La referencia de 'Los Simpson' a Akira Kurosawa que solo entenderás si recuerdas bien sus películas

Hay dos episodios de 'Los Simpson' que jamás se han emitido en Japón, China, Hong Kong y Taiwan (aunque sí estén disponibles en Disney+). 'Pequeña gran mamá' por darle un tono cómico a la lepra cuando Homer y Bart fingen tenerla al final del episodio, formando la enfermedad parte de la leyenda negra del país nipón; y '30 minutos sobre Tokyo' porque, entre muchas otras cosas, lanzan al emperador Akihito a una caja llena de pañales de sumo. Por lo que sea, el capítulo, repleto de bromas racistas y tópicos sobre el país, no terminó de gustar allí.

No lo recuerdo así

'30 minutos sobre Tokyo' tiene, aparte de las referencias obvias a 'Pokémon' o 'Monopoly' (solo tuvieron que cambiar un poco al personaje para no recibir una demanda de Hasbro), un par que se nos pueden pasar por alto. La primera es la del propio título del episodio, que originalmente se llamaba '22 minutos sobre Tokyo', haciendo referencia a la duración del capítulo en sí, pero que, en pos del chiste, dejaron así para referenciar mejor '30 segundos sobre Tokyo'.

'30 segundos sobre Tokyo' es una película bélica de 1944 escrita por el famoso Dalton Trumbo y dirigida por Mervyn LeRoy (más conocido como el productor de 'El mago de Oz'), con Van Johnson y la aparición especial de Spencer Tracy. En España no es una cinta tan conocida así que es fácil pasarla por alto, pero hay otra aún mejor para la que hay que estar atento a la hora de pillar el chiste.

Cuando están en el avión camino a Japón, Marge le dice a Homer "Vamos, Homer, te vas a divertir. A ti te gustó 'Rashomon'". Él contesta "No lo recuerdo así" (en castellano, algo mal adaptado, "No guardo ese recuerdo"), un chiste que, si has visto la película de Akira Kurosawa, te darás cuenta inmediatamente de dónde viene.

Y es que 'Rashomon', de 1950, es una obra maestra en la que los mismos hechos son revisitados una y otra vez por diferentes narradores, cada uno recordando lo ocurrido de una manera. Fue el primer gran éxito rotundo del cine nipón más allá de sus fronteras (incluso se llevó un Óscar honorífico en 1952) y desde entonces ha tenido cientos de homenajes, desde 'Star Trek: La nueva generación' hasta 'El último duelo' o, por supuesto, 'Los Simpson'. Y es que, si no te ha referenciado Homer, ¿realmente existes?

