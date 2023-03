'Dragones y Mazmorras' y otros 11 universos de fantasía épica en el cine y la televisión con su propio fenómeno fan

Los fans de la fantasía épica no se pueden quejar. Después de seis temporadas de ‘Juego de Tronos’, de la vuelta de ‘El señor de los anillos’ 20 años después de las películas de Peter Jackson y la proliferación de series juveniles como ‘Sombra y Hueso’, ‘La rueda del tiempo’ o ‘The Witcher’ acaba de llegar a los cines una nueva y estupenda versión de los mundos de ‘Dragones y Mazmorras’.

‘Dungeons and Dragons: Honor among Thieves’ consigue triunfar en donde la anterior adaptación del juego fracasó, pero además consigue atinar en tono en donde fracasaron otros intentos de llevar un mundo parecido a la pantalla como ‘Eragon’ o ‘El septimo Hijo’, otras luchas entre el bien y el mal llenas de Dragones, brujas y magos. Ahora repasamos otras películas y sus respectivos mundos de fantasía en el cine y televisión, al menos los que han definido el género de forma definitiva.

Si tras esta visita no te es suficiente, puedes explorar los mundos vikingos que llevaron a ‘El hombre del Norte’, las principales series y películas relacionados con el tema artúrico o las mejores películas de fantasía del año 2022, así como las mejores películas de cine de aventuras de la historia. Sin más dilación, comenzamos a repasar algunos de los lugares imprescindibles de la espada y brujería.

Excalibur (1981)

Dirección: John Boorman. Reparto: Nicol Williamson, Nigel Terry, Cherie Lunghi, Nicholas Clay, Helen Mirren.

El mito artúrico de Excalibur no tiene tierra y aunque se haya basado en personajes con cierto bagaje histórico es pura epopeya rolera. El camelot de los caballeros de la mesa redonda es un mundo de cómic antes de que existiera el cómic, y John Boorman lo rodó en Irlanda, cerquita de su casa, como nadie lo había hecho hasta ese momento. Malrrollera (ese Merlín que da miedo) onírica, violenta y erótica, aún no ha habido ninguna recreación mejor. Hellen Mirren era una Morgana demasiado horny, por algo enamoró a un pipiolo Liam Neeson que debutaba junto a Gabriel Byrne.

Disponible alquiler en Itunes

Conan el bárbaro (1982)

Dirección: John Milius. Reparto: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Max von Sydow, Ben Davidson

“¡Conan ! ¿ qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oir el lamento de sus mujeres”. La filosofía vital de un cimmerio es poesía tan refinada como un cacho de tocino ibérico en crudo. Como matar buitres leonados a dentelladas. Por eso, el reino de Aquilonia de la era Hybórea debía estar entre Madrid, la mancha y Almería. También por eso Conan de pequeño no era Schwarzenegger sino Jorge Sanz. John Milius a la cámara y para el guión Oliver Stone. En hollywood se esforzaron por juntar a un equipo de adalides de lo sutil.

Disponible en Disney+

La historia interminable (1984)

Dirección: Wolfgang Petersen. Reparto: Barret Oliver, Noah Hathaway, Moses Gunn, Tami Stronach, Patricia Hayes.

Todo lo que acontece en el mundo imaginario de fantasía transcurre entre un estudio de Munich y una zona costera de Huelva. Demos gracias que la nada todavía no ha empezado a devorarnos desde Andalucía. Aunque Michael Ende, autor del libro, la califico de “adaptación asquerosa” las aventuras de Atreyu y Fujur, sus encuentros con el comepiedras o una anciana tortuga gigante (de nombre tristemente célebre) calaron hondo en toda una generación. El momento que su caballo muere era especialmente traumático, más hoy, cuando te enteras que este también murió ahogado en la realidad, accidentalmente, rodando la escena.

Disponible en Amazon Prime

Legend (1985)

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry, David Bennent, Alice Playten.

Después de su órdago de ciencia ficción, Ridley Scott se decantó por crear un cuento de hadas ligero. La cosa le salió un poquito más densa de la cuenta y le cortaron el invento por todas partes. Pero el británico que hizo ochenta y siete montajes de Blade Runner no se iba a quedar quieto. En 2002 sacó su versión de dos horacas y pico para que pudiéramos disfrutar de Tom Cruise en mallas en todo su esplendor. La mayoría de escenas del Reino Mágico fueron rodadas en los estudios Pinewood. El diablo de Tim Curry es ya un escalofriante icono Pop.

La princesa prometida (1987)

Dirección: Rob Reiner. Reparto: Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon.

Rodada en diversos escenarios británicos, el reino Florín, de La princesa Buttercup, es un lugar imaginario salido de un cuento de hadas. Hay criaturas marinas, ratas monstruosas, duelos a muerte, gigantes, reyes malvados, piratas, pócimas que devuelven a la vida, espadachines, aparatos de tortura, acertijos, venganzas y una Robin Wright que enamoraba a todos los niños que se encontraban con la película algún sábado por la tarde en la uno. En realidad, se notaba muchísimo que estaba hecha con poco dinero, pero la magia no se paga, por eso seguimos soñando con ser Iñigo Montoya o el pirata Roberts.

Disponible en Amazon Prime

Willow (1988-2022)

Dirección: Ron Howard. Reparto: Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley, Jean Marsh, Gavan O'Herlihy.

Cuentan las malas lenguas que George Lucas, al no conseguir los derechos de las obras de Tolkien, se sacó de la manga esta historieta de un pacífico pueblo de enantitos (ejem) que elige a uno de ellos para que cumpla una misión que será decisiva para acabar con el imperio de la reina Bavmorda. Plagio o no, hay diversión a raudales y la belleza de las localizaciones para dar vida a Andowyne, entre Gales y Estados unidos, es incuestionable: Desde las cascadas lindantes al poblado de los pequeños Pecks, en California, a las etéreas tierras galesas que rodean el diabólico castillo del Reino Nockmaar. La serie de televisión no ha tenido mucha suerte.

Disponible en Disney+

Trilogía El señor de los anillos (2001-2003)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin.

Peter Jackson cambió las locuras de zombies gore de sus inicios por las superproducciones épicas. Orgulloso de su país, lo que no hizo fue cambiar de localizaciones. Después de dos trilogías de nueve horas Jackson ha convertido Nueva Zelanda en la tierra media o la tierra media en Nueva Zelanda. Muchas otras películas del mismo corte se animan a rodar en sus parajes de belleza sublime, pero ninguna parece que vaya a superar en un tiempo la majestuosidad de la reina del cine de magos y guerreros. Ni siquiera el mismo autor, con más medios, lo ha conseguido.

Disponible en Amazon Prime

Las cronicas de Narnia (2005-2010)

Dirección: Andrew Adamson. Reparto: Georgie Henley, William Moseley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, Tilda Swinton, Rupert Everett.

En su momento C.S. Lewis y Tolkien eran dos figuras de la facultad de inglés en Oxford que compartían amistad y amor por la literatura. La saga de libros de Narnia no gozó de los mismos laureles que la obra de Tolkien, pero también fueron un éxito. Tanto que incluso cierta escritora transexcluyente se declaró muy influenciada por ella para su Harry Potter. Mucha de esta la adaptación al cine fue rodada, como la del anillo, en Nueva Zelanda. Pero gran parte de los preciosos escenarios naturales pertenecen a Europa del este. Quizá por el frío, el resultado final resulte demasiado gélido.

Disponible en Disney+

Stardust (2007)

Dirección: Matthew Vaughn. Reparto: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller.

Una Claire Danes pre-Homeland, Ian McKellen narrando, Michelle Pfeiffer desatada como bruja y probablemente el De Niro más divertido desde una terapia peligrosa. Con el director de ‘X-Men: primera generación’ a la cabeza, esta adaptación de una novela de Neil Gaiman pasó completamente desapercibida en su momento, pero poco a poco va ganando muchos más fans que le rinden culto. No es para menos, viendo la plantilla a cargo. ‘Stardust’ es una puesta al día de los filmes de magia y fantasía de los ochenta, cuando estos vivieron su época dorada y transcurre en el mundo de Stormhold al que puso forma Escocia.

Disponible en Skyshowtime

Serie Juego de tronos (2011-)

Creadores: David Benioff , D.B. Weiss . Reparto: Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner.

Los siete reinos de Poniente están separados de las yermas tierras del norte por este punto estratégico clave en la tierra imaginada por George R.R.Martin. Los gélidos parajes Islandeses son idóneos para dar la verosimilitud necesaria a la traslación al medio fílmico de la saga. Una superproducción equiparable a los estrenos cinematográficos más megalómanos que no cabe dentro de su propio éxito. Dragones, referencias históricas, desnudos absolutamente gratuitos, intriga política, muertos, fantasía, crueldad, sexo y más muertos son los ingredientes que maneja esta obra aún inconclusa en el mundo de la literatura. La salud de su creador sigue manteniendo en vilo a la comunidad friki.

Disponible en HBO Max

The Witcher (2019-)

Creadora: Lauren Schmidt. Reparto: Henry Cavill, Freya Allan, Millie Brady, MyAnna Buring, Anya Chalotra, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy.

'The Witcher' está ambientada en un mundo de fantasía llamado Continente, lleno de magia, dragones y reinos en guerra. La serie de fantasía de Netflix ha dado vida al mundo mágico y peligroso de las novelas de Andrzej Sapkowski, pero la política y los reinos son más complicados de lo que parece hay muchos países diferentes en el continente, pero el más importante de ellos son los Cuatro Reinos, con los Reinos del Norte ( Redania, Kaedwen, Aedirn y Temeria) y el Imperio Nilfgaardiano.

Disponible en Netflix

Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones (2023)

Dirección: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis.

Los Reinos Olvidados son un mundo de tierras extrañas, criaturas peligrosas y poderosas deidades, donde la magia y los fenómenos sobrenaturales son bastante reales. Hace mucho tiempo, el planeta Tierra y ese mundo estaban más estrechamente conectados, pero con el paso del tiempo, los habitantes de la Tierra se fueron olvidado de la existencia de ese otro mundo, de ahí su nombre. La mayor parte de la acción transcurre en el supercontinente de Faerûn, parte de un vasto mundo llamado Abeir-Toril con ciertos paralelismos con el mundo real.

