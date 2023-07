El arma secreta de Netflix contra 'Oppenheimer' y 'Barbie' es una película de ciencia ficción atrevida y diferente: el problema es que 'El clon de Tyrone' promete mucho más de lo que realmente da

Esta semana estaba marcada en rojo en los calendarios de multitud de cinéfilos alrededor del mundo por los estrenos de 'Barbie' y 'Oppenheimer'. Se espera que ambos títulos animen un poco un verano que está dejando multitud de fracasos en taquilla, pero claro, a las plataformas de streaming lo que les interesa es que te quedes en cada para ver sus contenidos. Y Netflix ha decidido lanzar 'El clon de Tyrone', una de sus películas más ambiciosas del año, este viernes 21 de julio.

En 'El clon de Tyrone' encontraréis una atrevida película de ciencia ficción que sobre el papel lo tiene todo para convertirse en uno de los títulos imprescindibles de la plataforma. Por desgracia, este primer largometraje dirigido por Juel Taylor nunca termina de mezclar con acierto los jugosos ingredientes que maneja, lo cual lleva a que funcione mejor como idea que por lo que vemos en pantalla.

De más a menos

Sin entrar demasiado en detalle por eso de los spoilers -aunque el propio título de la película ya da una buena pista-, 'El clon de Tyrone' echa mano de elementos como la comedia, el homenaje al blaxploitation, la ciencia ficción, una conspiración en la sombra, la crítica social o el a menudo divertido recurso de un grupo de personajes investigando y haciendo progresos cuando sobre el papel no son más que unos inútiles que deberían fracasar a las primeras de turno.

No sé si hay algo ahí que a vosotros os suene mal, pero yo me estafa frotando los dedos ante lo que prometía 'El clon de Tyrone', pues a eso había que sumar un atractivo trío protagonista formado por John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris para lo que parecía ser una combinación ganadora. La realidad es que acaba siendo una película bastante desigual, tanto en lo referente al guion, que Taylor firma junto a Tony Rettenmaier, como a su narrativa, lo cual lleva a que su audacia inicial vaya desdibujándose según pasan los minutos. Y ahí acaba pesando bastante que se vaya hasta casi las dos horas de duración.

Algo que sí está presente desde el primer minuto es la clara intención de Taylor de buscar un look visual que nos traslade mentalmente a los años 70, un detalle clave para conectar con el cine blaxploitation de esos años y que va integrándose a todos los niveles dentro de lo que nos cuenta la película. Es cierto que eso se percibe principalmente en los tres personajes principales, pero también que no es una mera excusa inicial de la que se olvidan después, pues los problemas de 'El clon de Tyrone' están en otra parte.

Y es que esa frescura inicial pronto se convierte en una investigación con una ligera tendencia a lo frustrante que además va quemando poco a poco la simpatía que despertaba su trío protagonista, aunque ahí sea justo destacar que la gran estrella de la función es Boyega y también que no termina de dar la talla para elevar 'El clon de Tyrone' por encima de sus limitaciones.

Recuerdo perfectamente que alrededor de la hora de metraje hay una escena especialmente poderosa que invitaba a pensar que la película iba a dejar de lado sus dudas de tono para encauzar 'El clon de Tyrone' de una forma clara e indiscutible. Por desgracia, no es más que un mero espejismo, ya que incluso el nuevo personaje que se presenta entonces acaba desdibujado en apariciones posteriores.

Es entonces cuando queda claro que ese atrevimiento para que 'El clon de Tyrone' se distinga de otras propuestas similares no va más allá del ingenio que pueda haber en las ideas que propone, pero es en el desarrollo de las mismas donde queda claro que Taylor nunca termina de tener demasiado claro lo que quiere hacer con ellas. Y es que perfectamente podríamos haber tenido aquí otra obra en la línea de 'Sorry to Bother You' que lleve al límite lo que propone, pero lo que tenemos es un título que quiere ser diferente pero le falta la chispa y valentía necesarias para lograrlo.

Ahí me da la sensación de que Taylor falla a la hora de integrar bien ese toque absurdo propio de los personajes dentro del relato que nos está contando, lo cual lleva a que muchos momentos cómicos se queden en tierra de nadie, aunque siempre queda ese componente de sátira que da sentido al misterio que intentan esclarecer sus protagonistas. Luego se gira más hacia el thriller, pero sin querer renunciar a lo que había ido presentando hasta entonces, y la mezcla no llega a cuajar.

Lo que nos queda al final con 'El clon de Tyrone' es una película de ciencia ficción distinta a lo que suele llegarnos pero llega un punto en el que sus virtudes van perdiendo brillo y lo que queda es una obra que aborda temas estimulantes y con un estilo visual marcado, pero también que se agota mucho antes de que aparezcan los títulos de crédito finales. Con todo, Netflix tiene muchas películas originales bastante peores.

