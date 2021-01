La conexión de '30 monedas', 'The Stand' y 'La torre oscura': cómo Lovecraft une los universos de Álex de la Iglesia y Stephen King

El mes de enero ha visto cómo continuaban dos de las grandes series de terror empezadas en 2021. Por una parte la española '30 monedas' de Álex de la Iglesia, que mezcla todas las obsesiones del director para HBO España y, por otra 'The Stand' en la que Josh Boone adapta una de las grandes obras épicas de Stephen King, y que puede verse en España a través de Starzplay. ¿Puede ser que ambas estén conectadas en un universo de ficción común? No es descabellado.

El horror cósmico cada vez está más presente en la ficción televisiva y solo este año podemos comprobarlo en la misma última temporada de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (The Chilling Adventures of Sabrina, 2018-2020), tras haberlo comprobado en 2020 con la adaptación de 'Lovecraft Country' (2020) producida por Jordan Peele y J.J. Abrams. Ahora '30 monedas' lleva también al de Providence a la España vaciada y 'The Stand' deja algunas muestras de saber que, tras la ficción de King, hay un universo cósmico más grande y desconocido, que conecta también con los mitos del escritor.

SPOILERS de la serie en todo el texto

En el caso de la serie de Álex de la Iglesia, la conexión con H.P. Lovecraft tiene más que ver con el lore generado alrededor de sus relatos que con estos en sí, siendo el común denominador de mucha ficción etiquetada como "lovecraftiana", desde los cómics de 'Hellboy' a obras como 'Providence' de Alan Moore, y en mucha parte también los juegos de rol como 'La llamada de Cthulhu' para quien el mismo Álex de la Iglesia ha escrito un módulo de la campaña 'Máscaras de Nyarlathotep', un dato importante si consideramos la serie asimismo una campaña que podría incluirse en el mismo juego.

Las máscaras de Nyarlathotep

Cuando la serie llega a su incomprendido episodio 8, el final de la primera temporada, entre sus muchas revelaciones, Vergara solicita a Angelo, el demonio interpretado por Cosimo Fusco, mostrar su verdadera forma, el monstruo que aparece es, básicamente una recreación de Nyarlathotep, el caos reptante, uno de los primordiales de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, lo que confirma que el aliado cainita es un avatar con forma humana, conectando así lo cósmico con lo católico de forma que el demonio de tradición judeocristiana puede ser una extensión de dioses primordiales.

Nyarlathotep es un dios con múltiples formas o avatares, una de sus misiones es confundir a la humanidad y sirve como una especie de portavoz de otros dioses exteriores. La forma en la que aparece en el capítulo 8 es la llamada "Lengua sangrienta". La aparición es una traslación de la lógica de juegos de rol, por eso sirve más como una "tirada de cordura" para los héroes que como un combate. El ser no busca destruir sino la corrupción, se muestra ante Vergara como un amasijo de condenados en el fuego, y le permite verse a sí mismo entre ellos, para hacerle creer que no tiene salvación, sabe que su punto débil es la culpa por la muerte de Giacomo.

Hay una serie de formas citadas del ser que pueden haber aparecido en la serie, como la niebla, o incluso Hitler, pero alguno de sus avatares, Nyarlathotep es un hombre alto, que busca reunir seguidores mediante sus milagros y se deleita causando miedo, locura y sufrimiento a los mortales. Incluso interactúa con ellos recurriendo al engaño, para que le ayuden, como puede comprobarse con Antonio, incluso Santoro y al resto del pueblo, a los que convierte y zombifica con hostias negras, jugando al opuesto a Dios, burlándose imitando y pervirtiendo sus rituales, como la cruz invertida, que vuelve a hacer aparición.

El Apocalipsis según Nyarlathotep

En 'Apocalipsis' (The Stand, 1978) de Stephen King , el personaje diabólico que congrega a seguidores en Las Vegas, es llamado Randall Flagg, pero en realidad sabemos muy poco de él, salvo que es "el demonio", o algún tipo de demonio. Lo que sí que sabemos es que, entre otros nombres era conocido como Nyarlathotep. Puede ser un guiño sin más de King, pero lo cierto es que aunque Flagg es muy poderoso, su forma de actuar es el engaño; aterra y confunde a humanos para que se unan a él, busca la corrupción, luchar contra el bien expandiendo el mal.

Sin embargo, King no determinó su tapiz celestial mayor de monstruos y dioses hasta conectarlos completamente en su serie 'La torre oscura' (The Dark Tower, 1982-2012), en la que vemos que su hombre de negro, el villano principal es también Randall Flagg y el villano de 'Los ojos del dragón'. En estos libros se nos presenta como un necromante descrito como "un hechicero consumado y un devoto sirviente de la Oscuridad Exterior. En la mitología de Lovecraft, Nyarlathotep es "el alma de los Dioses Exteriores, y sirve de intermediario entre las deidades del panteón y sus cultos.

Flagg tiene como objetivo derribar la civilización mediante el descontento y el conflicto en la humanidad. Nyarlathotep a menudo toma forma humana para reunir devotos y sembrar el caos siendo engañoso y manipulador, usando incluso propaganda para influir en las obras de los hombres. Aunque un libro de 'La torre oscura' parece darle origen humano a Flagg, el hecho de que también se le conozca como Hombre de negro conecta de nuevo con la descripción de Nyarlathotep en el cuento de Lovecraft "Los sueños en la casa de la bruja" y en 'la saga Randolph Carter, donde suele representarse como una figura oscura que deambula por el mundo de los hombres con un disfraz de humano.

El libre albedrío y la lucha por los humanos

La conexión de Angelo y Randall Flagg solo puede entenderse desde el conocimiento de King y De la Iglesia de la mitología lovecraftiana y cómo ambos las adaptan para sus propios universos temáticos. El de '30 monedas' sigue la conexión teológica más clásica, ubicando a Angelo como un emisor del mal que puede verse como el demonio tradicional que conocemos, ya que no hay otro Dios exterior que haya tenido la capacidad de entrar en el mundo humano, por lo que es todo lo que podemos conocer.

Como tal, el demonio es un ángel que según el lore de '30 monedas' quiere "su parte del crédito", por lo que coexiste de alguna manera con el bien, ya que el plan de dios es dejar que exista el mal para tener sentido. Por ello el poder de Angelo, como el de Randall Flagg es limitado y juega con el antagonismo, dejando que sea el hombre el que elija. Es curioso cómo tanto Flagg, como Angelo, tientan a una mujer despechada, Nadine en 'Apocalipsis' y Merche en '30 monedas' para lograr sus objetivos.

La diferencia es que Merche usa su nueva posición para su propio beneficio, mientras que la seducción de Nadine es también una perdición platónica. En la segunda temporada de 'Castle Rock' hay una figura asociada a Flagg que sirve como creador de cultos, llevando a un clímax muy similar al de '30 monedas' donde, por cierto, sus monstruos suelen verse con características arácnidas, algo en común con las deidades del macroverso de Stephen King, cuyo rey escarlata o la criatura de 'It' también tienen forma de arañas.