvelado en una entrevista concedida a Fórmula TV que "presenté una quinta temporada a petición de TVE. Al final se desechó, pero la temporada está hecha desde hace un año".

Al respecto, conviene aclarar que eso no quiere decir que esté rodada o escrita, porque desde Espinof hemos contactado con él y nos ha aclarado que "estaba diseñada y presentada tal y como se nos pidió", pero que "nunca se escribe antes del ok definitivo".

El motivo de que no saliera adelante es la inacción de TVE en lo referente a hacer series últimamente, tal y como señala el propio Olivares: "Es una serie muy de televisión pública, pero ha pasado año y medio con un presidente al que dudo que le interesara lo más mínimo la ficción porque no se ha producido ni planteado".

Eso sí, José Manuel Pérez Tornero dimitió como presidente de TVE a finales de septiembre del año, por lo que siempre hay espacio a un resurgimiento de la ficción. Por ahora, el cargo lo desempeña Elena Sánchez Caballero de forma interina y no ha habido mucho movimiento en esa línea, pero esperemos que eso acabe cambiando.