Es una de las mejores series de mechas de la historia, y ya tiene una nueva secuela en marcha. 'Code Geass: Rozé of the Recapture' confirma su fecha de estreno con un tráiler explosivo

Con apenas 50 episodios, 'Code Geass' se ha colado en la lista de las mejores series de anime de mechas... Aunque viniendo de Sunrise no se podía esperar otra cosa. 'Code Geass: Lelouch of the Rebellion' no solo se ganó su posición como anime de culto gracias a su animación, si no que su tramas repletas de politiqueo, intrigas e imperialismo (con mucho drama de por medio) todavía resuenan bien fuerte y han dado pie a una franquicia con mucha chicha por explotar.

Después de las dos temporadas del anime, se lanzaron varias series de mangas, novelas ligeras, e incluso tres películas para recapitular la serie original con algunos cambios. En 2019 se estrenó 'Code Geass: Lelouch of the Re;surrection', que ya se metía por completo en territorio original, y ahora lo que tenemos en marcha es una película secuela para seguir ampliando la historia.

La secuela de la secuela

Parece que originalmente 'Code Geass: Rozé of the Recapture' iba a ser una nueva serie de anime, pero al final Sunrise ha apostado por el formato película y un nombre nuevo para el proyecto.

'Rozé of the Recapture' continúa un plan de diez años del estudio para revitalizar la franquicia de 'Code Geass' con nuevos animes y videojuegos. Y esta nueva película servirá de secuela a las películas resumen y a 'Code Geass: Lelouch of the Re;surrection', ya que se ambientan en el mismo universo.

Eso sí, tenemos nuevos protagonistas: Rozé, un "mercenario de Nanashi" y su hermano mayor Ash, un piloto de Zi-Apollo Knightmare Frame. Todavía no se ha confirmado en qué punto de la línea temporal se ambientará, cuántos años han pasado desde la anterior entrega, o si la nueva película recuperará a algunos de los personajes del anime original como Suzaku o Nunnally.

Lo que sí que es seguro es que 'Code Geass: Rozé of the Recapture' se estrenará en los cines de Japón en mayo de 2024. Aún no se ha desvelado ninguna fecha internacional, aunque esperemos que en el resto del mundo la secuela de 'Code Geass' también pase por los cines. Se espera que 'Code Geass: Rozé of the Recapture' sea la primera de cuatro películas para contar esta nueva etapa del anime.

De nuevo, las artistas de manga CLAMP se han encargado de los diseños de personaje para la película de 'Code Geass', con Yoshimitsu Oohashi como director y Noboru Kimura como guionista principal.

