La temporada 14 de 'La que se avecina' traerá de vuelta a un personaje muy querido por los fans que no apareció en la temporada 13

Hace menos de un mes que la temporada 13 de 'La que se avecina' llegó a su fin en Amazon Prime Video y todavía habrá que esperar para poder verla en abierto en Telecinco, pero sus creadores ya piensan en la próxima tanda de episodios. De hecho, acaba de confirmarse el regreso de Chusa volverá a aparecer en la temporada 14 de la serie.

El personaje interpretado por Paz Padilla fue uno de los grandes ausentes de la decimotercera entrega de la serie, pero Alberto Caballero, uno de los creadores de 'La que se avecina', ha confirmado que Chusa aparecerá en la temporada 14. Eso sí, no ha aclarado si será una aparición episódica o si vuelve para quedarse.

Recordemos que Padilla no fue la única baja sensible de la serie para su temporada 13, pues también se ausentaron José Luis Gil (Enrique), Víctor Palmero (Alba), Vanesa Romero (Raquel) o Cristina Medina (Nines). Por el momento no se sabe nada sobre el posible regreso de ninguno de ellos, pero está claro que la mayor alegría para los fans de 'La que se avecina' será la vuelta de Gil, quien todavía está recuperándose del ictus que sufrió en noviembre de 2021.

Imagino que eso irá aclarándose en las próximas semanas, pues está previsto que el rodaje de la temporada 14 de 'La que se avecina' tenga lugar este 2023 y también que el estreno de sus 8 episodios arranque antes de que el año llegue a su fin.

