'Cristóbal Balenciaga' es un biopic imprescindible: una brillante miniserie de Disney+ que rebosa amor por la alta costura

En apenas un puñado de semanas vamos a tener un par de propuestas interesantes en los que la televisión decide homenajear a grandes figuras de la moda. Si en febrero, Apple TV+ lanzará 'New Look', sobre Christian Dior (y Coco Chanel), hoy es Disney+ la que estrena el imprescindible biopic 'Cristóbal Balenciaga'.

Compuesta por seis episodios, Alberto San Juan (a quien vimos más recientemente en 'El cuarto pasajero') se sumerge en la figura del diseñador español en lo que arranca su carrera en la capital de la moda, París, a finales de los 30. La historia nos la cuenta el mismo diseñador, a través de una entrevista en profundidad concedida poco después del funeral de Coco Chanel en 1971.

De esta manera, saltando entre etapas, capítulo a capítulo la serie se detiene en que descubramos quién fue Balenciaga. De hecho, más allá de los elementos históricos que se nos presentan en esta miniserie —escrita por Lourdes Iglesias junto a Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (quienes doblan como directores)—, la ficción tiene su gran interés en explorar (o intentar dar luz) en el mundo interno de un diseñador nada dado a ser el centro de atención.

Una prudencia fascinante

Ese retrato del modista vasco como alguien reservado, prácticamente educado en la prudencia, en esa actitud del no exponerse públicamente (tanto a nivel físico como ideológico) es sobre lo que se construye todo. Es curioso, en ese sentido, cómo los guionistas deciden no exagerar ni, quizás, intentar "compensar", por así decirlo, a un personaje tan mesurado con otros elementos. Hay una magnífica sobriedad por todo el metraje que rema muy a favor del fascinarnos.

No solo a la hora de mostrar el contraste primero con Chanel (Anouk Grinberg) y luego con Dior (Patrice Thibaud); también a la hora de repasar (y comprender) algunas actitudes y episodios de su vida, sobre todo cuando choca con las circunstancias. Como ejemplo tenemos el segundo episodio, donde su postura apolítica se ve de frente con la ocupación nazi de París: seguir abiertos implica, en la práctica, ser colaboracionista.

Estos y otros aspectos como, además, cuestiones más íntimas como su homosexualidad (y su punto de secreto a voces) pueblan 'Cristóbal Balenciaga' de un modo muy respetuoso. Aquí creo que la serie logra esquivar el meterse en terrenos pantanosos, lo que puede decepcionar a algún que otro espectador. Pero la verdad, al contrario de otros biopics, aquí no se echa de menos una voz más crítica o hacer algo más de énfasis en las sombras.

Una producción cuidadísima

Esto es gracias, precisamente, a esa sobriedad. Un aspecto que, desde luego, no está reñido con una producción majestuosa y sofisticada. La miniserie de Disney+ tiene uno de los mejores diseños de producción y, sobre todo, de vestuario que servidor recuerda en una serie española. Reconozco no ser un gran entendido del tema de la moda, pero ver pasear recreaciones de los vestidos no solo de Balenciaga sino de otros grandes diseñadores es algo digno de ver.

Este alto nivel se ve correspondido, de sobra, con un elegante Alberto San Juan que se mimetiza en el diseñador haciendo una gran labor. Un trabajo de caracterización excelente y el resto del reparto (Gemma Whelan, Thomas Coumans, etc.) no se queda para nada atrás.

En definitiva, 'Cristóbal Balenciaga' se posiciona claramente para ser una de las grandes series españolas de 2024 gracias a una exploración sobria pero fascinante de un icono de la moda y una producción que rebosa, por los cuatro costados, amor por la alta costura.

