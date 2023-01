El enorme error de Telecinco con 'La que se avecina' que ha marcado el futuro de la serie

Telecinco lleva ya un tiempo en una situación delicada. Hace no tanto era la reina indiscutible de la televisión española, pero esos años ya quedaron atrás y ahora parece estar en un constante estado de desesperación por recuperar a todo el público perdido. Eso ha afectado a la cadena a todos los niveles, pero hoy vamos a centrarnos en un caso muy específico, el de 'La que se avecina'.

La serie creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador fue durante muchos años uno de los grandes emblemas de Telecinco. Mediaset incluso se permitió en varias ocasiones el lujo de usar la serie como arma arrojadiza contra contenidos estrella de otros canales, lo cual causó más de un enfado entre sus seguidores.

El acuerdo que lo cambió todo

Todo eso cambió para siempre cuando en mayo de 2020 se anunciaba un acuerdo para que la temporada 12 de 'La que se avecina' se estrenase primero de forma exclusiva en Amazon Prime Video. Era una prolongación del acuerdo con Mediaset iniciado tiempo atrás y a su manera parecía una apuesta sin demasiado riesgo. A fin de cuentas, tiempo atrás se había anunciado que sería la temporada final y que había un spin-off en desarrollo.

Lo cierto es que el futuro de la serie no estaba demasiado claro, por lo que se rodaron dos finales diferentes para la temporada 12 para usar uno u otro dependiendo de cuál sería su futuro. Sin quedar nada clara cuál había sido la decisión, los últimos episodios de la temporada se estrenaron en Amazon Prime Video a principios de enero de 2021.

Luego hubo que esperar hasta verano de ese año para volver a tener noticias, y al principio no fueron nada buenas: Telecinco empezó a promocionar en julio de 2021 el estreno de "el final de La que se avecina", provocando la histeria en algunos seguidores de la serie.

Una de las claves para que inicialmente todo apuntase a la desaparición de 'La que se avecina' es que no fue posible llegar a un acuerdo para renovar el contrato con el plató donde se grababa la serie. Eso llevó a que se destruyeran los sets y complicase todo bastante. No obstante, apenas pasaron unos días desde el alarmante anuncio de Telecinco hasta que Alberto Caballero anunciase su renovación por una temporada 13 con cambio de edificio.

Para entonces, Telecinco ya había notado un efecto negativo del acuerdo con Amazon, ya que la primera tanda de 8 episodios de la temporada 12 había sido la menos vista de la serie hasta entonces con una audiencia media de 1,58 millones de espectadores de media y un share medio del 13,7%. Ahí también algo de culpa tuvo Mediaset al retrasar su estreno hasta usarlo para intentar dañar las audiencias de 'Mask Singer' en Antena 3. No le salió bien.

Con la serie ya renovada, Telecinco fue aplazando el estreno de los 8 episodios restantes de la temporada 12 hasta el punto de que fue anunciada su renovación por dos entregas más -su futuro está asegurado hasta la 15- antes de que se pudieran ver en abierto los episodios restantes. Finalmente, su lanzamiento en Mediaset arrancó el 7 de marzo de 2022 y sus audiencias fueron aún peores: 1,54 millones de espectadores de media y una caída en el share medio hasta el 11,4%.

Ahí podría argumentarse que las audiencias de las series en abierto llevan tiempo en caída libre, pero en el caso de Mediaset tenemos un ejemplo por el que conviene al menos relativizar ese dato: el estreno de 'Entrevías' fue una de las pocas alegrías de Telecinco el año pasado y sus dos primeras temporadas marcaron datos sensiblemente superiores a los de 'La que se avecina': 1,73 millones de espectadores de media y un share promedio del 15,9%.

Luego es cierto que 'Entrevías' también triunfó en Netflix (donde todavía no ha llegado la segunda temporada, eso sí), pero en Telecinco tuvieron tan claro que tienen ahí una carta ganadora que acabaron renovándola de forma inesperada por una temporada 3 y poco después también anunciaron la puesta en marcha de una cuarta entrega. Las series en abierto siguen siendo importantes; el problema está en dar con una que tenga el éxito suficiente.

El impacto en 'La que se avecina'

Volviendo a 'La que se avecina', uno de los grandes cambios que llegaron con la temporada 13 es que sus temporadas tienen una menor cantidad de capítulos. Hasta ahora, ninguna temporada de la serie había bajado de los 12 episodios y ahora ha bajado hasta los 8 episodios. Y no ha sido algo puntual, pues también está previsto que las temporadas 14 y 15 tengan ese número de capítulos.

En su momento se anunció que el acuerdo entre Amazon y Telcinco daba una exclusividad mínima de cinco meses a 'La que se avecina' en Prime Video, pero de cara a la temporada 13 nos sorprendieron con un movimiento que parecía pensado para resucitar las audiencias de la serie en Telecinco: Amazon estrenó los tres primeros episodios de la temporada 13 el 18 de noviembre y Telecinco realizó un preestreno especial del primer capítulo el 21 de noviembre.

Esa sorpresa no tuvo el resultado esperado, ya que el episodio pinchó en audiencias con 1,34 millones de espectadores y un share del 12,9%. Datos flojos de por sí, pero aún peores si tenemos en cuenta que la serie llevaba años consiguiendo sus mejores datos de temporada en abierto con el primer episodio. Por ejemplo, la temporada 11 arrancó con 3,18 millones de espectadores y un share del 22,6%, la 12 con 1,87 millones y un share del 15,9% y justo el segundo mejor dato de esa temporada llegó con el noveno (y también primero de la segunda tanda de capítulos): 1,7 millones y 15,5& de share.

Imagino que el acuerdo al que llegaron con Amazon le ha debido reportar una buena ganancia económica a Mediaset, pero ha quedado claro que ha sido a costa de desgastar las audiencias de la serie en abierto hasta el punto de que 'La que se avecina' ya no destaca demasiado durante su estreno en Telecinco. Es cierto que luego tiene una exitosa segunda vida en FDF y otros canales, pero ahí queda la duda de si no seguiría pasando lo mismo sin tener que estrenar nuevos capítulos -cuestión aparte es que seguro que en Amazon están encantados con el acuerdo-. Que a 'Aquí no hay quien viva' tampoco le va nada mal y ya han pasado casi 17 años del estreno de su final.

