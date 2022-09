'La que se avecina' es una de las series más rentables de la historia y su enorme éxito se traduce en unos datos asombrosos

'La que se avecina' lleva años siendo la serie española más popular y en Mediaset no han dudado en exprimir al máximo su éxito. Sin embargo, nadie nos había preparado para conocer datos más concretos sobre su monstruoso éxito, hasta el punto de que no exageramos si decimos que se trata de una de las series más rentables de la historia.

Ha sido Alberto Caballero, uno de los creadores de la serie, el que ha desvelado información mucho más concreta sobre el número de emisiones de la serie desde el estreno de la séptima temporada: la histórica cifra de 15.552.

Un dato sobre la rentabilidad de #LQSA: el número de repeticiones a día de hoy desde la 7ª temporada. Más de quince mil pases. Y esto es solo en TV lineal. Habría que sumarle Prime vídeo, Mitele, Disney plus… pic.twitter.com/mVeuz4fggW — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) September 12, 2022

Además, Caballero también ha concretado que las reposiciones mensuales en FDF llevan a que la serie sume casi 50 millones de espectadores cada mes. Solamente con FDF, que no nos olvidemos que de esas 15.552 emisiones, a FDF pertenecen 7.983. Poco más de la mitad.

También merece la pena destacar que ahí no entra la gente que haya visto 'La que se avecina' en streaming a través de Amazon Prime Video, que lleva un tiempo estrenando en exclusiva las nuevas temporadas, Mitele o Disney+. Lógico que la serie ya esté renovada hasta su temporada 15, y eso que todavía ni siquiera se ha estrenado su decimotercera temporada.

Teniendo todo eso en cuenta, que no os sorprenda si 'La que se avecina' acaba teniendo una longevidad similar a la de 'Los Simpson', y es que no hay motivo alguno para no seguir adelante con ella a perpetuidad.