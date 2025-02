"Es la peor película de mi carrera". Arnold Schwarzenegger se arrepiente de un espectáculo de fantasía épica que fue uno de sus mayores fracasos

Todos cometemos errores y las grandes estrellas de Hollywood no son una excepción. Ya os hemos contado que Sylvester Stallone considera que 'Juez Dredd' es el mayor error de su carrera y ahora toca hacer una parada en el título que más avergüenza a su amigo y antiguo rival Arnold Schwarzenegger.

Menudo desastre

No es que a Schwarzenegger le encanten todos los demás largometrajes en los que ha participado, pero hay uno en concreto que le disgusta tanto que aprovecha cualquier ocasión para criticarlo y ponerlo por los suelos. Se titula 'El guerrero rojo' ('Red Sonja', 1985) y prometía ser un triunfal regreso al cine de fantasía épica pero el actor sabe que salió mal, y dejó claro en declaraciones a Far Out que sabe que la película quedó muy lejos del objetivo.

Arnold Schwarzenegger afirma que la película es tan mala que la usaba como una forma de castigo para sus hijos cuando se portaban mal y, según cuenta, descubrió que era un método muy efectivo.

"Es la peor película que he hecho nunca. Cuando mis hijos se pasaban de la raya, les mandaba a sus habitaciones y les obligada a ver 'El guerrero rojo' 10 veces. Nunca tuve demasiados problemas con ellos."

Seguro que tampoco ayudó que 'El guerrero rojo' se estrellase en taquilla (costó 18 millones de dólares y recaudó apenas 7 millones en los cines de Estados Unidos), convirtiéndose en el primer fracaso importante en la carrera de Arnold Schwarzenegger.

El actor esperaba triunfar como lo había hecho con 'Conan, el bárbaro' (1982) y, a menor escala, con 'Conan, el destructor' (1984). Lástima que ese importante tropiezo básicamente pusiera punto y final a la etapa de Schwarzenegger en el cine de espada y brujería, ya que es cierto que ha mencionado en varias ocasiones que estaría encantado de hacer una tercera película de Conan, pero a la hora de la verdad el proyecto nunca ha terminado de despegar. Y el desastre del reboot de Conan (2011) con Jason Momoa tampoco sería de ayuda.

