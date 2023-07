El anime con un servicial mayordomo demoniaco regresa después de 10 años: la temporada 4 de 'Black Butler' deja ver su primer tráiler

'Black Butler' no se ha ido nunca del todo, aunque ya casi han pasado 10 añazos desde que terminó de emitirse su tercera temporada. Después han venido un par de OVAs e incluso una película, pero teniendo el cuenta que el manga de Yana Toboso sigue en publicación y ya pasa de los 30 volúmenes... Pues es normal que los fans se estuviesen agarrando todavía a la posibilidad de más capítulos.

Un mayordomo no tan corriente

Al final ha sonado la campana y durante la Anime Expo 2023 se confirmó que ya está en marcha una cuarta temporada de 'Black Butler' para seguir adaptando el manga.

Crunchyroll ha confirmado que habrá simulcast y que el anime se empezará a emitir en 2024. Todavía no tenemos fecha de estreno definitiva pero llega justo a tiempo para el décimo del "final" del anime. No hay muchos más datos todavía, pero sí que se ha dejado bien claro que lo nuevo de 'Black Butler' es una continuación en toda regla y no un reboot.

Eso sí, el anime cambia de casa: 'Black Butler' deja A-1 Pictures y a partir de ahora CloverWorks se encargará de la animación. También ha cambiado el equipo creativo, con Kenjiro Okada como director, Hiroyuki Yoshino como guionista y Ryou Kawasaki como compositor, aunque Daisuke Ono regresa para doblar a Sebastian Michaelis y Maaya Sakamoto a Ciel Phantomhive.

'Black Butler' se ambienta en plena Inglaterra victoriana, y cerca de Londres vive el Conde Ciel Phantomhive, quien solo tiene 12 años pero es todo un portento. A su lado siempre está su fiel mayordomo Sebastian para cumplir todos los deseos de su señor y ayudarle con su trabajo. Aunque Sebastian es tan eficiente que es difícil creer que sea humano.

En Espinof | Las mejores series de anime de los últimos años y dónde las puedes ver en streaming