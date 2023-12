'30 monedas' (2x07): aroma de muerto viviente y superordenadores en un episodio que falla al construir la tensión previa al final

Nuevo lunes y amanecemos de nuevo con un episodio de '30 monedas'. La serie de terror sobrenatural y fantástico de HBO Max se acerca cada vez más al cierre de su temporada 2 y el intento de evitar la culminación de los planes de un Barbrow que apenas sale en este episodio. Algo que puede que sea un factor a tener en cuenta en la falta de tensión de estos cincuenta y pico minutos.

A partir de aquí, spoilers de 'Los dos núcleos', el capítulo 2x07 de '30 monedas'

Probablemente, este episodio es el del prólogo más corto, con una simple secuencia en la que vemos los túneles que ha excavado la empresa de Barbrow (Paul Giamatti) en Nazca, Perú. Al villano (y sus secuaces) les veremos algo menos de lo que nos ha acostumbrado Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría, ya que salvo un par de escenas contadas, tenemos simplemente las aventuras de nuestros dos "grupos" de héroes.

A por los núcleos

Por un lado tenemos a los fugados del psiquiátrico, quienes han dejado la furgoneta varada y buscan, algo reticentes, pistas sobre lo que hay que hacer a continuación. Aquí vemos, no sé si llamarlo así, dos bandos: Laguna (Pepón Nieto), que ya parece haberse rendido y lo único que quiere es ver a su mujer. Por otro lado, Haruka (Najwa Nimri) y compañía, están dispuestas a llegar al fondo de todo. Su objetivo es encontrar, tal como la describe Antonio (Javier Bódalo) la "iglesia llena de cables": el segundo núcleo para destruir el mundo.

En lo que estos andan, con sus dudas, siguiendo esta pista, vamos a ver en qué andan nuestros zombis, que apestan el avión que les lleva a Italia. No sé sabe muy bien por qué, bajan escoltados por la policía italiana en cuanto aterrizan en Fiumicino. Ahí ya Vergara (Eduard Fernandez) y Santoro (Manolo Solo) se las arreglan para escapar de su custodia y encontrarse con Elena (Megan Montaner), que justo en ese momento andaba viendo si compraba un vuelo a Madrid.

Este reencuentro será interrumpido cuando se vean acorralados, comenzando una escena de acción con el padre Vergara repartiendo con la ventaja de que, bueno, no se le puede matar. Mientras, Santoro "descifra" las páginas del Libro negro del árabe loco que necesitaban y ve que ahora lo que necesitan es el Ojo de sangre, la reliquia que está en el báculo del Papa y que contiene la sangre derramada de Cristo por la lanza de Longinus.

Se vuelve, pues, a poner en relevancia el tema del poder de los objetos que dañaron a Nuestro Señor. Algo que parecía haberse olvidado prácticamente desde el segundo acto de la temporada 1. Tras "hablarlo" con Su Santidad, estos y Elena ponen rumbo a Perú. Con la mujer hay un par de conversaciones interesantes (e ideas heréticas) en lo que viajan a Nazca. Una, que Dios y Diablo es la misma persona con distinta cara "a conveniencia"; la otra charla recoge también cosas de la primera temporada: el amor que el ex sacerdote profesa a Elena.

Reflexiones sobre Dios y amor, y libertad para cambiar el guion aparte. Los "locos" se encuentran en Barcelona, en la dicha "Iglesia con cables" que resulta ser donde las empresas de Barbrow tienen un centro de supercomputación. El siguiente paso parece ser colarse, como se pueda, en las instalaciones secretas. ¿Lo lograrán?, tendremos que esperar a la próxima semana.

He de decir que porque me dicen que es el penúltimo episodio de la temporada, pero si me llegan a decir que estamos en el cuarto me lo creo. Por alguna razón uno no tiene una sensación de acto final viendo estos cincuenta y tantos minutos de acción. Sí, los personajes parecen meterse en la boca del lobo tanto en Barcelona como en Nazca, pero no da la sensación de que el juego esté en todo lo alto.

Esto, en realidad, no tiene por qué significar que no vayamos a tener un final de altura, pero creo que no nos deja con suficiente tensión como para ansiar ver este último capítulo (de momento) de '30 monedas'. El lunes que viene, veremos si nos da un final digno.

En Espinof: