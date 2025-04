Michael Caine explica por qué se quedó estupefacto tras ver a Heath Ledger como Joker por primera vez: "Fue aterrador"

Ya han pasado 17 años, y mientras Matt Reeves aborda el guión de su 'The Batman: Part II' y James Gunn perfila el futuro del Cruzado Enmascarado en el nuevo y renovado DC Universe que llegará al cine este 11 de julio con la esperada 'Superman', parece que exista una suerte de consenso entre el fandom a la hora de asegurar que será casi imposible igualar al Joker de 'El caballero oscuro'.

Viendo el mundo arder

El largometraje de Christopher Nolan, además de abordar el universo del superhéroe gothamita con el realismo que ya impregnó a la notable 'Batman Begins', nos regaló la encarnación más visceral y espeluznante el Príncipe Payaso del crimen cortesía de un Heath Ledger que, tristemente, vio condecorada su labor con el Óscar al mejor actor secundario a título póstumo.

Pero si el impacto de ver a Ledger con sus cicatrices y su tétrica voz desde el patio de butacas fue enorme, ver su transformación en vivo y en directo no podía ser para menos. De hecho Michael Caine, que interpretó a Alfred Pennyworth, asegura en su libro de memorias 'Don't Look Back, You'll Trip Over' que la experiencia fue "espeluznante".

"Como dice Alfred a Bruce, 'Algunos hombres sólo quieren ver el mundo arder', y es a fue la versión del personaje de Heath: el maquillaje embadurnado, el peo raro, la voz extraña... Fue espeluznante. Me dejó estupefacto la primera vez que le vi en acción. ¡Estaba aterrorizado!".

Pero, para Caine, esta intensidad y el mal trago tuvieron una recompensa con la forma de un incremento en la calidad de la producción.

"Mirándolo en retrospectiva, creo que la brillantez de Heath hizo que todos subiéramos el nivel. La batalla psicológica entre el Joker y Batman es absolutamente hipnótica. ¿Son, de algún modo, lo mismo? ¿Qué empuja a un hombre a hacer el bien y a otro a hacer el mal? El Joker quiere torturar a Bruce convenciéndole de que en realidad son iguales".

Además, el actor recuerda la muerte de Ledger con tan sólo 27 años como "algo absolutamente terrible", afirmando que "pensar en ello aún me entristece, más de quince años después" para, después, recordarle de este modo mientras enaltece de nuevo a un Joker inolvidable y, ciertamente, inimitable.

"Era un tipo encantador, muy amable y sin pretensiones. Me preguntaba cómo iba a interpretar al Joker, sobre todo teniendo en cuenta lo icónica que había sido la versión de Jack Nicholson. De forma brillante, Heath potenció el lado psicótico del personaje en lugar de tirar por los chascarrillos. Su Joker estaba profundamente, profundamente trastornado y dañado, aunque nunca llegas a saber exactamente por qué, ni qué es lo que busca realmente".

Vía | SlashFilm

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025