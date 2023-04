'Unwelcome' es una gran sorpresa del terror de 2023: el conflicto rural de 'As Bestas' resuelto con gore, folk horror irlandés y alucinantes criaturas a lo 'Gremlins'

Se estrena en cines españoles la producción irlandesa ‘Unwelcome’, presentada en el último festival de Sitges, una apuesta por producciones de género europeas, que a pesar de no contar con los mismos medios que grandes productoras Norteamericanas, ofrecen propuestas con las que estas no se suelen atrever. En esta ocasión nos ofrece algo así como si ‘Perros de Paja’ hubiera sido rodada por Charles Band en los 80 con un tono de comedia de terror con el siempre particular humor irlandés.

El autor de la infravalorada ‘Grabbers’, Jon Wright, nos cuenta la historia de Maya (Hannah John-Kamen) y Jaime (Douglas Booth) una pareja que decide mudarse de Londres a la Irlanda rural. Están emocionados de comenzar una nueva vida, pero la casa que han heredado viene con una advertencia y algunos fenómenos extraños, al mismo tiempo, empiezan a sufrir el acoso de algunos de los lugareños, lo que resulta especialmente angustioso para ellos ya que la razón por la que han decidido cambiar de aires es un asalto doméstico de pesadilla, que tiene lugar en su bastante oscura escena de introducción.

Home invasion, humor y gore

En un principio, ‘Unwelcome’ juega con muchos de los tropos el género home invasion sin esquivar las sensaciones más incómodas de este, pero al mismo tiempo lo hace desde el terreno de la comedia, más por las reacciones de los personajes que por ofrecer una sucesión de chistes tontorrones. El tono es similar al de un episodio de una serie juvenil de terror, pero introduciendo violencia e incorporando elementos de cine de fantasía oscura de los 80 de la casa de Jim Henson y Frank Oz.

También hay un tamiz de humor chabacano, propio de propuestas splatter británicas al estilo ‘The Cottage’ (2008) o locuras rurales como ‘Tucker & Dale vs Evil’ (2008), que comulga en parte con propuestas divertidas y gamberras, programaciones clásicas de películas de medianoche de festival, pero al mismo tiempo es constante con los temas de trauma de los personajes, en una mezcla de tonos que quizá muchos encontrarán extraña, pero que lleva la marca de Wright, quien era capaz de tratar el tema del alcoholismo con monstruos con gracia en su anterior película.

Aquí hace lo propio con los contrastes de la vida urbana y rural en la Irlanda, explorando aspectos de superstición e intolerancia y contrastando con la perspectiva urbanita. Pero, sobre todo, hace caso a sus personajes y es fácil conectar con Maya y Jaime en los primeros minutos poniéndote de su lado aunque representen muchos aspectos odiosos de la superioridad moral de la gran ciudad. Pero también hace un buen trabajo presentando a los Whelan, liderados por un gran Colm Meaney, que además de representar el peor lado de la obcecación y hostilidad de las ovejas negras en los pequeños pueblos son una fuente constante de tensión.

Folk Horror mágico al otro lado del jardín

Ellos son responsables los momentos más incómodos de la película y son antagonistas como los de ‘As Bestas’. Pero lo bueno es que, aunque juega con todos esos elementos, nunca se le atragantan, y en su segunda mitad se entrega al terror presentando a unos seres misteriosos conocidos como Redcaps, que viven en un bosquecito prohibido. Aquí aparecen los gags con sangre y el cine de muñequitos de la Empire, rescatando sagas olvidadas como ‘Leprechaun’, ‘Ghoulies’ o títulos como ‘Hideous’.

La diferencia es que a estos se les añade el sabor de las leyendas, la brujería y el folk irlandés, rescatando una tendencia reciente de cine de género que abraza la tradición mágica de la isla, con películas de culto como ‘Shepherd’, una versión más terrorífica de la misma historia de ‘El Faro’ o diferentes variaciones del mito del intercambio como ‘The Hallow’ de Corin Hardy o la reciente ‘You are not My Mother’. Su puesta en escena denota muchos interiores que tratan de pasar por exteriores, y algunos desajustes de presupuesto que indican que es un esfuerzo independiente.

Pero todo se perdona gracias a sus efectos de criaturas alucinantes y un tercer acto convertido en un festival de gore muy coherente con un estilo ochentero que no apela a la nostalgia sino al espíritu de diversión sin prejuicios. Apuestas como ‘Unwelcome’ son cada vez más difíciles de ver en la gran pantalla y menos en España, por lo que es una oportunidad única para recordar tiempos en los que las distribuidoras españolas se atrevían con propuestas como ‘Desmembrados’ y ‘Oveja negra’ en programa doble.

