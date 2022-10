Sitges 2022: 21 películas imprescindibles de la nueva edición del Festival de Cine Fantástico de Cataluña

¡Ya está aquí, ya llegó! La nueva edición —la 55 concretamente— del Festival de Cine Fantástico de Cataluña, más conocido como Sitges 2022, está a la vuelta de la esquina; y este año promete compensar con creces todas las limitaciones impuestas debido a la pandemia con un surtido para el recuerdo de largometrajes, cortometrajes y grandes nombres de la industria invitados.

Para ir calentando motores de cara al próximo jueves 6, fecha en la que el certamen dará el pistoletazo de salida, he confeccionado esta selección con 21 películas imprescindibles que pasarán por las pantallas sitgetanas durante los diez días de magia festivalera que tenemos por delante.

Quentin Dupieux por partida doble

Nada mejor para empezar este repaso a algunos de los títulos imprescindibles de Sitges 2022 que con uno de los parroquianos habituales del certamen. Este no es otro que Quentin Dupieux; el inclasificable cineasta francés que, además de venir por primera vez a la costa catalana para recibir un premio, presentará sus dos últimas locuras tituladas 'Fumar provoca tos' e 'Incroyable mais vrai'; dos nuevas comedias que prometen una nueva dosis de surrealismo y sinsentido marca de la casa.

'Cerdita'

Como no podía ser menos, el fenómeno de terror español del año tenía que tener cabida en nuestra selección. Me refiero a 'Cerdita', el largometraje con el que Carlota Pereda amplía su cortometraje ganador del Goya y que llega a las pantallas sitgetanas después de causar sensación en el Fantastic Fest de Austin, donde ha ganado el premio a la mejor película de su género. Orgullo patrio.

'Pearl'

Ti West, quien, sin duda es uno de los grandes nombres del terror internacional actual vuelve a Sitges después de hacer que nos retorciésemos en la butaca con su espectacular 'The Sacrament' y que nos divirtiésemos con su fantástico western 'El valle de la venganza'. Este año nos deleitará con 'Pearl', la precuela secreta de 'X' que promete dejarnos una de las experiencias más intensas de 2022.

'Halloween Ends'

Todo lo que tiene un principio tiene un final, y en esta edición número 55 de Sitges podremos disfrutar del cierre de la trilogía de 'Halloween' dirigida por David Gordon Green. Después de dejarnos a medio gas con 'La noche de Halloween' y de elevar la apuesta con la electrizante 'Halloween Kills', Michael Myers vuelve a la carga en el que promete ser su enfrentamiento definitivo con la Laurie Strode de Jamie Lee Curtis.

'Hasta los huesos: Bones and All'

Luca Guadagnino parece haberle cogido el gusto al terror y, después de levantar pasiones y odios a partes iguales con su remake de la eterna 'Suspiria' de Dario Argento regresa a las pantallas de Sitges con 'Hasta los huesos: Bones and All'; un drama de terror en clave caníbal en el que vuelve a colaborar con Timothée Chalamet tras 'Call Me by Your Name'.

'V/H/S/99'

La antología de terror por excelencia —con permiso de 'Southbound'— vuelve por todo lo alto después de la disfrutable 'V/H/S/94' con una nueva tanda de cortometrajes dirigidos por nombres de la talla de Johannes Roberts, Vanessa Winter, Tyler MacIntyre o el siempre interesante Flying Lotus. Está por ver si mantendrá el nivel de sus predecesoras, pero el viaje al 99 promete ser bastante movidito.

'Christmas Bloody Christmas'

Otro de los parroquianos habituales del Festival de Sitges es Joe Begos, que en 2019 nos deleitó con dos propuestas tan dispares y tremendamente satisfactorias como la nostálgica 'VFW' y la magnífica orgía experimental de 'Bliss'. En esta ocasión cambia de registro para poner patas arriba la sección Midnight X-Trteme con 'Christmas Bloody Christmas', una locura navideña que tiene como protagonista a un Papá Noel robótico con ganas de sangre y rodada en 16mm. No nos merecemos a Begos.

'The Lair'

Otro de los grandes referentes del terror de las últimas décadas, Neil Marshall, se pasará por Sitges para recibir un merecidísimo galardón y, de paso, para mostrar al respetable 'The Lair'; un festival de acción y gore en el que una piloto de la RAF destinada en Afganistán se refugia en un bunker hasta arriba de monstruos mutantes fruto de la experimentación con ADN alienígena. Tremendamente apetecible.

'Something in the Dirt'

Justin Benson y Aaron Moorhead llegaron por primera vez al Festival de Sitges junto a su encantador largometraje 'Spring', y se han terminado convirtiendo por méritos propios en el dúo de cineastas más querido del certamen. Tras volarnos la cabeza con 'El infinito' y subir su apuesta con 'Synchronic', vuelven a sus raíces para contar una historia rodada con lo puesto en la que horror cósmico y conspiranoia confluyen inesperadamente.

'Speak no Evil'

Quienes han podido ver este thriller danés no dudan en calificarlo como uno de los títulos más sobrecogedores, desagradables y desoladores de 2022. El actor, director y guionista Christian Tafdrup cocina a fuego muy lento el descenso a los infiernos de una familia en uno de esos ejercicios que no dejan indiferente.

'Irati'

No sólo de cine internacional vive el Festival de Sitges; esta 55 edición también tendremos representación llegada de diferentes rincones del estado español, e 'Irati' es una de las propuestas, a priori, más interesantes. Está dirigida por Paul Urkijo, responsable de la celebrada 'Errementari: El herrero del diablo', y nos trasladará a un siniestro bosque oculto en los Pirineos del siglo VIII.

'Mantícora'

Carlos Vermut, uno de los grandes referentes del cine español reciente que el año pasado trajo a Sitges su guión de 'La abuela' dirigido por Paco Plaza, regresa a la costa catalana como director con 'Mantícora'; un drama centrado en un diseñador de videojuegos atormentado por un oscuro secreto que promete una nueva experiencia 100% Vermut.

'Shin Ultraman'

Tras enamorar a medio mundo con su lúcida 'Shin Godzilla' en 2016, Shinji Higuchi se ha puesto tras las cámaras en 'Shin Ultraman'; una nueva visión realista en clave sociopolítica del mítico personaje nipón que promete volver a poner patas arriba el subgénero Kaiju-Eiga con acción a escala gigante y con tensiones politico-militares de primera categoría.

'Kids vs Aliens'

Ya ha pasado más de una década desde que Jason Esener dirigió esa encantadora macarrada en clave grindhouse titulada 'Hobo With a Shotgun'. Ahora, el también cortometrajista vuelve al largo con 'Kids vs Aliens'; una aventura de terror cargada de acción en la que un grupo de adolescentes tendrá que enfrentarse a unos alienígenas sedientos de sangre para rescatar a uno de sus amigos abducidos.

'Project Wolf Hunting'

Podéis estar tranquilos, porque siendo un servidor quien redacta este artículo, no iba a faltar una buena ración de cine surcoreano. Para empezar, haré mención a uno de los títulos que formarán parte de la Sección Oficial; una 'Project Wolf Hunting' con la que Kim Hong-seon, director de 'Traffickers', nos sube a bordo de un carguero con destino Busan cargado de criminales encarcelados. La pinta que tiene es realmente espectacular.

'Alienoid'

Choi Dong-hoon, director de 'Asesinos' o 'El gran golpe', se pasará por la Sección Oficial fuera de competición con 'Alienoid', una aventura de ciencia ficción con una premisa tan disparatada como prometedora que nos contará cómo un guardia y un robot viajan 631 años al pasado par evitar la fuga de un alienígena encarcelado dentro de un cerebro humano. Magia, hechicería y criaturas extraterrestres en uno de los títulos más atípicos del año.

'A Man of Reason'

El regreso por todo lo alto de la sección Órbita nos va a permitir disfrutar del mejor thriller llegado desde Corea del Sur. Entre la oferta encontramos 'A Man of Reason'; el debut en el largometraje de Jung Woo-sung protagonizado por Kim Jun-han y Kim Nam-gil en el que sicarios, venganzas y cuentas pendientes prometen desencadenar una espiral de violencia seca y difícil de olvidar.

'Hunt'

También en el marco de Órbita se verá 'Hunt', uno de los fenómenos surcoreanos del año dirigido y protagonizado por Lee Jung-jae, conocido por su papel protagonista en 'El juego del calamar' —aunque tenga una trayectoria profesional tan extensa como brillante—. Suspense con trasfondo político marca de la casa ambientado en la crisis con Corea del Norte de 1980.

'The Roundup'

Lee Sang-yong, conocido por su papel como productor en la genial 'El bueno, el malo y el raro' de Kim Jee-woon ocupa el asiento del director en esta secuela del hit de acción surcoreano 'Ciudad sin ley' que promete volver a reivindicar a Ma Dong-seok como el action-hero surcoreano por excelencia. Poco más de media hora que, según dicen, vuelve a sacar los colores a los blockbusters de Hollywood.

'Emergency Declaration'

Y, para terminar, más caña desde Corea del Sur. En esta ocasión, Han Jae-rim, entre cuyos títulos más celebrados se encuentran 'Gwansang' y 'Rules of Dating', firma un thriller embotellado en un avión en el que amenazas terroristas, muertes inesperadas y emergencias de altos vuelos se mezclan en un par de horas de esas que, con suerte, te mantienen sentado al borde del asiento.