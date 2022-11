Telecinco fracasa con la última bala que le quedaba para salvar el año y 'La que se avecina' se hunde en audiencias

Los directivos de Telecinco esperan despertar mañana del mal sueño que ha sido 2022 y que todo haya sido una pesadilla, al estilo de 'Qué bello es vivir'. Pero lo cierto es que las audiencias están desapareciendo por arte de magia, y cada programa nuevo se cuenta por fracaso: ya se llame 'Pesadilla en el paraíso', 'Café con aroma de mujer' o 'La isla de las tentaciones', los resultados están siendo mucho peores de lo que cualquiera podría vaticinar. El último en caer en el fango de las audiencias ha sido el que antaño era un imbatible: 'La que se avecina'.

¡La que se avecina (en Telecinco)!

Desde 'El pueblo', Amazon Prime Video estrena en exclusiva las series de Telecinco antes de que lleguen a emitirse en abierto. Y para el streaming, son todo ventajas, pero, si bien empezó siendo un éxito (la publicidad de Amazon hacía subir también en audiencia lineal a las series), poco a poco ha ido siendo peor para la cadena hasta encontrarnos con las cifras de audiencia de ayer. El estreno de la temporada 13 de 'La que se avecina', despojada del acontecimiento social, ha sido visto por apenas 1.342.000 espectadores, o lo que es lo mismo, un 12,9%, tres puntos menos que la temporada anterior.

Si tenéis curiosidad, solo dos episodios en toda la historia de la serie han tenido menos audiencia, y ambos son de la temporada anterior. No pintan bien las cosas, sobre todo teniendo en cuenta su arriesgada manera de estrenar este primer episodio: será solo este, y el resto no podrán verse hasta mediados de 2023, cuando Prime Video lo tenga más que amortizado.

Hace exactamente diez años, la serie marcaba su máximo histórico: 5.400.000 espectadores y un 27,1% de share. Vamos, que se paraba España por 'La que se avecina'. Pero ahora, entre el acuerdo con el streaming y la decadencia de Telecinco, el futuro de la ficción (y, por qué no negarlo, de la cadena en sí misma) es incierto. Por cierto, fue superada no por una, sino por dos emisiones: 'Hermanos', en Antena 3 (14,1%) y 'Masterchef Celebrity' (16%). El cambio de edificio no le ha sentado bien a Amador y compañía.