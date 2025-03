'First Dates', un soltero de La Vall d'Uixó se queda con tres palmos de narices cuando su cita se levanta y se va. "Parecía mi tío del pueblo"

Aunque hay solteros en 'First Dates' a los que se les nota durante la cita que su primera impresión no ha sido buena, José Miguel ni siquiera quiso quedarse a ver si cambiaba de opinión: el soltero abandonó su cita con Miguel a los pocos minutos de haberle conocido.

Hola y adiós

José Miguel tiene 45 años, es de Benidorm (Alicante) y trabaja como animador de hotel. Le contó a Carlos Sobera que ha estado casado 18-19 años con una mujer, hasta que empezó a fijarse en hombres: "Ahora soy más gay que bisexual. Me gustan maduritos, pero no viejos".

Miguel es operario jubilado, vive en La Vall d'Uixó (Castellón) y tiene 64 años. Contaba que también estuvo casado, pero el suyo fue un matrimonio sin amor, porque en aquel entonces le importaba mucho el qué dirán. Nada más verlo, José Miguel sabía que no era lo que buscaba: "Cuando ha entrado por la puerta, yo quería salir corriendo".

Al soltero no le había gustado nada de su cita ("ni su físico, ni su mirada") y Miguel se dio cuenta de que algo pasaba, aun así, le dejó clara su impresión desde el principio: "Me gustas, no sé si yo a ti te gusto". "No voy a decir nada" fue la escueta respuesta del animador.

José Miguel tenía claro que buscaba a alguien "juvenil" y no le había gustado tampoco su manera de vestir: "No me veo para nada con Miguel, es como si fuéramos el Ying y el Yang". Tampoco le pareció bien que fuera del interior de Castellón: "Que yo soy más de pueblo que las amapolas, he estado con las cabras y todo el rollo, pero no. Parecía mi tío del pueblo".

Después de estar cada vez más esquivo en la conversación, al final decidió poner las cartas sobre la mesa: "Te voy a ser sincero, no eres lo que estoy buscando. No digo que no seas majo, lo siento mucho. Me voy ya". Tras estas duras palabras, el soltero se levantó y se fue.

"No sé si no le he gustado porque tengo un poco de tripita. Podía haber tenido un poco más de educación" contó Miguel en las entrevistas. José se lo explicó a Sobera antes de irse, y se sentía "tranquilísimo" con su decisión. El presentador tuvo que ir a despedir a Miguel, que se marchó sin haber podido siquiera empezar a cenar.

