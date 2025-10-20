La temporada 2 de 'One Piece' desvela su número de capítulos y Netflix tiene buenas noticias para los fans de Tony Tony Chopper

Poquito a poco se va acercando la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix, que llegará a la plataforma en algún momento a lo largo de 2026. Hay mucha expectación alrededor de los nuevos capítulos, porque por fin Luffy y sus Sombrero de Paja se meten de lleno en el Grand Line y sumarán un nuevo miembro a su tripulación.

Y según vamos acercándonos al estreno, vamos sabiendo más cosillas sobre lo que nos espera en esta siguiente etapa de la aventura.

Dar cera, pulir cera

Ya sabemos cuántos episodios tendrá la segunda temporada 'One Piece' y también sus títulos, ya que han sido oficialmente añadidos a la base de datos del gremio de guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America). La temporada constará de ocho capítulos, y aunque por desgracia no llegaremos a Arabasta sí que nos detendremos durante tres episodios en Drum Island.

Esto son buenísimas noticias, ya que una de las preocupaciones de los fans es que apenas hubiera tiempo para contar la historia de Tony Tony Chopper. Pero parece que la segunda temporada del live action le va a dedicar el tiempo que se merece, o all menos eso podemos sacar por el nombre de los capítulos:

Big Trouble in Little Garden

Deer and Loathing in Drum Kingdom

Good Whale Hunting

Nami Deerest

Reindeer Shames

The Beginning of the End

Wax On, Wax Off

Whisky Business

Varios de los títulos hacen algunos guiños cinematográficos y juegos de palabras, como el de 'Golpe en la pequeña China' o a 'El indomable Will Hunting'. Pero también nos dan bastantes pistas sobre las localizaciones que veremos en la segunda temporada de 'One Piece' y hace una referencia directa a uno de los grandes villanos de la temporada. Y es que ordenados cronológicamente, se nos podría quedar algo así:

The Beginning of the End : "El principio del fin", con la llegada de la tripulación a Loguetown , la última parada antes de llegar al Grand Line, y la despedida final al East Blue.

: "El principio del fin", con la llegada de la tripulación a , la última parada antes de llegar al Grand Line, y la despedida final al East Blue. Good Whale Hunting : "El indomable Whale Hunting/Buena caza de ballenas". No hay pérdida, aquí conoceremos a la ballena Laboon al pasar por Reverse Mountain.

: "El indomable Whale Hunting/Buena caza de ballenas". No hay pérdida, aquí conoceremos a la ballena Laboon al pasar por Reverse Mountain. Whiskey Business: "El negocio de Whiskey", un guiño claro a la localización de Whiskey Peak y nuestro primer gran encontronazo con Baroque Works.

Big Trouble in Little Garden: "Golpe en Little Garden", una mención directa a la isla de Little Garden donde residen los gigantes Broggy y Dorry.

donde residen los gigantes Wax On, Wax Off: "Dar cera, pulir cera", una referencia a los poderes de Mr.3 , el villano al que encarnará David Dastmalchian, y sus poderes de cera.

"Dar cera, pulir cera", una referencia a los poderes de , el villano al que encarnará David Dastmalchian, y sus poderes de cera. Nami Deerest: "Queridísima Nami" incluye un juego de palabras con "deer" (ciervo en inglés) y nos deja claro que vamos camino a introducir a Chopper en la serie.

"Queridísima Nami" incluye un juego de palabras con "deer" (ciervo en inglés) y nos deja claro que vamos camino a introducir a en la serie. Reindeer Shames: "Los remordimientos de un reno", apunta a que vamos directos al pasado de Chopper.

"Los remordimientos de un reno", apunta a que vamos directos al pasado de Chopper. Deer and Loathing in Drum Kingdom: "Ciervo y asco en el Reino de Drum" podría ser la gran conclusión del arco de Drum Island.

Aunque algunos de los capítulos podrían cambiar de orden, los títulos nos dejan bastante claro que vamos a detenernos un buen tiempo en Little Garden y Drum Island, con lo que 'One Piece' sigue tomándose el tiempo necesario para adaptar todo el manga de Eiichiro Oda. Porque aunque puedan parecer aventurillas sin importancia, los eventos reciente del manga siguen demostrando que ningún personaje aparece por casualidad y que casi todo el mundo termina regresando a la trama principal.

La tercera temporada del live action está en marcha, así que ahora toca ser pacientes y esperar a que lleguemos por fin a Arabasta en algún momento.

