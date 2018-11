Cierra Montepinar: 'La que se avecina' llegará a su final en la temporada 12 con spin off a la vista

Hay veces que, por mucho o poco que guste una serie popular, hay noticias malas que toca dar pero que son, en el fondo, una buena noticia (más que nada porque es bueno saber cuándo cerrar las series): Alberto y Laura Caballero han anunciado su intención de que 'La que se avecina', serie de la que son creadores, llegue a su final tras la duodécima temporada.

De hecho, teniendo en cuenta que los guionistas se encuentran en pleno proceso de escritura de esta temporada final, no me extrañaría que ya estuviese todo planificado para dar tanto el cierre que la serie merece como dar pie a un spin off que veríamos una vez finalizada la serie.

Sobre este spin off, que lleva años en preparación, poco se sabe. Alguna vez Alberto Caballero ha declarado que Estela Reynolds sería el centro de esta nueva serie, pero desde esas declaraciones ya ha llovido bastante y en el último par de años no han querido soltar prenda sobre quién estará y quién no.

De momento falta por saber cuándo estrenará Telecinco la temporada 11 de 'La que se avecina' (la penúltima temporada). La cadena todavía no ha puesto fecha, pero sus guionistas ya andan calentando ánimos por Instagram e incluso nos dejaron con la incógnita ("XX días"). Desde la cadena han desmentido que sea tan inminente como 20 días por lo que, de no ser que quieran estrenar en plena campaña navideña, me imagino que habrá que esperar a 2019.

Esto implica que si en 2019 vamos a ver la temporada 11 lo mismo hasta 2020/2021 no despediremos definitivamente a los habitantes del Mirador de Montepinar. Será en una última entrega de dieciséis episodios, divididos en dos tandas de ocho.

He de reconocer que nunca he sido especialmente fan, de hecho no me gusta nada, de 'La que se avecina', pero hay que alabar la capacidad que han tenido para sobrevivir tantos años en el panorama de la ficción española. Pero como he dicho antes, si bien puede ser un palo para los fans, en el fondo hay que saber cuándo terminar una serie que funciona y poder darle un final para el recuerdo.