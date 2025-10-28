La temporada 2 de 'One Piece' confirma su fecha de estreno. Netflix nos lleva al Grand Line con el primer gran vistazo a Drum Island

Vamos oficialmente a contrarreloj para la segunda temporada de 'One Piece', que nos meterá de lleno en la siguiente etapa de la aventura de Monkey D. Luffy y su tripulación adentrándonos en nuevas islas. En esta parte de la travesía llegarán más enemigos y aliados, y varios de los momentos más memorables de la serie, y Netflix por fin se ha terminado de mojar con la llegada a la plataforma de los nuevos capítulos.

Bienvenidos a Drum

Hace nada se reveló el número de episodios de esta segunda temporada de 'One Piece', que nos daban pistas de las localizaciones y personajes que veremos dentro de poco. Y si ya sabíamos que los nuevos episodios (y Tony Tony Chopper) aterrizarían en la plataforma el año que viene, ahora tenemos fecha de estreno definitiva: 10 de marzo de 2026.

Parece que la segunda temporada de la serie llegará al completo mismo día, los ocho episodios del tirón, en lugar de dividirla en varias partes. Netflix lo ha confirmado desde la web de TUDUM y redes sociales con un nuevo póster en el que se puede ver a Luffy en Drum Island, una de las localizaciones más importantes de toda la temporada y donde podemos esperar que se desarrolle la gran traca final.

También ha desvelado varias imágenes nuevas de la tripulación, y los fans del anime van a saber reconocer algunos de los momentos de este arco. Podemos esperar el regreso del reparto de la primera temporada, con Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson y Taz Skyler como los Sombrero de Paja, además de Morgan Davies y Jeff Ward.

Charithra Chandran, David Dastmalchian, Lera Abova, Joe Manganiello y Mikaela Hoover serán los nuevos fichajes de los que tenemos que estar muy, muy pendientes de cara al futuro de la serie. Y es que la tercera temporada ya está confirmada y empieza a rodarse el mes que viene, así que se ve que Netflix no quiere dormirse en los laureles.

Esta segunda temporada marca la llegada de Luffy y compañía al Grand Line, donde los piratas más fuertes se ponen a prueba. En estos capítulos podemos esperar el paso de la tripulación por Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Island y Drum Island, dejando todas las piezas alineadas de cara a la tercera temporada y el desenlace de la Saga de Arabasta.

